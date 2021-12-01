Для развития пригородных железнодорожных перевозок в Прикамье поступит еще 6 составов «Ласточка»

Руководство «РЖД» одобрило поставку пятивагонных составов на полигон СвЖД. Срок – до апреля 2022 года.

В Прикамье в целях развития пригородных железнодорожных перевозок до апреля 2022 года поступит дополнительно 6 составов «Ласточка». Соответствующее письмо подписал замгенерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов, сообщили в краевом Минтрансе.

В министерстве отметили, что пятивагонные составы «Ласточек», оснащенные выдвижными подножками для удобства посадки и высадки пассажиров, передислоцируют на полигон Свердловской железной дороги в три этапа, по два состава в каждом. При этом две «Ласточки» уже прибыли. «В январе 2022 года придут еще два состава, и оставшиеся – до конца марта. В настоящий момент мы прорабатываем несколько маршрутов, куда могут пойти «Ласточки». В первую очередь, это маршрут Пермь – Чусовой. Также рассматриваем запуск поездов по маршруту «Пермское центральное кольцо» в рамках проекта «Компактный город», – рассказал министр транспорта Прикамья Андрей Алякринский.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что запуск «Ласточек» в Чусовой важен для всего региона, так как маршруты Горнозаводского направления сегодня жизненно необходимы не только для населения северных территорий Прикамья, но и пользуются большой популярностью у туристов. «Они едут на горнолыжные курорты и на сплавы по местным рекам. Запуск «Ласточек» от Перми до Чусового и максимальное сокращение времени в пути даст новый импульс развитию туристической сферы в этой части региона. Благодаря более высокому классу подвижного состава маршруты региона станут привлекательнее для гостей края. Но самое главное – местные жители, которые регулярно пользуются электричками, будут ездить в очень комфортных условиях», – подчеркнул глава региона.

Отметим, проект «Компактный город», в рамках которого «Ласточки» могут быть запущены на ряде маршрутов, был презентован в ноябре на заседании Правительства региона. Проект предполагает создание в Пермской агломерации опорного железнодорожного каркаса, охватывающего большинство территорий. Это совместный проект Прикамья с ОАО «РЖД». В предварительной проработке при развитии железнодорожных направлений в Перми и ее пригороде рассматривают маршруты «Краснокамск – Голованово», «Ферма – Левшино» и «Пермское центральное кольцо», которое свяжет лево- и правобережную части краевой столицы и будет проходить по кругу, соединяя станции Пермь-2, Пермь-1, Молодежная, Кабельная, ППИ, Город сердца.

Напомним, в настоящее время в Пермском крае «Ласточки» курсируют на направлениях из Перми в Кишерть, Верещагино, Краснокамск и в столицу соседнего региона – в Екатеринбург.