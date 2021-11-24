Прикамье до конца ноября получит 1,2 млрд рублей из федерального бюджета на расселение аварийного жилья

Б лагодаря этому более 1,2 тысяч граждан смогут улучшить свои жилищные условия быстрее, чем планировали.

Пермский край продолжает расселять аварийное жилье по нацпроекту «Жилье и городская среда» ускоренными темпами. До конца ноября регион получит опережающее финансирование в размере 1,2 млрд руб. от Фонда содействия реформированию ЖКХ РФ для досрочной реализации программы расселения, сообщили в Министерстве строительства Пермского края.

Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, получение средств позволит уже сейчас начать переселение тех прикамцев, которых планировали обеспечить благоустроенными квадратными метрами в 2022-2023 гг. «Наш опыт по расселению аварийного жилья продолжают отмечать на уровне страны. Это подтверждает выделение авансового финансирования, которое поможет нам быстрее улучшить качество жизни населения. Благодаря досрочному финансированию мы получим на расселение из ветхого жилья сумму порядка 9,5 млрд руб., включая 1,2 млрд руб., которые уже сейчас поступают нам из Фонда содействия реформированию ЖКХ РФ. Эти средства дадут возможность расселить до 2023 года более 16 тыс. жителей края, причем более 1,2 тыс. из них – досрочно», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Напомним, расселение из аварийного жилья ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. Нацпроект направлен на ликвидацию жилфонда, признанного аварийным до 2017 года. В Пермском крае он реализуется с опережением, все дома, вошедшие в программу, будут расселены до конца 2024 года – на год раньше, чем предусмотрено планами. Этот вопрос глава Прикамья держит на личном контроле.

Как сообщили в региональном Минстрое, расселение жителей аварийного фонда в Пермском крае ведется этапами, каждый из которых длится два года. Так, второй этап 2020-2021 гг. уже полностью завершили 16 муниципалитетов: Кизел, Гремячинский, Оханский, Александровский, Березовский, Гайнский, Еловский, Куединский, Ильинский, Юсьвинский, Кудымкарский, Бардымский, Большесосновский, Нытвенский и Осинский городские и муниципальные округа, а также Пермский муниципальный район. В этих территориях уже расселено 11,7 тыс. кв. метров, в благоустроенные квартиры и дома переехали 699 человек.

Отметим, в Пермском крае организовано комплексное расселение аварийных домов. Параллельно с нацпроектом реализуется и региональная программа. Благодаря этому дома расселяются целыми кварталами, а люди получают возможность быстрее переехать в комфортное жилье. В сумме с 2019 года по ноябрь 2021 года из аварийных домов переехали более 15 тыс. человек, они проживали на площади 227,8 тыс. кв. метров.

Министр строительства Андрей Колмогоров пояснил, как будет проходить расселение в связи с досрочным получением средств федерального бюджета. «Благодаря доведенному финансированию, мы сможем уже сейчас начинать заключать соглашения об изъятии аварийного помещения и взамен выплачивать людям компенсации: на эти деньги люди смогут приобретать жилье», – подчеркнул Андрей Колмогоров.

Так, уже сейчас граждане, претендующие на переселение из аварийного жилья, могут обратиться в администрацию своего муниципалитета с заявлением. Специалисты ведут адресную работу с каждым гражданином и помогают подобрать наиболее удобный вариант переселения в соответствии с нормами действующего законодательства.

Ознакомиться с адресами домов, которые включены в программу, можно в документах, размещенных ниже по ссылкам.

Справка

В Пермском крае действует несколько механизмов расселения из аварийного жилья для собственников жилых помещений и нанимателей. Собственники могут переселиться в комфортное жилье из аварийного по договору мены, получить выплату за изымаемое жилое помещение или субсидию на приобретение самостоятельно выбранного жилого помещения на территории края. Нанимателям доступно предоставление жилых помещений по договорам социального найма.

Всего до конца 2024 года в Прикамье расселению подлежит 440 тыс. кв. метров аварийного жилья.