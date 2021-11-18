Важные цифры – верный расчёт

В формировании бюджета Прикамья принимают участие не только краевое правительство и парламент, но и мы с вами. Ведь мы помогаем формировать доходную его часть – платим налоги, а также расходную часть – пользуемся социальными гарантиями. На прошлой неделе губернатор Прикамья Дмитрий Махонин представил депутатам Законодательного Собрания бюджет на 2022–2024 годы и обсудил с парламентариями важные его параметры. Расскажем о главных статьях нашего бюджета.

В приоритете

Времена сейчас непростые, но бюджет на будущую трёхлетку верстался с оптимистичным взглядом в будущее, ведь в экономике Прикамья наметились положительные изменения. Главный показатель этого – рост доходов в бюджет. «И благодаря позитивной динамике нам удалось сохранить достойный уровень исполнения социальных обязательств и других расходов бюджета», – сказал губернатор Дмитрий Махонин. Сегодня власти нацелены на дальнейшее развитие экономики, сохранение всех социальных гарантий и рост качества жизни жителей – именно это и стало основой бюджета будущей трёхлетки. Он сформирован с дефицитом, при этом планируется, что рост доходов краевой казны продолжится, поэтому повода для волнений нет. Главное, что бюджет Прикамья социальный и сбалансированный, что гораздо важнее, чем «красивый» бездефицитный баланс на бумаге.

Спикер краевого парламента Валерий Сухих отметил, что главным приоритетом бюджета, как и прежде, остаётся человек. «Расходы на социальную сферу занимают 70% от общего объёма. Наибольшие финансовые вложения запланированы на образование, здравоохранение и социальную поддержку, – подчеркнул он. – В бюджете есть средства на индексацию всех соцвыплат, стипендий и зарплат бюджетников. Также предусмотрены деньги на социальные стройки: школы, детские сады и больницы. Сегодня важно в первую очередь обеспечить финансами те сферы, которые напрямую связаны со здоровьем, безопасностью и комфортом жителей Прикамья».

Как работает бюджет

«Когда читаешь про бюджет, сначала кажется, что это не про нас, это какая-то большая экономика. А когда именно моей семье приходит финансовая помощь – сразу понятно, как это работает. Для нас это существенная поддержка, и мы рассчитываем на неё и в будущем», – говорит жительница Прикамья Наталья, мама троих детей. Сегодня в крае соцподдержку получают более 800 тысяч человек – каждый третий.

«Мы сохраним существующие меры поддержки и продолжим оказывать помощь тем, кто в ней наиболее нуждается. На эти цели в 2022–2024 годах предусмотрено более 100 миллиардов рублей», – сказал Дмитрий Махонин. Один из главных приоритетов – поддержка семей с детьми. И в бюджете предусмотрено увеличение такой помощи. Так, запланировано увеличение расходов на поддержку семей при рождении первого, третьего и следующих детей (всего 14 миллиардов рублей), малоимущих семей и семей, воспитывающих детей от 3 до 7 лет (23,8 миллиарда рублей). На улучшение жилищных условий молодых семей планируется направить 1,8 миллиарда рублей. Выплаты к началу учебного года будут получать 10,5 тысячи детей – на эти цели выделено более 105 миллионов рублей. Продолжат работать программы «Молодая семья», «Подарок новорождённому» и программа по обеспечению жильём детей-сирот. Парламентарий Сергей Ветошкин отметил, что перечень соцобязательств расширился. «Это и дополнительные выплаты детям, малоимущим семьям, детям, которые воспитываются в приёмных и патронатных семьях. Это важные направления, и мы надеемся на поддержку федерального бюджета», – подчеркнул он.

Сердечная забота о пожилых жителях Прикамья тоже поддерживается бюджетными средствами. Сегодня в крае 500 тысяч пожилых людей ежегодно получают меры поддержки, в прошлом году в крае открылся геронтологический центр – один из лучших в стране, работает служба социальных участковых – по этой линии уже получили помощь более 27 тысяч человек, развивается система долговременного ухода. На поддержку всех этих направлений работы в краевой казне запланировано 2 миллиарда рублей ежегодно. Безусловно, сохранится поддержка и людей с особыми потребностями, в том числе детей-инвалидов. Скоро начнётся строительство детского реабилитационного центра, а в бюджете на трёхлетку запланировано более 292 миллионов рублей на дополнительные расходы по соцреабилитации. На краевую поддержку могут рассчитывать и безработные: на решение вопросов занятости в бюджете заложено 582 миллиона рублей.

На здоровье

Больше всего средств выделено на здравоохранение – более 191 миллиарда рублей. Таких крупных инвестиций в отрасль край не видел десятилетиями. В период пандемии нагрузка на медицину возросла глобально, и борьба с вирусом сегодня на передовой. Но власти уделяют внимание и развитию. За три года в Прикамье планируется построить более 30 объектов здравоохранения. Например, три поликлиники, инфекционную больницу и психоневрологический диспансер в Перми, поликлиники в Чусовом, Чайковском, Губахе, Осе и Сиве, сельские амбулатории в Ныробе и Оверятах, хирургический корпус в Кудымкаре, лечебные корпуса в Чердыни и Юрле, а также краевой онкодиспансер и другие объекты. Продолжится и модернизация первичного звена: запланированы средства на обновление оборудования, капремонт 94 медучреждений и строительство 86 ФАПов. На обеспечение льготными лекарствами будет направлено дополнительно 3 миллиарда рублей.

