Опыт – всему учитель, или Всё решает практика

В Осинском городском округе только одно учреждение готовит квалифицированные кадры для сельскохозяйственной отрасли – ГБПОУ «Осинский колледж образования и профессиональных технологий». Ранее этим занимался Осинский аграрный техникум.

«Куют» кадры

По данным, предоставленным заместителем директора ОКОиПО Татьяной Батыркаевой, за последних три года (с 2019 по 2021) в колледже были открыты три специальности. Первая – «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» (в Еловском филиале колледжа). На неё поступают абитуриенты из Еловского, Бардымского и Куединского муниципальных округов, а также из Осинского и Чайковского городских округов. В 2021 году состоялся первый выпуск квалифицированных рабочих – 14 человек, однако пока 13 юношей призваны в армию.

Вторая – «Ветеринария». На обучение поступают абитуриенты не только из Осинского, Бардымского, Куединского, Чернушинского и Чайковского округов, но и из других муниципальных образований Пермского края: Добрянки, Соликамска, Чусового, Березников, Оханска, Нытвы, Очёра, Юсьвы, Кунгура, Краснокамска, Перми. Нередко в осинский колледж приезжают из других регионов России: Екатеринбурга, республики Башкортостан, Ленинградской области.

В большинстве случаев эту специальность получают осознанно, поэтому и процент трудоустройства по этой специальности за три года составляет в среднем 53%. Выпускники устраиваются работать в ветеринарные клиники и зоомагазины «Бонифаций» (г. Пермь), «Кот и пёс» (г. Пермь) и другие. Выбирают местом работы станции по борьбе с болезнями животных (г. Чернушка, г. Чайковский, г. Березники), работают ветеринарными врачами и фельдшерами в сельскохозяйственных организациях Пермского края: ООО «Русь» (Большесосновский МО и Кунгурский ГО), ООО «Ранний рассвет» (Кургурский ГО), ООО «Агрофирма «Острожка» (Оханский ГО), ООО «Ветцентр «Айболит» (г. Очёр), АО «Пермский свинокомплекс» (п. Майский), ЗАО «Птицефабрика Чайковская», КФХ Смолоногина Н.В. (с. Верхняя Давыдовка Осинского ГО).

Третья – «Механизация сельского хозяйства». Её в основном выбирали ребята из Осинского и Бардымского округов. В данный момент «Механизация сельского хозяйства» исключена из перечня специальностей среднего профессионального образования, поэтому в 2020 и 2021 годах набора абитуриентов по ней не было.

Практика важна

«Теория без практики мертва. Практика без теории слепа», – говорил русский полководец Александр Суворов. «Знание – сокровищница, но ключ к ней – практика», – считал английский церковный деятель и историк Томас Фуллер. И они, безусловно, правы.

Википедия – свободная энциклопедия гласит: «Практика – разумная человеческая деятельность, основанная на сознательном целеполагании и направленная на преобразование действительности (в том числе и самого человека). Разновидностей её несколько. Что же касается производственной практики в обучении, то это получение опыта на реальном производстве.

Поэтому такой «пробе пера» в Осинском колледже образования и профессиональных технологий уделяют особое внимание. Здесь практическая подготовка – вид учебной деятельности, направленный на закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами в процессе обучения, приобретение и совершенствование практических умений и навыков по избранной специальности. Она является составной частью основной образовательной программы среднего профессионального образования, в результате которой растят квалифицированных специалистов.

Целями практической подготовки являются формирование и развитие профессиональных знаний в сфере выбранной специальности; закрепление полученных теоретических знаний по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям; овладение необходимыми методами, умениями и навыками по специальности; использование результатов практики для подготовки выпускной квалификационной работы; формирование профессиональных компетенций студентов.

Сроки проведения устанавливаются согласно утвержденному графику учебного плана. Как правило, учебная практика начинается уже со 2 курса, а вот производственная практика, где студенты могут самостоятельно попробовать себя в роли начинающего специалиста, проходит на 3 курсе. Руководство учреждения отмечает, что прохождение практики для всех категорий студентов является обязательным.

