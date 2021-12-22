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С 2022 года детям из Прикамья, лечащимся в дневном стационаре КДКБ, будет предоставляться временное жилье

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По поручению губернатора иногородние пациенты будут размещаться бесплатно, за счет бюджетных средств.

На системном часе по развитию здравоохранения под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина был рассмотрен проект временного и бесплатного размещения семей, чьи дети лечатся в дневном стационаре Краевой детской клинической больницы (КДКБ). Соответствующее поручение глава региона дал в ходе недавнего посещения медучреждения. Тогда с этой просьбой к нему обратились родители детей из территорий Прикамья, приезжающих на лечение, но не нуждающихся в круглосуточном стационаре.

Как рассказал главврач КДКБ Дмитрий Антонов, в онкогематологическом центре функционирует дневной стационар, рассчитанный на лечение или обследование 31 пациента. Подобное отделение на 10 коек действует также при поликлинике.

«В этих подразделениях лечатся около 80% пациентов из города Перми и 20% – из территорий Пермского края. Это дети с подозрением на злокачественную опухоль, с острыми лейкозами, лимфопролиферативными заболеваниями, которые не нуждаются в круглосуточном врачебном наблюдении, – отметил Дмитрий Антонов. – Как правило, пребывание в дневном стационаре рассчитано на 12 дней. На это время иногородние родители вынуждены арендовать жилье для себя и ребенка, а это не каждой семье по карману».

По его словам, было разработано несколько вариантов. Самый оптимальный из них – аренда временного жилья за счет бюджетных средств. «В шаговой доступности от Краевой детской больницы находятся несколько гостиниц, где есть благоустроенные двухместные номера и возможность готовить или разогревать пищу», – пояснил главврач.

По итогам обсуждения губернатор поддержал эту инициативу. Таким образом, временное бесплатное жилье детям из территорий Прикамья, проходящим лечение в дневном стационаре онкоцентра КДКБ, будет предоставляться уже с 2022 года.

«Оказание каждому жителю региона качественной медицинской помощи – одна из наших главных задач. Мы стараемся обеспечивать больницы высококвалифицированными кадрами и современным оборудованием. Но и само лечение должно проходить в удобной, комфортной и безопасной обстановке. Это особенно важно, когда речь идет о детях», – заключил Дмитрий Махонин.

Напомним, лечение и диагностика онкопатологий в Пермском крае проводятся в соответствии с региональным и федеральным проектами «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России.

 

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