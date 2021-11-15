В Пермском крае число вакцинированных от COVID-19 жителей достигло миллиона

За период с 25 октября по 7 ноября в Прикамье прививки сделали более 200 тыс. человек. Это в два раза больше, чем в среднем в каждый из предыдущих месяцев с начала старта массовой иммунизации.

В Пермском крае вакцинирован от новой коронавирусной инфекции миллионный житель. Это значимый показатель противодействия распространению COVID-19 в регионе, так как, по данным Министерства здравоохранения РФ и Федерального Роспотребнадзора, вакцинация против новой коронавирусной инфекции является основным способом борьбы с COVID-19.

Эти сведения подтверждает статистика Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю и регионального Минздрава. Так, за последние 7 дней в Прикамье COVID-19 был подтвержден у 4 959 пациентов. Из них ранее были вакцинированы против коронавируса порядка 9%. В региональном ведомстве отмечают, что большинство иммунизированных заболевших переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме. Исключения составляют жители из групп риска, имеющие хронические заболевания: им в случае болезни требуется лечение в условиях стационара. Сделанные прививки помогают им легче перенести COVID-19.

Отметим, по информации Минздрава Прикамья, по состоянию на утро 11 ноября в регионе вакцинацию первым компонентом или однокомпонентными вакцинами прошли 1 008 911 человек. Также прививки сделали 1 722 иностранных гражданина, находящихся на территории региона.

В числе привитых в Пермском крае – жители в возрасте 18 лет и старше из всех территорий региона. Напомним, одним из самых «возрастных» пациентов, сделавших прививку, стала 102-летняя Анна Егоровна И. из Перми, которая посчитала очень важным защитить себя от тяжелого протекания коронавируса. Как сообщили в краевом Минздраве, женщина чувствует себя хорошо. «Я подошла к вопросу вакцинации основательно. Изучала, как действуют разные вакцины, и пришла к выводу, что нужно обязательно сделать прививку для собственной безопасности», – рассказала Анна Егоровна.

В региональном Министерстве здравоохранения подчеркивают, что вакцинация – это не только возможность для пациента снизить риск тяжелого течения болезни, но важный вклад в борьбу с инфекцией всего общества.

Вадислав Семериков, главный эпидемиолог Минздрава Пермского края: «Делая прививку, каждый из нас не только защищает себя, но и участвует в создании коллективного иммунитета. Иммунитет формируется, когда вакцинацию прошли каждые 8 из 10 взрослых жителей – за исключением тех, кому она противопоказана. Вирусу сложнее распространяться среди вакцинированных людей, которые менее восприимчивы к болезни. Благодаря этому инфекция отступает, хотя и не исчезает: люди продолжают болеть, но более легко, снижается % «тяжелых» пациентов и смертельных случаев. Поэтому каждому, кто еще сомневается в необходимости пройти вакцинацию, нужно понимать, что при отсутствии противопоказаний сегодня отказываться от прививки – это все равно что осознанно способствовать распространению коронавируса».

Вадислав Семериков также отметил, что позиция «лучше переболеть COVID-19 и получить естественный иммунитет, чем делать прививку» является серьезным заблуждением. «На протяжении пандемии врачи фиксируют у пациентов, перенесших ковид, самые различные последствия. Это уже не только осложнения в работе легких, сердечно-сосудистой системы и тромбозы, но и другие, не менее опасные и сложные для лечения заболевания. Поэтому даже если вы уже приняли решение не делать прививку, обдумайте его еще раз, посоветуйтесь с врачом, взвесьте все риски – не исключено, что это спасет жизнь», – порекомендовал главный эпидемиолог пермского Минздрава.

В региональном оперштабе по противодействию коронавирусу отметили, что при сложившейся высокой заболеваемости COVID-19 действующие в Прикамье ограничения являются вынужденными мерами, пока не создан коллективный иммунитет против коронавируса. Для этого перед регионами России стоит задача вакцинировать порядка 80 % взрослого населения. Этот необходимый уровень для создания коллективного иммунитета был в очередной раз озвучен федеральным Роспотребнадзором 10 ноября на заседании Правительства РФ, которое провел президент Владимир Путин. В Пермском крае для достижения этой цели необходимо довести число вакцинированных до более 1,6 млн человек. Выполнить этот показатель возможно. Например, за месяц, с момента введения в регионе ограничений доступа на общественные мероприятия и в места скопления людей прививки сделали более 200 тыс. жителей Прикамья. Это в 2 раза больше, чем в среднем за каждый предыдущий месяц массовой вакцинации в регионе.

Напомним, ранее заместитель председателя Правительства Пермского края Сергей Никифоров, курирующий сферу здравоохранения, подчеркивал, что в Прикамье впервые за много лет среди причин смерти после болезней системы кровообращения онкология переместилась на третье место, а второе занял ковид. При этом зампред обращал внимание, что порядка 95% пациентов, которые находятся в реанимационных палатах ковидных стационаров, не привиты от коронавируса.

Отметим, на сегодня в Пермском крае от новой коронавирусной инфекции привиты 98,4% работников учреждений здравоохранения от числа подлежащих вакцинации, 95,5% сотрудников промышленных предприятий, 89,3% работников сферы образования, 81,2% соцработников. Чтобы так же, как они, защитить себя и близких от коронавируса, можно обратиться в одну из 61 медорганизаций Пермского края, участвующих в массовой иммунизации жителей, или в мобильные пункты вакцинации. Всего на сегодня в поликлиниках имеется 187 918 комплектов вакцины.