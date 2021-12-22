С 2022 года детям из Прикамья, лечащимся в дневном стационаре КДКБ, будет предоставляться временное жилье

По поручению губернатора иногородние пациенты будут размещаться бесплатно, за счет бюджетных средств.

На системном часе по развитию здравоохранения под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина был рассмотрен проект временного и бесплатного размещения семей, чьи дети лечатся в дневном стационаре Краевой детской клинической больницы (КДКБ). Соответствующее поручение глава региона дал в ходе недавнего посещения медучреждения. Тогда с этой просьбой к нему обратились родители детей из территорий Прикамья, приезжающих на лечение, но не нуждающихся в круглосуточном стационаре.

Как рассказал главврач КДКБ Дмитрий Антонов, в онкогематологическом центре функционирует дневной стационар, рассчитанный на лечение или обследование 31 пациента. Подобное отделение на 10 коек действует также при поликлинике.

«В этих подразделениях лечатся около 80% пациентов из города Перми и 20% – из территорий Пермского края. Это дети с подозрением на злокачественную опухоль, с острыми лейкозами, лимфопролиферативными заболеваниями, которые не нуждаются в круглосуточном врачебном наблюдении, – отметил Дмитрий Антонов. – Как правило, пребывание в дневном стационаре рассчитано на 12 дней. На это время иногородние родители вынуждены арендовать жилье для себя и ребенка, а это не каждой семье по карману».

По его словам, было разработано несколько вариантов. Самый оптимальный из них – аренда временного жилья за счет бюджетных средств. «В шаговой доступности от Краевой детской больницы находятся несколько гостиниц, где есть благоустроенные двухместные номера и возможность готовить или разогревать пищу», – пояснил главврач.

По итогам обсуждения губернатор поддержал эту инициативу. Таким образом, временное бесплатное жилье детям из территорий Прикамья, проходящим лечение в дневном стационаре онкоцентра КДКБ, будет предоставляться уже с 2022 года.

«Оказание каждому жителю региона качественной медицинской помощи – одна из наших главных задач. Мы стараемся обеспечивать больницы высококвалифицированными кадрами и современным оборудованием. Но и само лечение должно проходить в удобной, комфортной и безопасной обстановке. Это особенно важно, когда речь идет о детях», – заключил Дмитрий Махонин.

Напомним, лечение и диагностика онкопатологий в Пермском крае проводятся в соответствии с региональным и федеральным проектами «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России.