К основным видам практической подготовки студентов колледжа относятся учебная, производственная, преддипломная практики, а также практические занятия в ходе изучения дисциплин учебного плана. Все специальности, реализуемые в колледже, обеспечены учебно-производственными мастерскими и лабораториями, которые закреплены за мастерами производственного обучения и преподавателями (руководителями практик). Обучение в собственных мастерских проводится для студентов 2-4 курсов.

Производственная практика осуществляется на основе договоров между колледжем и организациями. Студенты колледжа проходят её, как правило, на предприятиях Осинского городского округа или Пермского края. При наличии мотивированных аргументов допускается в других субъектах РФ и за её пределами.

Производственная практика направлена на облегчение выхода будущих выпускников колледжа на рынок труда. Это, во-первых, попытка получить обратную связь со стороны организаций, принимающих молодёжь на практику, о качестве обучения; а, во-вторых, понять, над чем конкретно нужно поработать студенту, чтобы соответствовать современным требованиям рынка труда.

По результатам практики среди обучающихся проводится конференция в форме презентации, в ходе которой юноши и девушки обмениваются опытом с однокурсниками, проходившими практику в других организациях, делятся опытом и дают рекомендации по прохождению практик студентам младших курсов.

«Современное профессиональное образование должно дать выпускнику не только и не столько сумму знаний, сколько набор компетенций, обеспечивающий готовность к работе в динамично изменяющихся экономических условиях. Компетентностный подход предполагает формирование профессиональных компетенций (практический опыт, знания, умения) и овладение способами действий в различных ситуациях жизни и деятельности. Профессиональные компетенции, формируемые на производственной практике, можно представить в виде достаточно простой формулы: «Компетенция = знание + опыт». При этом основным является опыт студента, полученный на учебной практике в учебных лабораториях, и новый опыт, приобретенный на предприятии в ходе производственной практики», – говорит директор Осинского колледжа образования и профессиональных технологий Ирина Ждановских.

Основным заказчиком компетентностного подхода являются прежде всего работодатели. Поэтому колледж взаимодействует с партнерами по нескольким направлениям: участие представителей предприятий в образовательном процессе; производственное обучение и производственная практика обучающихся на реальных рабочих местах; участие работодателей (представителей) в процессе проведения ГИА и в профессиональных конкурсах мастерства, неделях по специальностям, заседаниях «круглых столов»; участие работодателей в процессе аккредитации, лицензировании новых образовательных профессиональных программ, востребованных для города и региона; краткосрочная стажировка преподавателей; психологическая поддержка выпускников при трудоустройстве, формирование банка вакансий.

Ясно, что от взаимодействия социальных партнеров с учреждением во многом зависит решение основной задачи – повышения качества образования, подготовки высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных и мобильных на рынке труда.

Так, например, не первый год в рамках делового сотрудничества студенты ОКОиПО ездят на козью ферму, расположенную в д. Щелкановка Осинского городского округа, крестьянского фермерского хозяйства Натальи Ларченковой. Наталья Антоновна всегда доброжелательно встречает юных коллег. Она проводит интересную экскурсию по ферме, делится, почему именно козы стали в приоритете выращивания. Рассказывает о технологии развития производства и разведения своих питомцев. В завершение встреч руководитель КФХ приглашает студентов колледжа на прохождение практики. Кстати, ребята оказывают не только помощь в лечении животных, но и активно принимают участие в волонтерской работе. Также студенты колледжа являются активными волонтерами в Ветеринарной клинике г. Оса, индивидуального предпринимателя Андрея Владимировича Филимонова.

Слово молодым

Говоря о подготовке молодёжи к будущей профессии, нельзя не узнать, как она сама оценивает важность проведения практики. Дадим слово студентам.

Пример первый. Вадим Соловьёв – студент 4 курса, осинец. В колледж поступил, потому что там готовят к профессии, которая ему пришлась по душе. С техникой дружит с детства: четыре года ходил в кружок малой механизации при Центре детского творчества, поэтому решил стать механиком. За время обучения побывал на щелкановской ферме, где выращивают коз. Проходил производственную практику на паклинском предприятии «Восток Агро», где научился разбираться в системе работы тракторов, комбайнов и навесного оборудования.

