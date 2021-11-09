Дмитрий Махонин призвал прикамцев принять участие в завершающейся Всероссийской переписи населения

По данным Пермьстата, на сегодня в Пермском крае собраны сведения о более двух миллионов жителей. Заполнить листы опросов можно в любое удобное время до 14 ноября на портале «Госуслуги».



До окончания Всероссийской переписи населения остается менее недели. По данным Пермьстата, по состоянию на утро 8 ноября, в Пермском крае уже переписано свыше 2 млн жителей. Сведения о более 1,6 млн из них собраны переписчиками и сотрудниками стационарных переписных участков. Еще 425,2 тыс. человек заполнили опросные листы самостоятельно на портале «Госуслуги».



Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что очень важно, чтобы до 14 ноября в Прикамье были переписаны все жители, и призвал всех, кто заинтересован в развитии региона, принять участие в переписи.



«От нашей активности зависит то, как Федерация будет поддерживать Пермский край в реализации социальных программ и масштабных проектов, как быстро будет повышаться качество жизни в городе и на селе. Убежден, что в нашем крае живут ответственные и неравнодушные люди. Приглашаю каждого из вас принять участие во Всероссийской переписи населения», – подчеркнул Дмитрий Махонин.



Возможность принять участие путем заполнения переписного листа на портале «Госуслуги» доступна для тех, у кого имеется подтвержденная учетная запись.



Пройти опрос можно в любое удобное время с помощью смартфона, домашнего компьютера или воспользовавшись гостевым в МФЦ. Для этого нужно зайти в свой личный кабинет на портале и перейти по ссылке «Участие в переписи населения». При выборе места проживания вводится адрес фактического постоянного пребывания (независимо от того, зарегистрированы вы в этом помещении или нет). Через свою учетную запись на Госуслугах можно переписать себя и все свое домохозяйство (всех живущих с вами и ведущих общее хозяйство).



Отметим, при заполнении электронного переписного листа на Госуслугах можно воспользоваться «подсказками» – они есть рядом с каждым вопросом и отмечены знаком «?». После заполнения нужно нажать кнопку «Отправить». Затем в личный кабинет пользователя на портале «Госуслуги» поступят уникальные коды подтверждения прохождения переписи на каждого переписанного в помещении и объединяющий их QR-код на все домохозяйство. Его необходимо предъявить для сканирования переписчику, который придет на дом или на стационарном приписном участке (QR-код можно распечатать, а можно показать на телефоне).



В Пермьстате подчеркивают, что все данные переписи обезличены и передаются в зашифрованном виде по защищенным каналам.



Также принять участие в переписи можно традиционными способами – дождаться переписчика дома или прийти на стационарный переписной участок. Сведения о том, где он находится, размещены на сайте Пермьстата. Всего по краю организовано 788 переписных стационарных участков, которые располагаются в ДК, ТОСах, ЦЗН, ТСЖ, школах, центрах детского творчества, а также в 43 филиалах многофункциональных центров «Мои документы».