Новые спортивные площадки – по инициативе жителей

В Осе выполнены работы в рамках проектов инициативного бюджетирования, получивших финансовую поддержку из краевого бюджета. Всего в этом году в территории воплотились в жизнь две идеи, предложенные осинцами. Это строительство новой современной спортивной площадки между домами 87 и 89 по ул. М. Горького и футбольного поля на Комсомольской площади.

Площадки строились на региональные средства и деньги осинцев, потому как инициативное бюджетирование предполагает софинансирование – 90 процентов из краевого бюджета, оставшиеся 10 процентов – средства инициативных жителей округа.

Руководитель проекта «Спорт в каждый двор», депутат Думы Осинского городского округа Алексей Курбанов отмечает, что благодаря проекту инициативного бюджетирования получилось привлечь средства из краевого бюджета свыше миллиона 800 тысяч рублей, это львиная доля стоимости проекта, остальные средства поступили от жителей, которые проживают в близлежащих домах.

Стоит отметить, что работа на этом не заканчивается. В дальнейшем состоится рассмотрение проектов по установке пяти уличных тренажеров на этой площадке, а также строительство детской площадки за домом 82 на ул. Максима Горького.

Как отмечают в Министерстве территориального развития Пермского края, для того чтобы реализовать проекты местные активисты самостоятельно готовят проект, рассказывают о нем, в том числе через социальные сети. Затем принимают участие в двух этапах конкурсного отбора, а после победы на муниципальном и краевом конкурсах приступают к реализации.

Депутат Думы Осинского городского округа Вячеслав Мочалов, автор проекта «Футбольное поле на Комсомольской площади» говорит, что благодаря обустройству современной площадки можно сейчас проводить здесь различные соревнования, в том числе и краевого уровня: «У нас работает тренер Сергей Сапожников, все лето юные футболисты занимались под его началом, мы сформируем команду и будем участвовать в соревнованиях».

Стоит отметить, что Комсомольская площадь развивается системно, здесь уже реализовано более пяти проектов, сейчас подана заявка на создание летнего театра.

Владимир Белов, живущий рядом с Комсомольской площадью, сказал, что сам факт строительства этой площадки очень важен для города: «Для детей это дополнительная возможность заниматься спортом. Наша площадь стала точкой притяжения всех горожан. И мы не останавливаемся на том, что достигли, будем стремиться к лучшему!»

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал важность поддержки инициатив жителей: «С помощью механизма инициативного бюджетирования решаются многие локальные вопросы в территориях. Благодаря этому комфортные условия создаются даже в удаленных от краевого центра населенных пунктах».

Напомним, механизм инициативного бюджетирования реализуется в Прикамье уже пятый год. Он позволяет реализовывать в территориях различные проекты, в том числе по благоустройству, а также решать вопросы местного значения. Всего за время действия механизма были выполнены более 500 проектов жителей. В этом году победителями конкурса был признан 151 проект. На их реализацию в краевом бюджете предусмотрено порядка 154 млн. руб.

В прошлом году на эти цели из бюджета Пермского края направлено 230,2 млн руб. – профинансировано 185 проектов инициативного бюджетирования и 50 проектов с участием средств самообложения граждан. «Это очень важные проекты, поскольку в них вовлечены жители. Люди причастны к преобразованиям на местах, поэтому они более бережно относятся к тем изменениям, которые происходят к лучшему. Безусловно, надо продолжить эти инициативы», – сказал губернатор.

В этом году отмечается большая заинтересованность осинцев активно поучаствовать в жизни своей территории: в Министерство территориального развития Пермского края на краевой конкурс проектов инициативного бюджетирования направлено девять проектов жителей Осинского округа, которые поддержала муниципальная комиссия. Итоги конкурса будут известны к концу ноября, когда краевая комиссия подведёт итоги.

Ольга Сёмина

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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Григорьев, глава Осинского городского округа:

– Жители Осы не только на словах, но и на деле активно включаются в благоустройство территории, привлекая соседей сделать свои дворы лучше, красивее и современнее. У нас открываются спортивные площадки, и это действительно здорово, потому что это спортивный образ жизни, это возможность активного отдыха нашим детям, это экономия местного бюджета. Здорово, что наш город становится все лучше, благодаря нашим совместным усилиям.