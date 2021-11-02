У жителей Пермского края остается две недели, чтобы принять участие во Всероссийской переписи населения

За прошедшие 17 дней уже переписаны свыше 1,5 миллиона прикамцев, из которых более 350 тысяч заполнили опросные листы онлайн – на портале Госуслуг.





По данным Пермьстата на 12.00 часов 1 ноября, в регионе переписано свыше 1 млн 537 тыс. человек, из них 353,9 тыс. заполнили переписные листы на всероссийском портале Госуслуг. Информация об 1 млн 184 тыс. жителей была собрана путем обхода переписчиками домовладений, а также на переписных участках.



Напомним, участие каждого жителя во Всероссийской переписи населения (ВПН) имеет важное значение для будущего региона. Как ранее отмечал глава Прикамья Дмитрий Махонин, последнее подобное анкетирование проводилось 11 лет назад, и эти сведения уже устарели. «Наша ключевая задача – собрать объективные данные о ситуации в регионе. Речь не только о численности населения, но и об уровне образования людей, роде занятий, миграции и других сведениях. Вся эта информация необходима для принятия управленческих решений в части стратегии дальнейшего развития и муниципальных образований, и региона в целом. От того, сколько жителей по данным переписи будет установлено в каждой из территорий и в крае, зависит объем мер федеральной и краевой поддержки, а также эффективность участия края в федеральных программах на ближайшие годы», – подчеркивал губернатор.



Принять участие во Всероссийской переписи населения можно тремя способами. Самый привычный из них – дождаться, когда переписчик придет к вам домой. Узнать его можно по форменным шарфу, жилету и сумке с логотипами ВПН. Также у него будет удостоверение (оно действительно при предъявлении паспорта) и планшет. Переписчик задаст вам вопросы обо всех, кто проживает с вами в одном домовладении (квартире, индивидуальном жилом доме и т.п.), а затем передаст сведения в федеральный реестр. Подать сведения о себе таким способом можно до 14 ноября.



Те, кто ответственно относится к своей обязанности принять участие во ВПН, но поздно возвращается домой, могут не дожидаться момента, когда переписчик застанет их, и самостоятельно прийти на свой переписной участок. Сведения о том, где он находится, размещены на сайте Пермьстата. Отметим, всего по краю организовано 788 переписных стационарных участков, которые располагаются в ДК, ТОСах, ЦЗН, ТСЖ, школах, центрах детского творчества, а также в 43 филиалах многофункциональных центров «Мои документы».



Главным нововведением переписи этого года является возможность жителей самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале Госуслуг. Для этого нужно иметь учетную запись (стандартную или подтвержденную), зайти в свой личный кабинет на портале и перейти по ссылке «Участие в переписи населения». При выборе места проживания вводится адрес фактического постоянного пребывания (независимо того, зарегистрированы вы в этом помещении или нет). Через свою учетную запись на Госуслугах можно переписать себя и всё свое домохозяйство (всех живущих с вами и ведущих общее хозяйство).



Отметим, при заполнении электронного переписного листа на Госуслугах можно воспользоваться «подсказками» – они есть рядом с каждым вопросом и отмечены знаком «?». После заполнения нужно нажать кнопку «Отправить». Затем в личный кабинет пользователя на портале Госуслуг поступят уникальные коды подтверждения прохождения переписи на каждого переписанного в помещении и объединяющий их QR-код на всё домохозяйство. Его необходимо предъявить для сканирования переписчику, который придет на дом или на стационарном приписном участке (QR-код можно распечатать, а можно показать на телефоне). Проходить перепись на Госуслугах удобно, так как это можно сделать в любое время на компьютере или с помощью смартфона. Кроме того, можно воспользоваться гостевым компьютером в МФЦ.



В Пермьстате подчеркивают, что все данные переписи обезличены и передаются в зашифрованном виде по защищенным каналам.