– Вообще у меня хорошие семейные примеры: есть родственники, которые посвятили свою жизнь сельскому хозяйству. Это дедушка, который был председателем колхоза; дядя – исполнительный директор сельхозпредприятия в настоящее время и двоюродный брат Евгений – тракторист ООО «Восток Агро», который не раз получал грамоты как лучший работник Осинского района за перевыполнение плана. Считаю, что выбранная мною профессия престижная, так как она приносит много пользы людям. Я б хотел открыть своё дело, чтобы сельское хозяйство в Осинском округе было на высшем уровне, и чтобы на прилавках магазинов оказались натуральные продукты, – говорит юноша.

Пример второй. Четверокурсница Мария Каменских – оханская девчонка. После 9 класса поступила в осинский ссуз, о котором узнала из интернета.

– Профессия ветеринара мне интересна с детства, так как родители держали свое небольшое хозяйство. В школе очень любила биологию и химию, посещала курсы медицины, поэтому захотела связать свою дальнейшую жизнь с медициной, пусть и ветеринарной. Несколько раз со своей группой приезжали на предприятие в с. Гремяча, там помогали ветеринарному врачу с КРС. Именно в ООО «Итера» я впервые поставила животному укол, узнала о некоторых тонкостях работы с коровами. Также посещала козью ферму в Щелкановке. Ставила витамины козлятам и взрослым животным. Практика в колледже дала необходимый шаг в профессию, научила не бояться трудностей, применять знания на практике. Ценю огромную важность своей работы. Сейчас довольно мало специалистов, знающих подход к разным видам животных. Думаю, что профессия ветеринара будет актуальна всегда, поскольку в маленьких сёлах и городах нет ветеринаров, а люди, держащие скот, не всегда понимают причины заболеваний животных, не знают о правильном и качественном за ними уходе», – считает девушка.

На последнем курсе Маша перешла на индивидуальный план: самостоятельно изучает материал, а потом сдает экзамены преподавателям. Она учится и работает, так как это реальная возможность зарабатывать для себя и помогать маме. Девушка признается, что такое совмещение возможно, хотя и немного трудно.

– Сейчас я работаю на Майском свинокомплексе, который давно сотрудничает с нашим колледжем. Ветврачи очень любят осинских студентов и с радостью принимают их на практику, работу. Видимо, хорошо себя зарекомендовали. Несомненно, работа не из лёгких, ответственность огромная. Но знания и умения, что я получила на практике, применяю по сей день. Люблю свою работу, – признается студентка.

Мария Каменских мечтает открыть свою ветеринарную клинику в родном городе. И поскольку в Оханске совсем нет ветеринара, хочет быть первой! Знакомые уже сейчас обращаются к ней за помощью, задают вопросы, касающиеся ухода и здоровья домашних любимцев и скота. И Маша с радостью дает консультации и выручает. По окончании колледжа моя собеседница собирается дальше развиваться в данной профессии: поступить в вуз и пройти курсы узкой специализации.

Пример третий. Ксения Фомина родом из д. Липово Кунгурского района. Она осознанно поступила в осинский ссуз потому что в нем учились её родители и другие родственники, потому что отец моей героини является владельцем ветклиники.

– Для меня ветеринар – это профессия-мечта. Когда была маленькая, часто ходила к папе на работу (в то время он работал на ветстанции) и видела, как он проводит определённые манипуляции, знала и о других его обязанностях. Мне это дело знакомо, привычно. Практику я проходила в нескольких организациях родного Кунгурского района: Колхозе имени Чапаева, ООО «Русь», в веткабинете «ДоброВет», лаборатории г. Кунгура и других. Работала на приеме-осмотре животных в ветстанции, на Кунгурской птицефабрике. Практика научила многому. Сейчас все полученные знания и приобретенные навыки применяю в жизни. С августа этого года я работаю ветеринарным фельдшером в телятнике на комплексе «Русь» Кунгурского района, – рассказывает Ксения.

