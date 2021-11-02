Благодаря нацпроекту в 265 школ Пермского края поставлено современное цифровое оборудование

К концу 2024 года за счет федерального бюджета новую компьютерную технику получат более 450 школ Прикамья.

На заседании Правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина, которое состоялось сегодня, 29 октября, обсудили реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (ЦОС) в рамках национального проекта «Образование».

Как отметил глава Прикамья, благодаря созданию такой среды перед школьниками вне зависимости от того, где они проживают, открываются новые перспективы для реализации способностей детей и раскрытия их талантов. «Вопрос очень важный, поскольку сегодня весь образовательный процесс сопряжен с цифровыми технологиями. Каждый ребенок должен уметь пользоваться современным оборудованием, чтобы быть конкурентным в будущем. Мы хорошо понимаем, что сейчас большинство ребят связывают свою дальнейшую судьбу с IT-отраслью, поэтому должны со школьной скамьи создать благоприятные условия для их развития в этом направлении», – подчеркнул Дмитрия Махонин.

Губернатор обратил внимание, что в рейтинге Минпросвещения РФ по цифровой трансформации системы образования Пермский край занимает 3 место в стране. «Это почетное и достойное место, но я считаю, что в регионе есть еще на что обратить внимание. Поэтому призываю не расслабляться и поэтапно выполнить все намеченные планы», – обозначил глава Прикамья.

Министр образования и науки Пермского края рассказала об основных компонентах проекта ЦОС. «Создание цифровой образовательной среды – это целый комплекс мероприятий, не ограничивающийся лишь поставкой современного оборудования. Помимо этого, в него входит еще три направления: обеспечение школ высокоскоростным доступом в интернет (50 Мбит/с на селе и 100 Мбит/с – в городе), обустройство IT-инфраструктуры внутри учебных корпусов, а также подключение образовательных организаций к региональным и федеральным информационным системам (ЭПОС и Сферум). Благодаря этому мы создаем равные условия для обучения и развития детей в рамках общеобразовательной системы», – добавила она.

Глава Минобрнауки Пермского края уточнила, что на сегодняшний день 97,1 % зданий школ региона подключены к интернету, еще 25 корпусов необходимо обеспечить доступом до конца текущего года.

Министр также рассказала, что в рамках нацпроекта «Образования» в 164 школы Пермского края уже завершилась поставка комплектов оборудования, состоящих из интерактивной LED-панели, ноутбуков, либо SMART-ТВ и ноутбуков, ноутбуков мобильного класса, серверов, IP-камер, многофункциональных устройств. Тем самым, благодаря федеральному финансированию на данный момент 265 школ региона оснащены современным цифровым оборудованием. А к концу 2024 года в рамках нацпроекта новая техника будет поставлена в 451 школу Пермского края.

Дополнительно за счет средств регионального бюджета планируется приобрести оборудование для 178 школ. В этом году, в частности, будет осуществлена закупка ноутбуков, проекторов, интерактивных комплексов и серверов для 84 школ и 67 техникумов, колледжей и их филиалов.

Оснащение техникой позволяет образовательным учреждениям использовать возможности уже разработанных для повышения знаний ребят программ и сервисов. Разнообразить учебный материал и создать дополнительные условия для получения учащимися качественного образования позволяют региональные и федеральные образовательные платформы. Например, интеграция контента внешних образовательных платформ в ЭПОС. Так, более 330 школ получат доступ к контенту платформы «Мобильное электронное образование», где ребятам будут доступны материалы базового уровня по всем предметам для 10-11 классов. 462 школы присоединяются пермским платформам «Интеллектуальная школа» по физике для 7-11 классов и Maketest – по математике для 5-11 классов, на обеих платформах доступен контент профильного уровня.

По словам Раисы Кассиной, в ближайшее время планируется существенно расширить возможности электронной пермской образовательной системы – в течение года она пополнится новыми модулями «ЭПОС.Олимпиады», «ЭПОС.Абитуриент» и «ЭПОС.Работодатель», в ней появится конструктор сайтов школ, а также будет модернизирован модуль для студентов СПО и родителей воспитанников дошкольных учреждений.

Губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул, что ЦОС – это важнейший проект, который краевой Минобрнауки реализует в тесной связи с региональным Министерством информационного развития и связи. «Мы все должны понимать, что от его реализации зависят успехи наших детей. Поэтому прошу параллельно вести аналитическую работу, чтобы мы могли дополнять и расширять проект по мере необходимости. Будем обсуждать это вместе, в том числе в рамках системных часов», – заключил глава Прикамья.