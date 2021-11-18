Прививка во благо

Ежедневно в Прикамье около 700 человек заболевают коронавирусом. В группе риска – пожилые люди. Они переносят инфекцию особенно тяжело.

Медики призывают жителей региона сделать прививку.

Сохранить жизнь

О важности иммунизации от коронавирусной инфекции напоминает и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

– От каждого из нас сейчас зависит, как мы справимся с пандемией. Прошедшие вакцинацию в случае болезни переносят её без серьёзных осложнений. Прививка от коронавируса – хорошая возможность получить иммунитет и защитить себя, и своих близких, – подчёркивает глава региона.

Каждому из нас необходимо принять меры, чтобы обезопасить пожилых родственников: общаться с родными по телефону, а продукты доставлять до дверей. «Это поможет сократить риски заражения и сохранит им здоровье», – говорят врачи.

Жители старше шестидесяти лет стали прививаться активней. Но процент вакцинированных граждан этой категории населения пока не столь высок – на 1 ноября прививку сделали 48%. Медики объясняют, что именно у пожилых людей вакцинация проходит легко и практически без осложнений. А вот переболеть коронавирусом, если нет прививки, пенсионеры могут очень серьёзно.

Мы поговорили с пермяками. Оказалось, что люди за последнее время сменили точку зрения. Те, кто весной не были готовы к вакцинации, увидели, как тяжело болеют и умирают их знакомые, родственники. Поэтому сейчас уже сделали прививку или планируют в ближайшем будущем.

Житель Перми Александр Ведерников признаётся, что сначала сомневался относительно вакцинации. Когда же переболел коронавирусом, решил сделать прививку.

– Моя история вакцинации пока не закончена. Я привился первым компонентом «Спутник V». Буквально на днях делаю второй, – рассказывает он. – Информационный шум вокруг вакцинации очень большой, и изначально у меня были опасения. Но я всё-таки за научный подход. Считаю, что прививка – это единственная возможность преодолеть болезнь и существенно снизить число смертельных случаев. А опыт человечества показал, что только массовая вакцинация способна спасти людей от эпидемии. Мне кажется, «Спутник V» – одна из лучших в мире вакцин. Это доказывает хотя бы тот факт, что её закупили многие страны и теперь успешно используют. Перед тем как применять вакцину, медицинские компании, конечно, проводили невероятное количество тестов и проб. Призываю всех проявить гражданскую позицию и вакцинироваться. Тем более для нас это бесплатно. Сходи, запишись и сделай. И тогда всё у нас нормализуется!

Людмила Глухова из Осы, которая уже 12 лет находится на заслуженном отдыхе, прошла вакцинацию еще в апреле-мае этого года. По её словам, метаться перед принятием решения не пришлось: слишком большая заболеваемость наблюдается среди населения нашего округа.

– Дочь с зятем первые прошли вакцинацию, за ними я. Страха перед процедурой не было вообще, долго не рассуждала: надо, значит, надо! Всю жизнь ставили плановые прививки от гриппа, энцефалита, кори и так далее. А как ещё мы можем защитить себя от этого страшного заболевания? Да и сидеть дома взаперти для меня тоже не вариант. Хочется продолжать жизнь в обычном режиме, общаться с близкими и друзьями. На моём здоровье вакцинация никак не отразилась. Даже, если случится заболеть, то она поможет исключить смертельный исход. Теперь вот готовлюсь к ревакцинации, – делится Людмила Ивановна.

Советник губернатора Пермского края, основатель Благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев также призывает людей проявить сознательность.

– Учёные предупреждали ещё весной – из-за более заразного варианта вируса рост заражений, госпитализаций и смертей начнётся уже летом, а осенью усилится. И если не сделать невероятное, чтобы подавляющее большинство людей привились, – у нас умрут ещё тысячи. Во всех странах, где это получилось, смертность упала в разы. Поэтому не сомневайтесь, уже миллионы людей сделали вакцину и спокойно переживают это непростое время, – говорит Жебелев.

Как записаться?

Сегодня существует пять способов записи на вакцинацию.

Через портал «Госуслуги». Для этого нужно быть зарегистрированным на портале. Можно попросить, чтобы вас записал кто-то из родных, имеющих регистрацию. При записи нужно выбрать панель «Другому человеку», ввести данные и выбрать удобное время.

На портале «К врачу». На главной странице сайта надо выбрать «Вакцинация от COVID-19», а дальше – всё по инструкции.

По телефонам: 236-11-36, 8-800-300-03-00.

Лично в поликлинике. Некоторые поликлиники проводят вакцинацию в порядке живой очереди.

В мобильном пункте вакцинации. Почти во всех районах Перми есть мобильные пункты, которые проводят вакцинацию в порядке живой очереди. Перед прививкой проводится врачебный осмотр. Расписание работы мобильных пунктов размещено на сайте Минздрава Пермского края.

Наталья СТЕРЛЕДЕВА

Татьяна ЕЛОВИКОВА

Фото Татьяны Еловиковой

МНЕНИЯ

Анна Богомягкова, жительница с. Горы:

– В принципе я адекватно отношусь вакцинации, как цивилизованный человек. И понимаю, что все разговоры про чипирование и зомбирование – полная чушь. Знала, что нужно сделать этот шаг, но всё как-то откладывала. И как только на работе сказали «надо», а в нашем ФАПе предложили – я и поставила вакцину. Удобно, что рядом, ехать в город не пришлось. И потом нам же делали всю жизнь прививки, раз надо остерегаться такого тяжелого заболевания... Одновременно осознаю, что и с прививками люди болеют. Но, если на вакцину как на панацею не надеяться, а при первых симптомах сразу обратиться к врачу и начать лечение, то с прививкой течение болезни пройдет легче.

Светлана Чистова, жительница с. Гамицы:

– Я привилась «Спутником», так как планировала выехать за пределы Российской Федерации. По большому счету разницу не почувствовала, что до, что после вакцинации. Кроме того, я являюсь руководителем учреждения культуры и работаю с людьми. Именно поэтому эта мера защиты здоровья для меня так важна.

Надежда Каликина, жительница д. Мостовая:

– Совсем недавно, 28 октября, я прошла ревакцинацию. Проблем с самочувствием не возникло абсолютно никаких – ни после первой в марте, ни в этот раз. Слышала, что умирают чаще не привитые граждане, да и я просто привыкла доверять медицине. Нам с детства ставили прививки, детей моих тоже прививали. Надо сказать, мне даже в голову не приходило противиться прививкам. Надо – значит надо! Я и от гриппа каждый год прививаюсь.

По материалам газеты «Аргументы и Факты»

№ 44 от 3.11.2021