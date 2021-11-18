На пути к новым открытиям, или Расти вместе

Под мелодию государственного гимна 9 ноября в четвёртой школе состоялось долгожданное, а потому волнительное и значимое событие – торжественное открытие Центра образования «Точка роста».

Надо сказать, СОШ № 4 – одна из первых, кто стал учиться управлять развитием детских талантов. Именно на базе этого образовательного учреждения в течение прошлого учебного года работал мобильный технопарк «Кванториум Фотоника», где школьники Осинского городского округа обучались премудростям науки и техники под умелым руководством педагогов пермского центра. А на итоговой конференции ребята представили свои замечательные проекты, самые интересные и полезные из которых взяты взрослыми на вооружение. И вот четвёртая школа снова впереди планеты всей! В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» здесь появился Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

На церемонии открытия директор СОШ № 4 Татьяна Туктамышева выразила слова благодарности в адрес федеральной, краевой властей, а также администрации Осинского городского округа за возможность участия в столь масштабном проекте первыми, за финансовую поддержку. Так, на условиях софинансирования из средств местного и краевого бюджетов (50% + 50%) было выделено 1,5 млн рублей, благодаря которым обновлены помещения. В целом оборудованы три кабинета и зона коворкинга – это современное образовательное пространство вне классных кабинетов и парт, место, где дети могут учиться в комфортных условиях, общаться друг с другом в непринуждённой обстановке и свободной атмосфере, обмениваться мнениями, отдыхать, занимать свой досуг развивающими играми. По словам Татьяны Михайловны, все методические рекомендации по оформлению Центра «Точка роста» соблюдены и выполнены в соответствии с брендом. Также благодаря поддержке краевой власти в СОШ № 4 была организована централизованная поставка комплекта современной и легко перемещающейся мебели.

В рамках реализации федерального проекта «Образование» в СОШ № 4 прибыло современное оборудование – цифровые лаборатории по нескольким учебным предметам: биологии, физике, химии, экологии и технологии, а также образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике, образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков и другое. Таким образом, у обучающихся появилась возможность для занятий проектной деятельностью, дополнительным образованием.

Кроме того, на краевые средства педагоги Центра прошли обучение по работе с цифровыми лабораториями. Так, учитель биологии СОШ № 4 Екатерина Соколова повысила квалификацию в Москве, стала участницей Всероссийского форума «Точка роста», состоявшемся в Нижнем Новгороде, и теперь является региональным тьютором проекта по биологии. Кроме Екатерины Михайловны, в команду «Точки роста» вошли еще семь педагогов: Анастасия Зверева – руководитель Центра и преподаватель предмета «3D-ручка», Наталья Чекменёва (физика), Светлана Васенина (химия), Владислав Трясцын (робототехника), Галина Медведева и Сергей Пушин (технология), Елена Кобелева (проектная деятельность).

Заместитель главы городского округа по социальной политике, начальник управления образования и социального развития администрации Осинского городского округа Алексей Садилов разделил радостное событие с коллективом школы. Он подчеркнул, что современный человек уже не мыслит жизни без современных технологий. Поэтому ученикам повезло, что у них появилась прекрасная возможность получать знания и умения в новых условиях. Алексей Юрьевич, пожелав доброго пути коллективу ученическому и педагогическому, поблагодарил руководителя образовательного учреждения Татьяну Туктамышеву за успешное воплощение идеи в жизнь.

На презентации гости удивились оснащенности современного Центра. Вот группа девчат при помощи специальных датчиков довольно легко, а, главное, очень точно определила уровень шума в аудитории и сравнила его с нормативным показателем. Точно так же девушки узнали влажность или температуру воздуха, содержание углекислого газа (или кислорода) в помещении до урока и после его завершения.

– Обучающимся не нужно заносить вручную значения, строить графики. Компьютер это сделает сам. Соответственно, цифровые помощники ускоряют и облегчают процесс. Как говорится, техника работает, а человек только анализирует. Цифровое оборудование понадобится ребятам для профильной подготовки и в исследовательской деятельности, – поясняет учитель биологии СОШ № 4 Екатерина Соколова.

С неподдельным интересом и старшеклассники, и приглашённые взрослые, вооружившись 3D-ручками, создавали на плоскости (бумаге) трёхмерные объекты. В основном объёмными изображениями были имена собственные, а вот руководитель нефтяной компании художественно «увековечил» словом главный предмет добычи коллектива – нефть.

Восьмиклассница Мария Куликова и семиклассник Матвей Ковин знают в умной технике толк: уже три года ребята занимаются в клубе образовательной робототехники «RoboBot» у педагога Марины Шеиной. Там они получили азы, освоили разные программы работы с роботами. Как отмечает сама Марина Борисовна, дети очень любопытные, прогрессирующие и успешные. Копилка их достижений достойна уважения: имеются сертификаты, дипломы конкурсов и олимпиад от краевого до всероссийского и международного уровней. А теперь благодаря новым возможностям, предоставляющим Центром «Точка роста», Маша и Матвей обязательно будут двигаться дальше. Они уже успели оценить новые конструкторы более сложного уровня, появившиеся в их родной школе. И недавно под чутким руководством учителя информатики Владислава Трясцына собрали робота, задача которого – перемещать в движении предметы. Сколько эмоций на лицах ребятишек от результата их труда! А сколько ещё всего интересного им предстоит смастерить в Центре вместе с другими талантливыми юными конструкторами! Кто знает, может быть, через 3-4 года они станут непревзойдёнными пермскими инженерами и создадут много новых умных машин для пользы человечества.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

Фото автора

Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» создан для формирования условий повышения качества общего образования, в том числе за счет обновления учебных помещений, приобретения современного оборудования, повышения квалификации педагогических работников и расширения практического содержания реализуемых образовательных программ.

Федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование» направлен на обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка, а также обеспечение возможности профессионального развития педагогических работников.

В 2019 году в 50 субъектах Российской Федерации уже создано 2049 «Точек роста», а к 2024 году появится 16 тысяч таких центров. Национальный проект «Образование» позволит построить новые и модернизировать существующие сельские школы и школы малых городов.

МНЕНИЯ

Алексей Садилов, заместитель главы городского округа по социальной политике, начальник управления образования и социального развития администрации Осинского городского округа:

– Открытие «Точки роста» стало важным событием не только в жизни коллектива четвёртой школы, но и Осинского городского округа в целом. У детей появилась возможность получать дополнительное образование в современно оборудованных кабинетах – красивых, просторных и светлых, изучать цифровые технологии и получать необходимые навыки для будущей профессии. На 2023 год управлением образования поданы еще несколько заявок на открытие таких Центров и в других школах Осинского округа.

Вера Кузнецова, главный специалист отдела образования и воспитания детей управления образования и социального развития администрации Осинского городского округа:

– «Точка роста» – это бренд российского образования. По всей Российской Федерации – от Калининграда до Владивостока – во всех регионах открываются такие Центры. Очень здорово, что такой же появился в нашем маленьком историческом городке. Думается, что у школьного коллектива будут громадные и амбициозные планы. И пусть они воплощаются на все 100%! Уверена, что все ребята будут посещать занятия, осваивать программы и получат все необходимые им компетенции. Кроме того, «Точка роста» поможет не только получить навыки работы с современным оборудованием и определиться с выбором будущей профессии, но и найти новых друзей.