«Одна из первоочередных задач – решение проблем нехватки квалифицированных медицинских кадров, особенно в сельских и отдалённых территориях», – отметил Дмитрий Махонин. Для решения вопроса «врачебной недостаточности» в профильных учебных заведениях планируется ежегодно увеличивать число бюджетных и целевых мест, работают и меры поддержки для студентов-целевиков, обучающихся по линии СПО, – ребята получат выплаты в размере 20 тысяч рублей за учебный год. Молодых специалистов уже ждут в больницах Краснокамска, Кунгура, Верещагино, Уинского, Чернушки, Очёра, Соликамска, Нытвы и в других территориях. В поселениях, где нехватка врачей и фельдшеров ощущается особенно остро, медикам будут выплачивать дополнительную разовую поддержку – до 2 миллионов рублей.

Национальные проекты России

Жители Прикамья убедились, что национальные проекты, инициированные Президентом России Владимиром Путиным, – действенный инструмент для повышения качества жизни. Поэтому их реализация – один из приоритетов. В будущем году на эти цели из федерального бюджета ожидается более 13 миллиардов рублей, а в 2023 и 2024 годах – ещё около 25 миллиардов. В региональном бюджете также заложены необходимые средства.

С опережением

На градостроительную и жилищную политику в бюджете заложено более 34 миллиардов рублей. За три года планируется построить порядка 4 миллионов квадратных метров нового жилья. Активно расселяют в Прикамье и «аварийки» – по нацпроекту «Жильё и городская среда» и по региональной программе. Депутат Заксобрания Вячеслав Григорьев в обсуждениях подчеркнул, что работа эта идёт с опережением плана. «Каждый десятый метр расселяемого жилья в стране – в Пермском крае! Уже расселено 3,5 тысячи человек, а к 2024 году планируем расселить в комфортное жильё ещё 22 тысячи жителей», – отметил парламентарий. В 2024 году планируется полностью решить и проблему обманутых дольщиков. «Мы не оставим людей один на один с проблемой, будем решать её до тех пор, пока последний пострадавший дольщик не заедет в свою квартиру либо не получит компенсацию», – говорит Дмитрий Махонин. А на сегодня дела обстоят так: всего долгостроев 58, и уже в этом году будут решены проблемы обманутых дольщиков 22 домов.

Дороги в будущее

«Дороги у нас всё лучше! Что в городах, что на селе, что на трассах. Живу в Перми, но часто езжу по краю, так что в курсе. Большую работу сделали, ждём продолжения», – говорит Константин, автомобилист с 20-летним стажем. С 2016 года финансирование дорожной отрасли выросло более чем в два раза. «Дорожный» бюджет на трёхлетку – уже более 58 миллиардов рублей! Эти деньги пойдут, в частности, на строительство трассы ТР-53, улицы Строителей, моста через Чусовую, продление улицы Крисанова в Перми, реконструкцию трассы Березники – Соликамск. В рамках концессионного соглашения (строительство моста через Чусовую) будет реконструирован последний участок Восточного обхода Перми, дорога Пермь – Ильинский – Хохловка (разворотное кольцо), участок дороги Пермь – Березники и другие объекты. Планируется начать строительство третьего моста через Каму. Кроме того, выделенные средства позволят отремонтировать за три года более 2000 км дорог. А ещё к 2024 году практически не останется участков, где не будет работать мобильная связь.

Бюджет развития

В бюджете Прикамья на 2022–2024 годы запланировано также:

135 миллиардов рублей на развитие образования;

25 миллиардов рублей на культуру;

15 миллиардов рублей на спорт;

8,1 миллиарда рублей на цифровизацию;

4,7 миллиарда рублей на экологию;

1,6 миллиарда рублей на поддержку малого и среднего бизнеса;

375 миллионов рублей на развитие туризма.

Условия для развития

Важная работа продолжится и в городах, сёлах и деревнях. На формирование комфортной городской среды бюджетом выделено 3,6 миллиарда рублей. На эти средства, в частности, отремонтируют 573 двора и 275 общественных пространств. По мнению краевого депутата Антона Удальёва, эти расходы тоже очень важны. «Ведь когда мы говорим об инфраструктуре, мы должны иметь в виду дворы, скверы, парки – все общественные пространства. Без них не будет комфортной городской среды», – считает парламентарий. Ещё 7,5 миллиарда планируется потратить на строительство 2 тысяч км газопроводов – и газ придёт ещё в 22 тысячи домовладений.

Конечно, регион должен помогать территориям, ведь для муниципалитетов это возможность реализации местных инициатив и в целом улучшение качества жизни. Это условия для развития. «Важно увеличить средства на поддержку муниципалитетов. Ведь именно «на местах» решаются самые насущные проблемы жителей», – подчеркнул глава региона. На это выделено 39 миллиардов рублей на три года. Особое внимание – финансированию местных проектов, которые поддержали жители. И такую поддержку планируется увеличить на 60 миллионов рублей ежегодно. Кроме того, по программе переселения жителей из труднодоступных, отдалённых и малочисленных населённых пунктов в ближайшие три года планируется улучшить жилищные условия не менее 189 семей, которые этого очень ждут. На это выделено 218 миллионов рублей.

Правильный бюджет Прикамья – это бюджет в интересах жителей и развития края в целом. «Важно в первую очередь обеспечить стабильность в работе системы здравоохранения, поддержать наметившийся рост региональной экономики и сохранить достойный уровень развития социальной сферы», – считает глава региона Дмитрий Махонин.