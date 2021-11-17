Компании Прикамья могут получить до 300 млн рублей на разработку и внедрение отечественных IT-решений

Мера поддержки реализуется Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ) в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» нацпроекта «Цифровая экономика РФ».

Минцифры России запустило новый механизм поддержки малого и среднего бизнеса. Российские компании-разработчики в сфере интернет-коммуникаций могут получить грант на создание и внедрение отечественного программного обеспечения (ПО).

Государственный грант выдается в рамках реализации дорожной карты «Новые коммуникационные интернет-технологии». Она разработана ПАО «Ростелеком» с участием АНО «Диалог». Мера поддержки реализуется Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ) в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» нацпроекта «Цифровая экономика РФ».

Отметим, что в Пермском крае поддержка высокотехнологичных компаний и помощь в их выходе на новые рынки – одно из приоритетных направлений краевых властей.

«У пермских компаний большой потенциал, и они вполне могут составить конкуренцию зарубежным производителям. В этом мы будем оказывать им полную поддержку», – подчеркнул губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Цель нового проекта – создать конкурентоспособные коммуникационные, досуговые и игровые сервисы, а также аудио- и видеосервисы. Бюджетное финансирование стоимости проекта – до 50%. В настоящее время реализуется два конкурсных гранта:

– на цифровую трансформацию компаний – от 120 до 300 млн руб.

– на разработку отечественных IT-решений – от 20 до 300 млн руб.

Основными направлениями для поддержки стали платформы видеохостинга, интеллектуального динамического анализа видеопотока и распознавания речи, технологии выявления фейков и дипфейков, рекомендательные технологии, программные комплексы анализа пользователей, таргетированной автогенерации контента.

Сроки реализации проектов могут быть разными – от 6 до 30 месяцев. Кроме того, не позднее 6 месяцев с даты завершения проекта необходимо включить внедряемое решение в реестр отечественного ПО или реестр российской радиоэлектронной продукции. Более подробно о требованиях можно узнать на сайте РФРИТ.

Заявки на получение гранта принимаются до 2023 года, при этом необходимые документы можно собрать за два месяца. Конкурс обеспечит разработку и внедрение IT-технологий, цифровую трансформацию производственных и управленческих процессов, а также их запуск в ближайшие 2,5 года.

Для подачи заявки необходима регистрация в личном кабинете на сайте РФРИТ или подтвержденная учетная запись юридического лица на Госуслугах.