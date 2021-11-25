Депутаты ЗС Прикамья одобрили бюджет новой региональной программы по привлечению кадров в здравоохранение

Проект, инициированный главой региона, предполагает разовые выплаты в размере 2 млн руб. для врачей и фельдшеров, приезжающих работать в территории, в которых дефицит специалистов является особо острым. Также предусмотрены ежемесячные компенсации на аренду жилья среднему медицинскому персоналу в Перми.





Сегодня, 25 ноября, депутаты Пермского края приняли во втором, окончательном чтении проект бюджета Прикамья на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. Согласно документу, плановый объем доходов в следующем году составит 182,2 млрд. руб., а объем расходов – 196,7 млрд. руб. Бюджет сохраняет социальную направленность. На образование, поддержку граждан и здравоохранение направлено порядка 70% всех расходов.



В частности, было утверждено финансирование на запуск с 2022 года новой региональной программы «Медицинские кадры Пермского края». Она разработана по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина краевым Минздравом.



Глава региона ранее многократно отмечал, что решение проблемы дефицита кадров в здравоохранении является одним из приоритетных направлений для властей Пермского края. На данный момент в регионе требуется более 900 врачей и около 1,5 тыс. медсестер и фельдшеров. Прикамье уже увеличило количество заявок в Минздрав РФ на выделение бюджетных мест в ординатуру, на четверть вырос целевой прием в Пермский медуниверситет (ПГМУ). Также в текущем году депутаты Законодательного собрания поддержали инициативу губернатора региона о выплатах студентам-целевикам медколледжей, продолжают действовать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». «Но, как мы видим, этих мер недостаточно, поэтому мы подготовили программу, призванную решить проблему кадров в территориях, где она является особенно острой. Рассчитываем, что программа будет способствовать улучшению ситуации с оказанием медицинской помощи в муниципалитетах Прикамья», – подчеркнул глава региона.



В рамках программы со следующего года планируется предоставлять дополнительные разовые выплаты прибывшим в территории для работы врачам и фельдшерам, а также выпускникам ПГМУ и медицинских колледжей. До 2 млн руб. будут получать доктора, приехавшие в населенные пункты, в которых живет до 50 тыс. человек, а те, кто выбрал лечебные учреждения в более крупных населенных пунктах, – по 1 млн руб.



Программой смогут воспользоваться от 40 до 50 врачей и фельдшеров, устраивающихся на работу в государственные медучреждения Минздрава Чердынского, Гремячинского, Кизеловского, Губахинского, Александровского, Горнозаводского, Косинского, Суксунского, Соликамского, Чернушинского, Ильинского, Куединского, Юсьвинского, Юрлинского, Ординского, Оханского округов и ЗАТО Звездный.



Также в новой программе предусмотрены ежемесячные выплаты до 10 тыс. руб. для фельдшеров и медсестер (средних медицинских работников), устраивающихся на работу в медучреждения Перми.



На реализацию программы в бюджете края на каждый из трех ближайших лет предусмотрено по 120 млн руб.