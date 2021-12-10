Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин провел встречу с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным

Премьер-министр России сообщил о выделении Пермскому краю средств на оказание помощи пациентам с коронавирусом и на завершение переселения жителей в Березниках.

9 декабря, председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в рамках визита в Пермский край провел рабочую встречу с губернатором Дмитрием Махониным.

Михаил Мишустин поделился впечатлениями от посещения объектов социальной сферы, а также предприятия АО «ОДК-Пермские моторы», входящего в Госкорпорацию «Ростех». «Мы сегодня многое успели посмотреть – сборочное производство двигателей для МС-21 и всей линейки: ПД-8, ПД-14, ПД-35, пообщались с сотрудниками. На совещании с ведущими конструкторами обсудили проекты в области авиационного двигателестроения, в том числе говорили о том, как обеспечить все наши отечественные самолеты классными двигателями. И, конечно, было интересно посетить Пермскую художественную галерею: совершенно потрясающее место, 60 тыс. экспонатов в коллекции, и только 1,5% умещается в экспозиции. Конечно, Спасо-Преображенский кафедральный собор должен быть возвращен Православной церкви – вы для этого многое делаете», – сказал Михаил Мишустин.

Он поручил Дмитрию Махонину лично контролировать переезд галереи во временное помещение, чтобы уже в апреле 2022 года в освобожденном пространстве Спасо-Преображенского кафедрального собора состоялась первая служба.

Также Михаил Мишустин подчеркнул значимость планов региональных властей в реализации социально значимых проектов. «Один из объектов, который был поддержан нами – инфекционная больница. Конечно, ее строительство позволит вывести на более высокий уровень оказание медицинской помощи в целом в регионе», – отметил председатель Правительства РФ.

Кроме того, он обратил внимание на необходимость завершения в кратчайшие сроки переселения жителей Березников, дома которых признаны непригодными для жилья из-за техногенной аварии. «Президент России дал поручение расселить жителей из аварийных домов. Оно еще не до конца выполнено, люди ждут – конечно, затягивать нельзя. Мы окажем необходимое содействие, будет выделено нужное финансирование, но при гарантии целевого использования этих средств. Все мероприятия по расселению должны быть завершены уже в 2022 году», – акцентировал Михаил Мишустин.

В свою очередь Дмитрий Махонин поблагодарил Михаила Мишустина за то, что в плотном рабочем графике он нашел возможность посетить Пермский край. «Вы правы в том, что Прикамье – промышленно развитый регион. Ну и, конечно, мы гордимся нашей культурой и традициями. Мы благодарны федеральным властям за то, что Правительство России поддержало проект строительства нового здания галереи. Мы получили дотацию в 1,75 млрд руб. на возведение нового здания, и планируем полностью завершить работы в 2023 году», – отметил губернатор.

Также глава Прикамья поблагодарил Михаила Мишустина за поддержку проекта строительства новой инфекционной больницы. Планируется, что работы будут закончены в сентябре 2023 года, когда Пермь будет праздновать 300-летие.

Дмитрий Махонин также проинформировал, что региональные власти при поддержке Правительства РФ решают много важных задач, направленных на улучшение качества жизни в регионе. Так, на федеральном уровне уже одобрена заявка края на инфраструктурный кредит в объеме 8 млрд руб. Напомним, эти средства будут направлены на строительство дороги ТР-53, которая соединит с центром Перми 5 отдаленных микрорайонов города. В регионе активно ведется расселение из ветхого аварийного жилья. По итогам 2020 года каждый 10-й кв. метр аварийного жилья, ликвидированного на территории России, был переселен в Пермском крае. Этот опережающий темп удерживается благодаря тому, что федеральные власти одобрили региону досрочное финансирование на эти цели в размере 3,5 млрд руб.

Губернатор отметил, что переселение жителей в Березниках также является одним из важных направлений работы. «Мы понимаем значимость решения этого вопроса, увеличиваем темпы строительства. Также создаем социальную инфраструктуру: при поддержке федерального бюджета в ЖК «Любимов» в сентябре открыта новая школа, построены два детских сада, завершается возведение физкультурно-оздоровительного комплекса. При получении господдержки в следующем году люди, оказавшиеся в этой ситуации, улучшат жилищные условия», – подчеркнул глава Прикамья.

Кроме того, Дмитрий Махонин доложил премьер-министру об оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусом и результатах введения в Прикамье дополнительных мер борьбы с COVID-19.

Михаил Мишустин отметил, что необходимо и далее прилагать усилия, чтобы справиться с пандемией. «Очень важно продолжать работу. На днях из федерального бюджета было выделено дополнительное финансирование на обеспечение устойчивого развития региональных систем здравоохранения. Свыше 1,84 млрд руб. выделены для Пермского края. Эти средства в первую очередь предназначены на оказание медицинской помощи пациентам по линии обязательного медицинского страхования. Нужно сделать всё для того, чтобы в крае были запасы лекарств, кислорода, а также средств индивидуальной защиты. Продолжайте тестирования, и, конечно же, поддерживайте высокий темп вакцинации», – заключил Михаил Мишустин.