С 1 января 2022 года в Прикамье вступят в силу рекордно низкие налоговые ставки для нового бизнеса

Сегодня, 25 ноября, депутаты краевого парламента приняли во втором чтении законопроект, которым устанавливаются льготные налоговые ставки для предпринимателей, зарегистрированных на территории Пермского края с 1 января 2022 года.

Напомним, с инициативой введения льгот для открывающегося малого и среднего бизнеса без ограничения по сферам деятельности в сентябре этого года выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Малый и средний бизнес – это основа любой экономики. И мы должны сделать так, чтобы на территории Пермского края количество предпринимателей увеличивалось», – отметил глава региона.

В первом чтении законопроект был принят на октябрьском заседании краевого парламента.

Согласно принятому закону, новые льготные условия планируется распространить на индивидуальных предпринимателей (ИП) и организации независимо от вида деятельности и количества сотрудников, которые будут зарегистрированы на территории Пермского края с 1 января 2022 года и выберут налоговый режим «Упрощенная система налогообложения» (УСН). Для них будут максимально снижены ставки на отчисления в бюджет.

Отметим, в настоящее время для предпринимателей, применяющих УСН, установлена ставка по статье «Доходы» – 6%, по статье «Доходы-расходы» – 15%. Новая мера поддержки малого и среднего бизнеса предполагает пониженные налоговые ставки в первые три года деятельности индивидуального предпринимателя или организации. В течение первого налогового периода по статье «Доходы» – 1% и 5% по статье «Доходы-расходы». В течение второго налогового периода – 2% и 7% соответственно, в течение третьего налогового периода – 4% и 10%.

По словам министра экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуарда Соснина, в разных вариантах подобные налоговые преференции введены в некоторых регионах России, однако комплексные условия – на три года, без ограничений по виду деятельности и количеству сотрудников и при этом стимулирующие к открытию новый бизнес впервые появились только в Прикамье. «В Удмуртии, Калмыкии, Забайкальском крае, Астраханской области и в ряде других регионов пониженные ставки по УСН установлены для организаций и ИП, впервые зарегистрированных на территории в 2020-2021 гг. в связи с переменой места нахождения или жительства. В Мурманской области пониженные ставки введены для всех исключительно в связи с COVID-19 и действуют ограниченное время – в период с 2020 по 2022 годы. Похожие условия есть в Ульяновской области, где введены максимально низкие ставки для вновь зарегистрированных предпринимателей, но они ограничены сроком в 2 года», – подчеркнул глава регионального Минэкономразвития.

При этом новые льготные условия будут действовать на территории Прикамья без ограничения по сроку. По мнению представителей экономического блока Правительства региона, пониженные налоговые ставки будут способствовать увеличению количества предпринимателей в Пермском крае и созданию новых рабочих мест.

«Мы понимаем, что начинать свой бизнес всегда тяжело. Учитывая сегодняшние условия, власти обязаны подставить плечо предпринимателям-новичкам. Кроме того, мы надеемся, что с помощью данной льготы край сможет вернуть в регион пермских предпринимателей, которые зарегистрировали свой бизнес в соседних субъектах», – отметил председатель Законодательного собрания Прикамья Валерий Сухих.

По данным Агентства МСП, в 2020 году на территории Пермского края в сфере малого и среднего предпринимательства трудились чуть более 340 тыс. человек. За 10 месяцев текущего года на территории региона зарегистрировано почти 94,5 тыс. субъектов МСП, в которых работают уже более 379 тыс. человек, включая 54,5 тыс. самозанятых. В рамках Стратегии развития малого и среднего предпринимательства Прикамья к 2030 году этот показатель должен составить 435 тыс. человек.