Моя героиня отмечает, что благодаря практике после получения диплома об образовании, как правило, студентам не приходится рассылать резюме и ходить по собеседованиям, так как они идут туда, где их уже знают и ждут.

Пока девушка набирается опыта. Но в скором времени она планирует открыть при действующей уже два года ветеринарной клинике отца Анатолия Фёдоровича Фомина собственную ветаптеку с кабинетом УЗИ для животных.

Как показывает жизнь, практика – критерий истины. Она даёт необходимый опыт, пробуждает интерес к профессии. Остаётся надеяться, что Осинский колледж образования и профессиональных технологий и в будущем будет готовить квалифицированные кадры для округа, края, страны, внося свою лепту в экономику России.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

Фото из архива колледжа

МНЕНИЯ

Наталья Пирогова, заместитель директора по УПР Осинского колледжа образования и профессиональных технологий»:

– Практическая подготовка студента – это своего рода первое вхождение в профессию, где можно применить знания и отработать умения. Мы знаем, куда уходит каждый наш обучающийся. Охотно берут на практику ребят различные предприятия, такие как АО «Пермский свинокомплекс», ООО «Агрофирма «Труд», ООО «Русь», агрохолдинг «Ашатли». Это крупные предприятия Пермского края, на которых нашим ребятам предоставляется возможность увидеть свою будущую профессию изнутри и понять, насколько им нравится этим заниматься. Можно сказать, это их первая трудовая деятельность по выбранной специальности, позволяющая не только применить полученные знания, но и наработать новые. Перед началом прохождения практики предприятие назначает наставника, который поможет адаптироваться в новых условиях. Во время прохождения практики ребята на предприятиях не только работают, но и являются активными участниками спартакиад.

Нередко руководители организаций, где проходят практику студенты нашего колледжа, выражают благодарность директору колледжа Ирине Анатольевне Ждановских и преподавательскому коллективу за подготовку будущих специалистов.

Нас очень радует, что уже на 3 курсе наши студенты приглашаются на дальнейшую практику с последующим трудоустройством, и даже в летний период ребята остаются на предприятиях, где они имеют возможность официально трудоустроиться. Таким образом, добросовестно проходя производственную практику в реальных сельскохозяйственных предприятиях, уже сегодняшние студенты потенциально востребованы.

Только совместные, скоординированные действия колледжа и работодателей в долгосрочной перспективе могут принести ощутимую пользу всем заинтересованным сторонам.

Наталья Ларченкова, руководитель КФХ:

– Со своей стороны я готова к сотрудничеству. Ребята из колледжа к нам приезжали не раз. Мы проводили экскурсию, рассказывали о работе на ферме. Они в свою очередь нам помогали. Юноши-механики занимались благоустройством территории, сажали с девушками деревья. А ещё девчата-ветеринары проводили вакцинацию и чипирование коз.

Елена Пирогова, ветеринарный врач, техник-осеменатор ООО «Итера», руководитель практикой:

– Не первый год принимаем на практику студентов осинского колледжа. Из тех, кто остались, девчонки проявили интерес к профессии. В течение месяца под моим началом они вводили внутривенно и внутримышечно препараты, ставили свечи, занимались осеменением, работали с УЗИ-аппаратом, брали кровь на анализ, проводили туберкулинизацию коров, принимали участие в приёме отёлов.

И всё же я думаю, что из них в профессию придут единицы. Поэтому практика очень нужна. Без неё вообще ничему нельзя научиться. Мне кажется, например, поступать на животновода нужно лишь тогда, когда человек заранее, изначально, придет на ферму и посмотрит, насколько этот труд тяжёлый. Просто уже будучи на практике многие понимают, что выбрали не свой «путь».

Поддержка молодых специалистов

Краевые власти уделяют значительное внимание развитию сельских территорий и привлечению на профильные предприятия региона молодых специалистов.

