Голосование за обеспечение сотовой связью

На Едином портале государственных услуг продолжается голосование по выбору населенного пункта, который будет обеспечен сотовой связью и мобильным интернетом 4G в первую очередь. Сделать свой выбор пользователи интернета могут до 15 ноября.

В проекте принимают участие все населенные пункты с численностью от 100 до 500 человек. По итогам голосования будет опубликован список из 2 тыс. населенных пунктов, жители которых получат доступ в 2022 году к цифровым сервисам в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0).

По данным Министерства информационного развития и связи Пермского края, в настоящее время на портале Госуслуг проголосовали около 13 тыс. жителей Прикамья. В ТОП-5 малых населенных пунктов по числу голосов входят п. Мыс (Чусовской городской округ) – 312 голоса, д. Луговая (Пермский район) – 214, г Краснокамск, деревня Клепики – 203 голоса, п. Велс (Красновишерский городской округ) – 183 голоса. Участвует в голосовании и деревня Нижняя Чермода Осинского городского округа, но пока населенный пункт на 26 месте с 68 голосами. 29 голосов у деревни Ирьяк. Другие населенные пункты Осинского округа не входят в сотню.

После завершения голосования населенные пункты-победители будут проверены на наличие сотовой связи. В случае, если она там присутствует, то поселки будут исключены из перечня. Также село, деревня или поселения должны иметь техническую возможность подключения – в частности, необходимо, чтобы там отсутствовали сложные геологические условия прокладки кабеля.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обращал внимание на необходимость развития качественной связи не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Глава региона подчеркивал, что наличие связи и доступа к сети – практически жизненная необходимость. «Связь нужна сегодня не только для общения – в первую очередь это обеспечение безопасности – доступ к экстренным службам, а также возможность дистанционной учебы и работы, оказание врачебной помощи посредством телемедицины. Особое значение имеет наличие устойчивой связи для организации образовательного процесса, поэтому важно обеспечить доступом в интернет жителей всех населенных пунктов края», – отметил губернатор.

Напомним, участник голосования должен иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг и постоянную регистрацию в регионе, в котором он голосует. Проголосовать можно только один раз за один населенный пункт. Повторные голоса не учитываются.

Отметим, федеральный проект «Устранение цифрового неравенства 2.0» реализуется в Пермском крае с 2021 года. Всего до конца этого года доступ к современной связи получат жители 27 сел, деревень и поселков от 100 до 500 человек – это порядка 8 тыс. человек.

Источник – www.permkrai.ru

Справка

Голосование на сайте Госуслуг инициировано Минцифрой РФ. Для реализации функционала голосования на портале используется платформа обратной связи (ПОС). Она позволяет в сжатые сроки собирать обратную связь от граждан, оперативно учитывать результаты голосования. Весной 2021 года через сайт Госуслуг и ПОС россияне уже оставляли предложения по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году.