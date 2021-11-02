Жителей Прикамья приглашают принять участие во всероссийском этнографическом диктанте

С 3 по 7 ноября текущего года жители Прикамья могут принять участие в международной акции «Большой этнографический диктант». Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте https://miretno.ru/ и пройти тест из 30 вопросов.

При этом 20 из них – общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников, а 10 вопросов – региональная, уникальная для каждого субъекта РФ.

На выполнение диктанта отводится 45 минут. Максимальная сумма баллов за все задания – 100.

В этом году акция приурочена ко Дню народного единства и пройдет под лозунгом «Народов много – страна одна!».

Просветительский проект позволит участникам познакомиться с культурой народов, проживающих в России, а также оценить общий уровень этнокультурной грамотности.

Организаторы акции – Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики.

Принять участие в акции могут все желающие жители России и зарубежных стран. Задания диктанта доступны на русском, английском и испанском.