Молодые специалисты Пермского края (в возрасте не старше 35 лет) имеют право на получение единовременной и стимулирующей выплаты при обязательстве отработать не менее трёх лет в сельскохозяйственной организации, притом, что они должны быть трудоустроены по специальности не позднее двух лет со дня окончания учебного заведения.

Размер выплаты молодым специалистам с высшим образованием составляет 150 тыс. рублей, со средним специальным образованием – 100 тыс. рублей.

На предоставление таких выплат молодым специалистам в бюджете края предусмотрено 12,8 млн рублей ежегодно. В этом году планируется к рассмотрению увеличение этих выплат.

По окончании срока действия договора о предоставлении единовременной выплаты молодой специалист имеет право ещё на одну стимулирующую выплату в том же размере.

Так, за прошлый год единовременные и стимулирующие выплаты на общую сумму 10,1 млн рублей получили 82 новых сотрудника.

Кроме того, сейчас аграрии могут получить до 90% фактически понесенных затрат по заключенным договорам за обучение студентов. На оплату труда и проживание каждого студента, проходящего производственную практику, сельхозтоваропроизводителям возвращают 90% затрат, если студенты обучаются в образовательных учреждениях, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ. И 30% фактически понесенных затрат на эти же цели компенсируют сельхозтоваропроизводителям за проживание и оплату труда студентов других образовательных учреждений.

Сейчас в отрасли сельского хозяйства Пермского края работает более 17 тысяч человек, из них в среднем 20-25% являются молодыми специалистами. Ежегодно на работу в сельхозорганизации трудоустраиваются более 400 молодых специалистов. И это число будет расти.

Страницы истории

Школа труда

Не проходит дня, чтобы учащиеся сельхозтехникума не работали в своем учебном хозяйстве. Еще бы, ведь работы в нем выполняются их руками. Вот в коровнике на практике группа из шести человек. За каждым закреплено по 10-11 коров. Доят их в основном с помощью доильных аппаратов.

На ферме образцовая чистота и порядок. Соблюдается строгий режим в дойке и кормлении коров. Закончив дойку, «дояры» и «доярки» массажируют коровам вымя, разносят по кормушкам силос. Дел хватает каждому.

Рядом с коровником находится просторное помещение телятника. Здесь тоже проходит животноводческую практику звено учащихся. Ребята учатся ухаживать за молодняком.

Свинарник учебного хозяйства расположен на новой территории. Там также работают юноши и девушки из сельхозтехникума. А рядом растут высокие стены корпуса учебных мастерских, где весело, с огоньком трудятся на строительстве их товарищи. Они приготовляют цементный раствор, подносят каменщикам кирпич, выполняют другие подсобные работы.

Много нужных, полезных дел переделано учащимися сельхозтехникума. Студенты не только проходят производственную практику, предусмотренную программой, они на добровольных началах активно помогают колхозам в полевых работах, в развитии животноводства. Зимой техникум организует выездные школы передового опыта. Много сил приложили учащиеся в заготовке кормов для учебного хозяйства, трудятся на благоустройстве его территории и территории техникума. Проводят субботники по строительству нового общежития, озеленили подъездной путь к новому учебному хозяйству, насадили зеленые полоски вокруг ферм.

Хорошую, полезную школу труда проходят будущие специалисты сельского хозяйства.

А. Гайвин

Газета «Красное Приуралье» № 157 от 13 ноября 1960 года

Реестр договоров об организации практики обучающихся Осинского колледжа образования и профессиональных технологий

по специальностям «Механизация сельского хозяйства» и «Ветеринария»

№ п/п Название организации Дата заключения договора Срок окончания договора 1. АО «Пермский свинокомплекс» 9.01.2020 г. 8.01.2025 г. 2. ГБУ ВК «Чернушинская станция по борьбе с болезнями животных» 1.09.2020 г. 31.08.2025 г. 3. КФХ Ларченкова Наталья Антоновна 24.09.2020 г. 23.09.2025 г.

Реестр трехсторонних договоров об организации практики студентов Осинского колледжа образования и профессиональных технологий и образовательных мероприятий на учебно-производственной площадке

по специальностям «Механизация сельского хозяйства» и «Ветеринария»