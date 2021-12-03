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Губернатор поручил до декабря 2022 года создать во всех территориях Прикамья «третьи места» для молодежи

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Площадки должны стать комфортными пространствами для самореализации школьников, учащихся, студентов, а также работающих людей в возрасте до 35 лет.


На заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина обсудили вопрос развития инфраструктуры для молодежи в территориях Прикамья.

Глава региона отметил, что от нынешних талантливых и активных молодых людей зависит будущее региона. «Поэтому в наших интересах – создать максимально комфортные условия для развития их способностей, сделать так, чтобы они не просто жили здесь сейчас, но и свое будущее связывали именно с Прикамьем. Мы много делаем для этого: повышаем привлекательность пермских вузов, проводим конкурсы, благодаря которым реализовываются лучшие молодежные инициативы, поддерживаем их общественные организации. Форумы «Пермский период», которые проходят регулярно, позволяют школьникам и студентам получить новые компетенции и знания в вопросах развития личного потенциала в общественной жизни и бизнесе. Но важно, чтобы все это происходило не только в краевой столице: необходимо, чтобы благоприятная среда для молодежи была сформирована во всех территориях Пермского края», - подчеркнул Дмитрий Махонин.

Как рассказала заместитель министра по туризму и молодежной политике Пермского края Юлия Баландина, министерство с весны ведет активную работу с муниципалитетами региона по созданию в округах Центров молодежи – так называемых «третьих мест». «В этом вопросе мы движемся синхронно с федеральными властями: Агентство по делам молодежи запустило федеральный проект «Молодежь России», который предполагает создание сети молодежной инфраструктуры. Если для каждого человека «первое место» - это дом, второе – место работы или учебы, то третьим должны стать Центры молодежи – некие площадки, нейтральные территории, на которых молодой человек может жить по тем правилам, которые ему близки, и быть при этом инициатором позитивных изменений жизни», - сказала замминистра.

Юлия Баландина сообщила, что на сегодня территории края находятся на разных этапах создания Центров молодежи. По ее словам, для многих главная проблема на сегодня – отсутствие понимания, кто же является их целевой аудиторией в реализации данного проекта – ведь у каждого человека свои интересы.

Ряд территорий находятся на этапе подбора подходящих помещений под центры. Здесь, по мнению замминистра, также у всех свои возможности. Важно, чтобы площадка для молодежи соответствовала необходимым параметрам и была доступна. Например, необходимо учитывать, что, если молодой человек работает или учится, а «третье место» закрывается в 19.00, оно не сможет стать для него еще одним домом.

В министерстве предлагают территориям, в которых на сегодня отсутствуют подходящие здания под создание центров, рассматривать в качестве возможных площадок уже имеющуюся инфраструктуру. «Сейчас в Прикамье хорошо развиты сети социальных кинозалов, модельных библиотек, общественных и мобильных центров, которые при креативном подходе и проработке могут быть трансформированы под решение данных задач», - сказала Юлия Баландина.

По ее словам, в некоторых округах Центры молодежи уже функционируют. Например, в Кунгуре найдено и отремонтировано помещение, и новая точка притяжения молодежи уже наполнена различными активностями для целевой аудитории. Имеются помещения для встреч сообществ по различным интересам, актовый и танцевальный зал, коворкинг. Молодые люди инициировали создание сборных КВН, продумывают проект для расширения знаний в сфере IT, предложили создание сборной района по киберспорту – в этих направлениях министерство оказывает им содействие.

Еще более далеко продвинулся Чусовской городской округ, где реализуют проект «АРТ-резиденция ДКЖ», который и выполняет функцию молодежного центра. В нем имеется трансформируемый зал, помещения для молодежных объединений, медиа-студия, коворкинг-центр и даже 2 музейных экспозиции. В планах – создание на базе АРТ-резиденции центра развития креативных индустрий и проектной помощи, семейный центр, студии красоты, лекториев, дискуссионных и других площадок. В 2022 году округ планирует подать заявку на участие в выставочной программе региональных АРТ-резиденций и гостевых домов в рамках фестиваля творческих сообществ «Таврида – АРТ».

Дмитрий Махонин поддержал данную инициативу Чусовского городского округа, отметив, что такие проекты дают молодежи возможность проявить себя, а в случае качественной подготовки – привлечь федеральное финансирование на реализацию своих инициатив.

Глава Прикамья подчеркнул, что всем муниципалитетам необходимо продолжать создание Центров молодежи: пространства, отвечающие интересам и потребностям молодых людей, должны появиться во всех территориях до декабря 2022 года. «Это имеет особо важное значение. Если взаимодействие с молодежью в территории налажено хорошо, власти слышат и знают потребности ребят, это позволяет не только сделать их жизнь более интересной. Это также будет хорошей профилактикой правонарушений. И, безусловно, молодежь будет оставаться на родине – жить там, где им комфортно, где имеются перспективы для самореализации, где есть будущее», - заметил губернатор.

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