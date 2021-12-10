Политическая победа. Что означает визит Михаила Мишустина для Прикамья

Глава правительства страны и шесть федеральных министров: уже сам по себе визит такого уровня говорит о большом внимании, которое в стране проявляют к Пермскому краю.

9 декабря днём в аэропорту Большое Савино приземлился самолёт, который доставил в Пермь премьер-министра Михаила Мишустина и целый пул федеральных министров: министра культуры Ольгу Любимову, министра здравоохранения Михаила Мурашко, министра экономического развития Максима Решетникова, главу Минпромторга Дениса Мантурова, министра транспорта Виталия Савельева и главу Министерства финансов Антона Силуанова.

Мы спросили у известных пермских политических экспертов, что означает для Прикамья визит такого уровня, какие принципиально важные решения были приняты и что ожидают регион?

Высокая оценка

Прежде всего специалисты отметили хорошую командную работу правительства. Визит федеральных министров требует детальной предварительной подготовка и проработки всех задач и вопросов, которые необходимо рассмотреть.

«Визит федеральных министров – большая политическая победа Дмитрия Махонина. Это значит, что в Москве его не просто слышат, но высоко оценивают его усилия по развитию социально-экономического потенциала региона. Очевидно, что политическая устойчивость нашего губернатора сейчас на очень высоком уровне. Ему доверяют и ценят, – сказал политолог Алексей Чусовитин.

Эксперт Михаил Майоров добавляет, что Пермский край давно не видел такого масштабного десанта столичных чиновников. Такой состав позволяет оценивать их визит как выездное рабочее мероприятие федерального правительства.

«Значит, в Пермском крае есть проекты соответствующего уровня и потенциал для их реализации. Это стоит воспринимать как признание заслуг губернатора Дмитрий Махонина, итогов двух лет его работы, и как оценку перспектив сформированной им команды краевого правительства», – говорит Михаил Майоров.

Политолог Сергей Ильин, в свою очередь, обратил внимание на важную деталь.

«Что ещё стоит отметить – визит прошёл в очном режиме, а это дорогого стоит в нынешние времена тотальных совещаний в режиме ВКС, – сказал Сергей Ильин. – Если расшифровывать полученные сигналы, то надо сказать о том, что Пермский край в федеральной повестке сейчас выглядит уверенно, как и собственно позиции губернатора и его команды».

В программу визита вошли несколько важнейших направлений, главе правительства и министрам рассказали о ситуации и представили проекты в разных сферах жизни региона: от культуры до промышленности.

Внимание – медицине

Первой точкой стала краевая инфекционная больница. Главе правительства рассказали о её текущем состоянии, которое вызывает нарекания как у пациентов, так и врачей. Затем обсудили перспективы строительства нового здания клиники на ул. Космонавта Леонова, 84 и представили его проект будущей «инфекционки».

«Как я и предполагал, Здравоохранение стало одним из важнейших кейсов визита команды Михаила Мишустина. Причём решения по медицине, на мой взгляд, не точечные, а стратегические. Речь идёт о создании современного медицинского кластера на месте старой клинической больницы. А это «тащит» за собой подготовку новых медицинских кадров, образование, новые компетенции. То есть это решение усиливает потенциал здравоохранения Прикамья», – говорит Алексей Чусовитин.

Михаил Майоров уверен, что отрасль здравоохранения края ожидают значительные вливания, что сейчас очень важно.

«Пермский край за счет миллиардного федерального транша на инфекционную больницу сэкономит эту сумму и сможет перераспределить средства на другие не менее важные медицинские проекты. Визит Мишустина и его итоги окажут заметное положительное влияние на развитие региона», – считает Михаил Майоров.

Планы краевых властей Михаил Мишустин поддержал. Он дал обещание оказать поддержку проекту создания инфекционной больницы в регионе.

Не просто культура

Следующей точкой стала Пермская художественная галерея. Речь о строительстве нового здания зашла и здесь. Михаилу Мишустину представили проект нового здания, куда галерея должна переехать в 2023 году. Здание построят в историческом центре Перми, вблизи берега Камы, на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина».

Вопрос с галереей – это вопрос сохранения наследия, говорит директор «Центра избирательных технологий», политконсультант Людмила Ознобишина. Он важен и в контексте празднования 300-летия Перми, и в историческом контексте. И это правда, культурные проекты всегда имеют города большое значение.

«Культура для Перми - не просто культура. Это уже элемент системного, имиджевого позиционирования региона. Поэтому внимание премьер-министра к модернизации ее инфраструктуры, крайне важно. Надеюсь, что после этой встречи «тормозные колодки» с вопросов строительства новой галереи и здания театра оперы и балеты, будут сняты. И наши художники, в широком смысле этого слова, получат возможность и дальше создавать продукты мирового уровня», – добавляет Алексей Чусовитин.

Жест поддержки

Обойти вниманием главную гордость промышленного развития региона –производство авиационных двигателей – глава правительства и федеральные министры просто не могли. Проекты в этой сфере играют огромную роль в авиастроении страны. Михаил Мишустин побывал на предприятии «ОДК-Пермские моторы». Осмотрел сборочное производство двигателей для МС-21 и всей линейки: ПД-8, ПД-14, ПД-35, пообщался с сотрудниками предприятия, на совещании с ведущими конструкторами обсудил проекты в области авиационного двигателестроения.

« Промышленная политика губернатора по региональной кооперации приносит свои плоды. Только За последние годы в дополнение к кластеру авиадвигателя строения в Прикамье добавилось ещё четыре новых высокотехнологичных кластера. Вообще, поразительно какая «летающая история» получилось с «Пермскими моторами», которые, казалось, ещё в начале 10-х годов погружаются в кризис», – говорит Алексей Чусовитин.

Прошло всего несколько лет и, благодаря общим усилиям, удалось сделать предприятие ключевым, имиджевым проектом региона.

«На авиационной площадке «Ростеха» в Перми озвучены решения о многомиллиардный поддержке со стороны властей разработки нового гражданского авиадвигателя. Хорошие итоги одного дня», – сказал Сергей Ильин.

По словам Михаила Майорова, этим решением будет усилена работа губернатора по развитию внутрирегиональной кооперации промышленности.

Подводя итоги визита главы правительства в Пермь, Людмила Ознобишина говорит, что он был полностью построен на приоритетных точках развития региона.

«Внимание к региону, количество министров, содержательная повестка визита подчеркивает роль края в развитии страны и является жестом поддержки губернатора Дмитрия Махонина в его желании и возможности решить исторически важные вопросы для Прикамья», – считает политкосультант.