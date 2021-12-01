Мы научились идти вперёд, несмотря ни на что

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края, – о крупных инвестиционных проектах, восстановлении промышленности, флагманских отраслях и «новой экономике».

– По данным официальной статистики, определяющую роль в экономике региона продолжают играть крупные предприятия, прежде всего, топливно-энергетический комплекс. Не считаете ли вы такую высокую концентрацию экономики опасной для региона?

– Исторически сложилось, что Пермский край – это, прежде всего, индустриальный регион, и фундамент нашей экономики – крупные предприятия, в том числе и ТЭК. Опасных тенденций я тут не вижу. Наоборот, в непростых условиях пандемии предприятиям удалось пойти «в рост» по объемам производства продукции, увеличить экспорт, сохранить свои коллективы – численность сотрудников осталась на «допандемийном» уровне. Предприятия развиваются, осваивают новые технологии, вкладывают в своё развитие и наращивают мощности, создают рабочие места. Не исключено, что пандемия станет импульсом для развития тех отраслей, о которых мы сейчас только начинаем говорить.

Со своей стороны правительство края нацелено на поддержку всех отраслей, которые имеют перспективы роста, чтобы обеспечить развитие экономики на длительную перспективу. Для этого у нас есть целый ряд механизмов – специнвестконтракты, приоритетные инвестпроекты, займы Фонда развития промышленности.

Сегодня в крае реализуются 17 специнвестконтрактов, как федерального, так и регионального уровня, с объемом инвестиций свыше 480 млрд рублей. Планируется создание почти 8500 рабочих мест.

Один из ярких примеров – «Еврохим», который возводит в Верхнекамье «Усольский калийный комбинат» мощностью 12,6 млн. тонн руды в год. Компании предоставлены нулевая ставка по налогу на имущество и на прибыль организаций, а также гарантии сохранения не повышения налоговой нагрузки на срок контракта.

Приоритетные инвестпроекты – это тоже один из значимых инструментов поддержки. Сегодня в региональном портфеле 41 проект, с общим плановым объемом инвестиций порядка 370 млрд. руб. При этом, объем инвестиций в ПИПы за первые 9 месяцев текущего года превысил показатели аналогичного периода прошлого года более чем на 10 млрд руб., и составил свыше 25 млрд руб.

В ближайшее время ожидается ввод в эксплуатацию тепличного комплекса по выращиванию овощей закрытого грунта в Чусовом, который позволит обеспечить жителей края свежими витаминами местного производства. Минувшим летом начал работу контейнерный терминал «Сухой порт» в Чайковском. Проект интересен еще и потому, что открытие порта – один из шагов по развитию в Пермском крае логистической инфраструктуры. Мощности терминала позволят объединить потенциал крупных транспортных, экспедиторских и производственных компаний, напрямую обслуживать компании Пермского края, Удмуртии, Башкирии и Татарстана.

Кроме того, у предприятий, есть возможность получить льготные займы Фонда развития промышленности. Наш региональный Фонд на протяжении 3 лет – лидер среди всех аналогичных фондов страны. Всего с момента начала его работы выдано свыше 9 млрд руб. займов на реализацию 60 проектов, это позволило создать в Пермском крае около 1 тыс. новых рабочих мест.

В фокусе нашего особого внимания – малый и средний бизнес. Обсуждали перспективы развития этого сегмента буквально в конце прошлой недели, в ходе 12-го форума «Дни пермского бизнеса». Малое и среднее предпринимательство чрезвычайно важно для региональной экономики, так как во многом определяет ее гибкость и устойчивость. Сейчас в этом секторе в Пермском крае занято около 30% всех работающих граждан, и мы уверенно держимся на 5-м месте в рейтинге регионов ПФО по динамике развития и количеству занятых в МСП. Несмотря на традиционный промышленный уклад нашей экономики.

В прошлом году Пермский край первым в России утвердил Стратегию развития МСП до 2030 года. В рамках стратегии определили ключевые векторы развития, среди них увеличение и количества МСП, и объема оборота, и развитие конкуренции, выявление перспективных ниш для создания новых компаний. Но основным индикатором реализации Стратегии станет увеличение численности занятых в сфере МСП почти на 20%.

Поддерживаем наши малые предприятия с помощью льгот и преференций. Приняли решение продлить на 2021 год действие некоторых мер поддержки, установленных в 2020 году. Также рассчитываем, что со следующего года в регионе начнут действовать новые меры поддержки малого бизнеса, одна из ключевых – минимально возможные налоговые ставки в первые три года деятельности индивидуального предпринимателя или организации. Мы приняли беспрецедентное решение – снизить для начинающих предпринимателей ставку по налогу на доходы в 6 раз, на «доходы-расходы» – в 3 раза.

