Два предприятия из Пермского края получат награды Всероссийской премии «Экспортер года»

В число 13 лучших компаний страны по итогам 2020 года вошли «Новомет-Пермь» и Macroscop.

10 декабря, в Москве состоится торжественная церемония награждения Всероссийской премии «Экспортер года». Мероприятие пройдет на площадке Международного экспортного форума «Сделано в России».



По данным организаторов, в этом году на участие в премии было заявлено порядка 1,8 тыс. компаний со всей страны. В ходе отбора конкурсное жюри оценивало достижения ключевых показателей по объему экспорта, ассортимент продуктовой линейки, географию поставок, экспортную зрелость, уровень продвижения продукции на внешних рынках и динамику экспортного роста. В результате на восьми окружных этапах путем голосования были определены 79 победителей. Лишь 13 из них вышли во всероссийский финал.



Среди победителей – две пермские компании, прошедшие конкурсный отбор на краевом и окружном этапах конкурса и взявшие победу в трех номинациях.



В номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «Крупный бизнес» 1-е место получила компания «Новомет-Пермь», отметившая в этом году свой 30-летний юбилей. Сегодня предприятие является одним из крупнейших международных холдингов в России, занимающихся производством нефтепогружного оборудования, в том числе систем поддержания пластового давления.



«С 2008 года мы активно развиваем свою экспортную составляющую, поставляя на международный рынок не только оборудование, но и инновационные технологии как для нефтедобычи, так и по линии "зеленой энергетики". К примеру, установки для геотермальной энергетики производства «Новомет» отлично зарекомендовали себя в Турции и Исландии. Сегодня мы отгружаем свою продукцию в 32 страны мира – практически на все континенты, кроме Австралии. Более половины, 53%, всей выручки компании приходится на дальнее зарубежье. Так, за 2020 год выручка от операций на иностранных рынках составила 11,7 млрд руб. У нас есть технологии, которых нет у конкурентов. Мы постоянно развиваемся. Например, в следующем году запланировано открытие завода по производству специализированного высокотемпературного кабеля для нефтедобычи», – отметил генеральный директор АО «Новомет-Пермь» Максим Перельман.



Пермская компания Macroscop (ООО «Сателлит инновация»), разрабатывающая программное обеспечение для современных систем видеонаблюдения, второй год подряд одержала победу в номинации «Прорыв года». Она же стала призером и в категории «Малое и среднее предпринимательство» в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий», заняв 3-е место.



«Приятно, когда наши усилия и результаты получают столь высокую внешнюю оценку. Международное направление для Macroscop действительно приоритетно: мы ставим амбициозные цели, а текущие результаты сами оцениваем исключительно, как предварительные», – комментирует генеральный директор Macroscop Александр Коробков.



В рамках форума участники смогут посетить серию вебинаров, посвященных экспортной деятельности, а также выставочную экспозицию инновационных проектов и церемонию награждения лучших экспортеров 2020 года. Программа была сформирована с учетом интересов предприятий любого масштаба и опыта от начинающей компании до многопрофильного экспортно ориентированного холдинга. К участию в форуме приглашены руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, компании-экспортеры, институты развития и деловые объединения, а также российские и зарубежные эксперты. Традиционно на мероприятии будут присутствовать первые лица правительства Российской Федерации. Участникам также будет доступна прямая трансляция заседаний на официальном сайте Форума: forum2021.exportcenter.ru.



Отметим, ежегодно победителями Всероссийского этапа премии становятся несколько компаний-экспортеров Пермского края. Так, в 2020 году (по итогам 2019 года) сразу в двух номинациях «Экспортер года в сфере высоких технологий» (в категории «Крупный бизнес») и «Новая география» победителем стало предприятие АО «ГалоПолимер». Главный «Экспортер года в сфере услуг» в категории «Малое и среднее предпринимательство» – ООО «ИТ Профессиональные Решения». «Прорывом года» стала компания Macroscop.



Напомним, развитие экспорта товаров производителей Пермского края в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» — одно из приоритетных направлений в работе Правительства Прикамья. Как ранее отмечал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, экспорт – это важная составляющая для развития экономики региона, поэтому региональные власти создают условия для поддержки тех, кто поставляет свои товары и услуги за рубеж.



Объем экспорта из Пермского края за январь-сентябрь 2021 года составил более 5,3 млрд долл., что на 59,38% больше показателя за предыдущий год (объем экспорта из Пермского края за январь – сентябрь 2020 года составил 3,33 млрд долл.). Таким образом, по итогам девяти месяцев этого года Пермский край занимает 14-ое место в рейтинге по объему экспорта среди регионов России. При этом доля несырьевого неэнергетического экспорта составила 67,5% от совокупного объёма экспорта или почти 3,6 млрд долл., что на 45,02% больше показателя за аналогичный период предыдущего год.



Справка



Всероссийский конкурс «Экспортер года» проводится среди крупных компаний, компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, достигших наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Конкурс учрежден Правительством РФ и входит в перечень мер национального проекта «Международная кооперация и экспорт», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.