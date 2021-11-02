Для вновь зарегистрированных предпринимателей с 2022 года в Прикамье установят рекордно низкие ставки по УСН

Депутаты Законодательного Собрания Пермского края поддержали инициативу губернатора и приняли соответствующий законопроект в первом чтении. Также они одобрили изменение параметров для приоритетных инвестиционных проектов и льготы на налог на имущество для сельхозпроизводителей.

Сегодня, 28 октября, на пленарном заседании депутаты регионального Законодательного Собрания рассмотрели в первом чтении введение льгот для вновь регистрируемых индивидуальных предпринимателей.

Согласно проекту документа, новые льготные условия планируется распространить на индивидуальных предпринимателей (ИП) и организации независимо от вида деятельности и количества сотрудников, которые будут зарегистрированы на территории Пермского края с 1 января 2022 года и выберут налоговый режим «Упрощенная система налогообложения» (УСН). Для них предложено максимально снизить ставки на отчисления в бюджеты.

Отметим, в настоящее время для предпринимателей, применяющих УСН, установлена ставка по статье «Доходы» - 6%, по статье «Доходы-расходы» - 15%. Новая мера поддержки малого и среднего бизнеса предполагает максимально пониженные налоговые ставки в первые три года деятельности индивидуального предпринимателя или организации. В течение первого налогового периода по статье «Доходы» – 1% и 5 % по статье «Доходы-расходы». В течение второго налогового периода – 2% и 7% соответственно, в течение третьего налогового периода – 4% и 10%. При этом законопроект, разработанный региональным Минэкономразвития по поручению губернатора, предполагает введение на территории Прикамья максимально пониженных налоговых ставок для вновь зарегистрированных МСП на срок до 2026 года.

Председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам краевого парламента Алексей Мельников отметил, что законодательная инициатива главы региона направлена на создание более комфортных условий для тех, кто хочет развивать собственный бизнес. «Очевидно, что в результате принятия этого закона в Пермском крае увеличится число предпринимателей, а, значит, повысится инвестиционная привлекательность региона. Мы, безусловно, поддерживаем эту инициативу губернатора», – сказал Алексей Мельников.

По мнению депутата Анатолия Маховикова, новая региональная мера поддержки поможет решиться на открытие бизнеса тем, кто пока еще находится на стадии принятия такого решения. В частности, это может стать мотивацией молодежи при запуске своего дела. Анатолий Маховиков считает, что введение максимально пониженных налоговых ставок в первые три года деятельности позволит вновь созданному бизнесу сэкономить и направить освободившиеся средства на свое развитие, а также на создание новых рабочих мест. «Кроме этого, принятая мера по снижению налога по УСН для начинающих предпринимателей – это важный шаг, чтобы в сегодняшних реалиях поддержать бизнес и дать ему возможность развиваться», – пояснил депутат.

Напомним, с инициативой поддержать начинающих предпринимателей вне зависимости от сферы деятельности выступил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в середине октября на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае. Региональное Минэкономразвития подготовило соответствующий законопроект и внесло на рассмотрение депутатов краевого Законодательного Собрания.

Парламентарии приняли законопроект.

Также депутаты в первом чтении одобрили корректировку значений объема инвестиций, необходимых для применения инвестиционного налогового вычета. Напомним, инвествычет действует в Пермском крае с 2020 года. На сегодня максимальный объем инвестиций, при котором инвестиционному проекту организации может быть присвоена категория малого приоритетного инвестиционного проекта (ПИП), установлен в регионе на уровне от 100 млн до 1,5 млрд руб. При этом зачастую такой размер вложений не соответствует реальным возможностям инвестирования субъектами малого бизнеса. По инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина был разработан законопроект, согласно которому предложено снизить пороги по объему инвестиций, в зависимости от которого присваиваются категории ПИП. Согласно проекту, они будут установлены для малых ПИП в размере от 100 до 500 млн руб., средних – от 500 млн до 1,5 млрд руб., крупных – от 1,5 млрд руб.

Кроме того, предложено скорректировать условия применения пониженных ставок для малых и средних ПИП. Напомним, что сейчас при присвоении категории малого ПИП минимальная ставка налога на прибыль составляет 1%, среднего – 10%, крупного – 15%. С 2022 года право на применение ставок налога 1% и 10% будут применяться в отношении малых и средних ПИП соответственно при условии, что инвестиционный проект реализуется субъектами малого или среднего бизнеса. Для крупных организаций ставка будет единой – в размере 15% не зависимо от категории ПИП.

Данные корректировки позволят создать более выгодные условия инвестирования для малого и среднего бизнеса, что позволит повысить инвестиционную привлекательность региона и повысить конкурентоспособность товаров, произведенных субъектами МСП в сравнении с крупными налогоплательщиками, создать условия для развития малого и среднего предпринимательства и сбалансировать региональный бюджет.

Кроме того, приняты в первом чтении изменения, позволяющие распространить льготы на налог на имущество для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Законопроект предлагает снизить ставку в размере с 1,6% до 0,3% в отношении жилых помещений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые используются ими для предоставления своим работникам по договору найма. Зачастую, такое жилье специально строится работодателем, чье производство находится далеко от крупных населенных пунктов. Важным условием предоставления является кадастровая стоимость этих объектов – она не должна превышать 3 млн руб.

Данная мера поддержки позволит повысить привлекательность сельской местности, а также снизить налоговую нагрузку на сельхозпредприятия. Авторы законопроекта также рассчитывают, что льгота станет дополнительным стимулом для бизнеса для развития сельских территорий и участия в общественно значимых проектах по благоустройству.