Важнейшей задачей остается развитие промышленной кооперации – как внутрирегиональной, так и «внешней». Ее ключевая задача – расширение рынков сбыта наших предприятий. Сегодня участники промкооперации – более 500 крупных, средних и малых предприятий региона, которые работают с 25 крупнейшими российскими и зарубежными заказчиками.

– Пандемия 2020 года снизила общие показатели предприятий из ТОП-300, можно ли говорить, что в 2021 году происходит восстановление?

– Пандемия от нас никуда не ушла, она все также ощутимо влияет на нашу жизнь. Считаю одним из наших основных достижений то, что мы научились идти вперед, несмотря ни на что. Поэтому можем смело говорить о положительных тенденциях в экономике.

Фиксируем рост доходов в региональный бюджет. За первое полугодие 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост доходов превысил 150%, основной источник поступлений – налог на прибыль.

Индекс промышленного производства за 9 месяцев текущего года показал рост порядка 4% на фоне спада в прошлом году. Объемы отгрузки продукции за 9 месяцев также выросли на 19,8% к уровню 2020 года, кстати, сейчас предприятия региона отгружают свои товары в 136 стран, средняя зарплата за 8 месяцев увеличилась на 7,5%.

Внутренний региональный продукт в ближайшее время достигнет уровня 1,5 трлн. рублей, и есть все предпосылки для его дальнейшего роста. Наша задача – к 2030 г. добиться объема ВРП на уровне 2 трлн рублей.

Ну и, конечно, один из ключевых параметров – это сокращение числа безработных в регионе и рост занятости. По данным Росстата, если использовать методологию международной организации труда, среди регионов ПФО (а их 14) Пермский край по итогам 2020 года находится на 9-ом месте. Уровень безработицы по итогам 2020 года составил 5,7%. По итогам 2021 года специалисты прогнозируют, что этот показатель опустится до 4,7%. Сегодня на едином государственном портале «Работа в России» по Пермскому краю размещено почти 23 тысячи вакансий. Для сравнения – в конце прошлого года было чуть более 17 тысяч.

Если говорить о том, как мы выглядим на фоне других субъектов РФ, то в рейтинге за I полугодие текущего года Пермский край занимает 15-е место по развитию торговли, 16-е место по ВРП, на 17-м месте – по развитию промышленности, на 19-м – по результатам в сфере в строительства и по показателям ввода жилья, на 21-м – по инвестициям. То есть, по основным социально-экономическим показателям в сравнении с другими регионами мы выглядим очень прилично. При этом у нас есть все основания для того, чтобы улучшать свои позиции.

– Какие отрасли экономики сегодня играют определяющую роль для региона? Какие тенденции в этой сфере складываются последнее время? Какие основные проекты будут прорывными в ближайшее время?

– Мы делаем ставку на развитие наших флагманских отраслей: нефтехимии, машиностроения, на добычу минеральных удобрений. Если говорить о тенденциях, то это, безусловно, мощное усиление позиций IT. Пермский край уже сейчас в числе цифровых лидеров России, поэтому мы вошли в число 6 пилотных субъектов, где разрабатывается стратегия цифровой трансформации до 2030 года. Причём мы стали лидерами по количеству отраслей, включённых в этот документ, – вместо обязательных 7 мы планируем цифровую трансформацию в 18 отраслях.

Причины очевидны: за последние 3 года было инициировано большое количество проектов и информационных систем, у региона сильный образовательный потенциал в секторе IT и развитый бизнес в сфере высоких технологий. Конечная цель повсеместного внедрения IT-технологий – улучшение жизни людей. Возможность получать еще больше услуг в электронной форме, чтобы безопасно и удобно решать насущные вопросы. Это не только комфорт для жителей, но и снижение коррупционных рисков, улучшение делового климата и повышение эффективности работы государственного аппарата. В качестве примера приведу создание Единого цифрового профиля жителя. Создаем этот сервис на базе приложения «Управляем вместе» – цифровой профиль позволит не только решать проблемы территорий и участвовать в голосованиях, но и оплачивать поездки в общественном транспорте, парковку, посещать спортивные и культурные мероприятия, поможет получать услуги МФЦ и Службы занятости. И это лишь один из показательных примеров.

Если говорить о прорывных направлениях – мы разработали 6 проектов, которые уже успешно представили на уровне заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко и полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Речь не только о серьезных вложениях в экономику и создании рабочих мест, но и о развитии туризма, создании качественно новой городской среды, улучшении экологической обстановки, развитии новых направлений. Все это откроет новые возможности нашим жителям и гостям региона, сделает Пермский край более привлекательным и комфортным.

