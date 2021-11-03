Нацпроекты – для достижения целей

2 ноября на заседании Правительства Пермского края подвели итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что качество жизни в территориях, развитие экономики и туризма, безопасность напрямую зависят от комфортной и современной городской среды. По словам главы региона, достижению этих целей способствуют нацпроекты.

«По итогам опросов общественного мнения, проводимых в регионе, граждане отмечают повышение комфорта жизни в муниципалитетах, в том числе за счет реконструкции детских площадок, общественных и дворовых территорий. Ежегодно на эти цели в рамках программы ФКГС направляется более 1 млрд руб. из федерального, краевого, муниципальных бюджетов. В текущем году 1,2 млрд руб. предусмотрены на обновления более 300 таких объектов. В планах на следующий год – 1,1 млрд руб. на преображение еще свыше 200 общественных пространств. Не раз говорил о том, что необходимо особое внимание уделять качеству и срокам выполняемых работ. Кроме того, при благоустройстве объектов нужно применять опыт реализации дорожных проектов: формировать перечни добросовестных и недобросовестных подрядчиков, а также устранять недочеты в рамках гарантийных обязательств. В текущем году ноябрь прогнозирую теплым, а значит это возможность специалистам еще раз проверить все выполненные в этом году объекты, при необходимости доработать выявленные недостатки», – отметил губернатор.

По словам и.о. министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Натальи Князевой, из 318 объектов текущего года работы продолжаются на 14 общественных пространствах и 8 дворовых. «В основном это установка малых архитектурных форм и устройство наружного освещения. Все работы планируется завершить в ноябре текущего года», – подчеркнула она.

Так, лидерами по этим критериям были названы город Пермь, Соликамский, Чайковский, Краснокамский, Добрянский, Верещагинский, Березовский округа и ЗАТО Звездный. Отстающими названы 9 муниципалитетов: Кунгурский, Александровский, Куединский, Кудымкарский, Карагайский, Чердынский, Очерский, Кочевский округа и город Кизел.

Как рассказала Наталья Князева, за последние годы в территориях была выстроена работа с подрядными организациями по устранению дефектов в рамках гарантийных обязательств. Например, по итогам прошлого такая практика применена в 9 муниципальных образованиях по 20 общественным и 58 дворовым территориям.

По итогам обсуждения Дмитрий Махонин обозначил, что региональным ведомствам и главам муниципалитетов необходимо вести системную работу по контролю качества и сроков реализации проектов благоустройства. «Перед ответственными сотрудниками поставлена задача – провести конкурсные процедуры по объектам благоустройства 2022 года до конца текущего. Это позволит направить сэкономленные средства на дополнительные проекты, подрядчикам приступить к работам с начала строительного сезона», – отметил губернатор.

Глава региона также напомнил о необходимости разработки муниципалитетами дизайн-проектов, которые также должны содержать символику городов, отражающую их историческую особенность.

В заключение обсуждения Дмитрий Махонин подчеркнул, что очень важно после реализации проекта поддерживать благоустроенные дворы и территории в достойном виде и наполнять их жизнью. Губернатор поручил профильным ведомствам и главам территорий усилить меры по борьбе с вандализмом на общественных пространствах. По словам Дмитрия Махонина, каждый проект благоустройства должен включать системы освещения, а также видеонаблюдения. Это позволит уменьшить случаи порчи и поломки общественного имущества, а также выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности, в соответствии с законом.

Напомним, в рамках нацпроекта Пермский край ежегодно принимает участие и во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды. На прошлой неделе завершились преобразования на двух крупных объектах в Губахе и в Соликамске. Также продолжаются работы по благоустройству набережной в Чайковском. Кроме того, в Усолье и Лысьве ведутся работы еще по двум объектам, победившим в федеральном конкурсе в этом году.

В Осе в этом году в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» была отремонтирована площадь Победы. Кроме асфальтных работ, на площади устроена новая лестница со ступеньками, выполненная из тротуарной плитки, предусмотрены ливневки для дождевой и талой воды, восстановлены и подключены к электричеству фонари, высажены цветы, установлены передвижные вазоны и 170 метров цепочного ограждения для парковочной зоны. Всего на реализацию проекта было затрачено 16 млн 861 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 8 млн 709 тыс. руб., краевого – 4 млн 401 тыс. руб., местного – 3 млн 750 тыс. руб.

Площадь Победы – это, по сути, продолжение благоустройства большого комплекса. Напомним, что в прошлом году, был благоустроен парк Победы. В данный момент на этом месте монтируется система видеонаблюдения.

В 2022 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроена Ярмарочная площадь. Более 7 тыс. осинцев выбрали этот объект выбрали при голосовании на сайте za.gorodsreda.ru.

Благодаря реализации данного проекта в Осинский городской округ будет привлечено около 10 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Доля местного бюджета составит 1 миллион рублей.