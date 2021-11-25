Пермские эксперты оценили создание первого педагогического технопарка "Кванториум"

В краевой столице открыли первый в регионе технопарк педагогических компетенций «Кванториум». Современная инфраструктура университета позволит «прокачать» и выпустить подготовленных педагогов.

Более 500 студентов будут изучать методики и технологии на современном оборудовании по обновленной учебной программе. Центру присвоено имя известного ученого, профессора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ), доктора психологических наук Вольфа Соломоновича Мерлина. Новое пространство создано на базе 4 корпуса ПГГПУ. Открытие комплекса стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Образование».

В технопарке разместились две учебных лаборатории естественно-научной и технологической направленностей, медиалаборатория для записи вебинаров и презентационного контента, зона для проектной деятельности и коворкинга. В центр поставлены лазерный станок, микроскопы, цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, конструкторы, манипуляторы и другое оборудование. Отметим, еще две лаборатории психологической и педагогической направленностей откроются в декабре на базе 2 корпуса ПГГПУ.

https://expert-club.online/news/v-prikame-otkrylsya-pervyy-pedagogicheskiy-tekhnopark-kvantorium

Ознобишина Людмила Борисовна

Руководитель ООО «Центр избирательных технологий», политический эксперт, политтехнолог

В образовании Пермского края уже несколько лет реализуются успешные практики, такие как "Точка роста", "Кванториум", "IT-куб", одна из задач - устранение неравенства среди образовательных учреждений и среди учащихся. Предоставление равных по качеству и содержанию социальных услуг было одним из предвыборных обещаний губернатора Дмитрия Махонина. Открытие "Кванториума для педагогов" - подтверждает долговременный, серьезный и системный подход.

Лысенко Олег Владиславович

Проректор по внеучебной и социальной работе Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета

Открытие Технопарка педагогических компетенций «Кванториум» - это не только обучение студентов педагогических специальностей на новейшем оборудовании и переподготовка учителей, но и инструмент активизации технологических инициатив старшеклассников, студентов, молодых педагогов и ученых. Формат технопарка позволяет реализовывать сетевые проекты в составе разновозрастных команд по заданию и при активном участии партнеров из реального сектора экономики, одновременно обучать, заниматься наукой и решать прикладные задачи, актуальные для региона и страны. При умелом использовании технопарка последний может стать одним из трамплинов для запуска новых технологических стартапов.