Самый высокотехнологичный проект, нацеленный на диверсификацию экономики, – «Новая промышленность». В рамках проекта планируем сосредоточиться на судостроении, развитии IT-сектора и «новой химии». Сейчас создаем первую в регионе особую экономическую зону, специализацией которой будет химия и нефтехимия.

Проекты, к реализации которых планируется приступить в ближайшее время, ориентированы на потребности региона, людей, бизнеса. Основной их бенефициар – наши жители.

– Традиционно наверху рейтинга, в ТОП-20, только одно предприятие из сферы IT – «Эр-Телеком Холдинг». Может ли еще какая-то компания «новой экономики» Пермского края стать в ближайшее время одним из флагманов реального сектора?

– Давайте смотреть шире: мы в регионе сегодня создаем все условия для того, чтобы флагманом стала «новая экономика» в принципе.

В пермском ИТ-кластере занято уже более 18 тысяч специалистов, доходы компаний превышают 64 млрд руб. К 2024 году планируется нарастить долю информационно-коммуникационных технологий в экономике региона с 2,5 до 4% и почти на 5,5 тыс. увеличить число занятых в отрасли. Возможно, в масштабах всей экономики региона эти цифры не кажутся значительными, но они амбициозны для пермского ИТ-сообщества, которое, безусловно, имеет огромный потенциал.

Поэтому наша задача – продолжать создавать условия для развития ИТ-компаний, поэтому в регионе действуют различные меры поддержки, в том числе через резидентство в пермских технопарках высоких технологий. Их управляющим компаниям и резидентам предоставляются льготы по налогам на имущество, прибыль и единому налогу по упрощенной системе налогообложения.

Минсвязи совместно с Минэком и федеральными коллегами из Минцифры РФ, Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ), Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ) организуют встречи с пермскими ИТ-компаниями и стартапами, подробно рассказывают о доступных мерах поддержки, объясняют, как получить тот или иной грант, акселерационную или менторскую поддержку своего проекта.

– Какие отрасли, на ваш взгляд, могут стать локомотивами роста для экономики региона на ближайшие 5-10 лет?

– Если говорить об отраслях, которые уже сегодня показывают свою эффективность и быстрый рост, то к ним я бы отнес машиностроение, сельское хозяйство, образование и, конечно же, информационные технологии.

В этом году впервые драйвером роста индекса промышленного производства стала обрабатывающая промышленность. Раньше это было не характерно для Пермского края – всегда лидировала добыча.

Одна из сильных сторон нашей промышленности – точное машиностроение. В нем, как и в ракетном двигателестроении, мы можем быть глобально конкурентоспособны, в том числе и потому, что эта продукция не массовая, а нишевая, кастомизированная, заточенная под конкретного заказчика.

Пермский край экспортирует много сырья. Это и проблема, и возможность для роста. Есть перспективы в лесопереработке. Отрасль уже сегодня переходит к экспорту продукции более высоких переделов. Сейчас такое понимание приходит и в отношении сырой нефти: активно развивается нефтехимия. Но преимущество леса по сравнению с нефтью в том, что это возобновляемый природный ресурс.

Сельское хозяйство в ближайшие несколько лет будет расти за счет активного внедрения новейших аграрных технологий, новых подходов в управлении в отрасли и за счет эффекта низкой базы.

Сейчас фермеры могут использовать сложные продукты, полученные на основе данных спутников. Они могут из космоса следить за посевами, контролировать технику в случае, если она оснащена различными датчиками, навигаторами ГЛОНАСС и GPS. Сегодня можно контролировать каждый грузовик, трактор и комбайн. Сельское хозяйство становится в полной мере отраслью хай-тек.

Телекоммуникации и информационные технологии возникли в России и в регионе практически с нуля, и в этом их преимущество. В этих областях реализованы инновации мирового уровня, они аккумулировали критическую массу специалистов, которые могут и дальше «двигать» вперед целую индустрию.

Перспектив для роста очень много. Важно эти возможности использовать на благо жителей, чтобы край развивался, чтобы мы были конкурентными не только внутри страны, но и за ее пределами.

Газета Business Class № 27 от 22 ноября 2021 г.

Беседовал Вадим Сковородин

Издание «Business Class» представило ежегодный рейтинг ТОП-300 крупных и средних предприятий Пермского края по объемам полученной за 2020 год выручки. В тройке лидеров ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ПАО «УРАЛКАЛИЙ».

Вошли в ТОП-300 и два осинских предприятия. ООО «ПермТОТИнефть» расположилось на 84-м месте, в прошлом году общество находилось на 56 месте. На 187 месте ООО «Урал-Транском» которое в прошлом году было на 247 месте. Предприятие улучшило свое положение на 62 позиции и вошло в ТОП-20 по улучшению рейтинга.