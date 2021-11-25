В Минздраве Прикамья поддержали инициативу продления QR-кодов для переболевших COVID-19

С таким предложением выступили федеральные власти. Действие сертификатов для людей, переболевших COVID-19, могут продлить до одного года. С такой инициативой на совещании Правительства РФ с президентом выступила вице-премьер Татьяна Голикова.





«Мы, совместно с нашими учеными, экспертами в области иммунизации, с учетом результатов отечественных и международных исследований, подробно обсуждали вопрос о наиболее оптимальных сроках повторной вакцинации после перенесенной болезни и пришли к выводу о том, что после болезни сертификат вакцинированного для переболевших должен действовать один год, сейчас это полгода», – считает Татьяна Голикова. По ее словам, соответствующее решение может быть принято, поскольку доля переболевших коронавирусом повторно составляет 0,74%.



Отметим, по данным регионального Минздрава, на 24 ноября в Пермском крае прирост заболевших коронавирусом составил 694 человека. За все время коронавирус был подтвержден более чем у 136 тыс. жителей Прикамья. Главный внештатный эпидемиолог пермского Минздрава, заведующий эпидемиологическим отделом Пермской инфекционной больницы Вадислав Семериков поддержал инициативу о продлении действия QR-кодов для переболевших.



«Считаю, что это предложение имеет смысл реализовать в ближайшее время. Сейчас ситуация такова, что риск заболеть коронавирусом повторно у жителей не очень высок. Это значит, что ни к каким серьезным последствиям продление сроков вакцинации привести не должно. Таким образом, по срокам и вакцинированные, и переболевшие находятся в равных условиях, но по уровню защиты — нет. У привитых уровень антител выше, поэтому рекомендую переболевшим вакцинироваться по истечению шести месяцев. Это необходимо, так как они все равно находятся в группе риска. В любом случае решение о продления сроков действия сертификатов переболевших будет приниматься на федеральном уровне», – пояснил свою позицию Вадислав Семериков.



Отметим, президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу о продлении действия QR-кодов для переболевших. В ближайшее время срок действия изменят на Госуслугах. При этом переболевшим все равно рекомендуется привиться через шесть месяцев после выздоровления.

Источник - https://www.permkrai.ru/