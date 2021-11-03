Автопарк больницы обновляется

В октябре этого года при поддержке краевых и федеральных властей Осинская центральная районная больница получила ещё два новых автомобиля: на базе «Соболя» полноприводный и ГАЗель-NEXT класса «В», предназначенные для общепрофильных линейных бригад скорой медицинской помощи.

Салоны медтехники светлые, с лампами кварцевания для обезораживания воздуха и с удобными мягкими сиденьями для медицинского персонала.

– Автомобили полностью оснащены всем необходимым оборудованием: дефибрилляторными приборами, аппаратами для искусственной вентиляции лёгких, транспортными шинами, спинальными щитами, что позволяет оказывать первую помощь всему спектру больных. Это значит, что машины могут работать как на простых вызовах типа гипертонической болезни, так и на сложных, где требуется экстренная помощь при ДТП, инфарктах, инсультах, когда жизни пациента угрожает опасность, и время идёт на минуты, – пояснил заведующий отделением скорой помощи Егор Егоров.

По словам Егора Егорова, на сегодняшний день в автопарке вместе с машинами, которые изношены, 16 единиц, работающих на осинской территории. И поскольку наше учреждение является межрайонным центром здравоохранения, то по четыре автомобиля стоят на страже здоровья пациентов жителей Барды и Елово. Вся техника, отслужившая свой срок, будет списана, а новая уже вышла на линию и служит на благо осинцев. То есть автопарк обновлен полностью.

Как отмечает руководитель скорой, водителей и бригад тоже хватает. Так, в Осинской ЦРБ работает три бригады, в Барде и Елово – по две. Всё в соответствии с нормативами: одна бригада на 10 тысяч человек. Во все временные рамки медики укладываются, задержек практически не бывает. Конечно, в настоящее время достаточно тяжёлая ситуация с пандемией коронавируса, поэтому бригады трудятся в полную силу, на базе не стоят.

– Мы очень рады поступлению новых автомобилей. Обе машины тёплые, оснащены автономными обогревателями салонов, кондиционерами. То есть и для самих работников медицинской службы они более комфортные. Кроме того, достаточно проходимы: могут добраться по любому бездорожью до самых удалённых населенных пунктов, – рассказал механик автопарка ОЦРБ Андрей Осокин.

Отмечу, что это не первая поставка спецтехники в этом году. Напомню, что в январе текущего года в больницу Осы пришли три новых автомобиля «Нива» – пятидверные, вместительные, с подогревом передних сидений и электрорегулировкой зеркал. Тогда губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил ключи от 58 автомобилей повышенной проходимости – LADA 4х4 «Нива» – руководителям медицинских организаций из 24 муниципальных образований Прикамья.

Всего же в октябре нынешнего года в 12 медицинских организаций муниципалитетов региона передано 23 новых автомобиля скорой помощи, которые будут использоваться не только для выездов бригад к пациентам, но и для перевозки в больницы людей, которым необходимо лечение в условиях стационаров, а также для доставки медиков к жителям труднодоступных территорий. Кроме Осы, транспортные средства отправились в Березники, Кунгур, Соликамск, Чусовой, Чайковский, Нытву, Оханск, Очёр, Сиву, Большую Соснову и Коми-Пермяцкий округ.

«В ближайшее время передадим еще семь автомобилей, все их мы получили благодаря поддержке федерации. Уже за счёт регионального бюджета закупаем ещё 30. Тем самым, обновим скорые в регионе на 25%. Помимо этого, с начала года районные больницы получили 140 машин для подвоза врачей и фельдшеров, перевозки пациентов. Новая техника позволят быстрее добираться до заболевших жителей, в том числе из отдалённых территорий, а это спасённые жизни. Масштабное укрепление автопарка обязательно продолжим», – сообщил Дмитрий Махонин.

Состояние техники автопарка медицинского учреждения улучшается при поддержке краевой власти и за счёт федерального бюджета. Так будет каждые три года. Это, несомненно, большой шаг вперёд. А в целом благодаря обновлению транспорта качество медицинской помощи для населения заметно улучшится.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

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