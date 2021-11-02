Жителей Прикамья приглашают принять участие в проекте «Бабушка с изюминкой!»

С 8 ноября пермский «Клуб жизнелюбов» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив запускает новый онлайн-проект - «Бабушка с изюминкой!».

Принять участие в проекте могут жители пенсионного и предпенсионного возраста, уже имеющие внуков или только готовящиеся стать бабушками или дедушками. При этом к курсу могут присоединиться и желающие из других регионов Урала и Поволжья.

Программа предполагает два направления – личностное саморазвитие и наставничество, в основе которых лежит творческая составляющая.

«Наша первая задача – помочь участникам найти и раскрыть свои таланты, заняться тем, что было им интересно, возможно, еще с детства, но не хватало времени. Дать понять, что развиваться можно и нужно в любом возрасте. Важно и то, что даже в условиях пандемии наши участники смогут активно проводить время и общаться с единомышленниками, возможно, делиться своим опытом, - объясняет руководитель проекта, создатель «Клуба жизнелюбов» Светлана Тавабилова. – Второе направление – наставничество. Дети сейчас очень разные, и через творчество мы поможет бабушкам и дедушкам найти с ними общие точки взаимодействия, стать им друзьями».

В программу курса входят:

· авторские мастер-классы по народным промыслам и ремеслам;

· занятия по арт-терапии и нейрографике;

· уроки по формированию стиля;

· методы современной педагогики;

· основы работы с фотографиями, видеосъемкой и социальными сетями;

· онлайн-экскурсии по известным местам Пермского края.

Занятия длительностью 60 минут будут проходить 1-2 раза в неделю с группой и преподавателем на платформе Zoom в течение семи месяцев.

По окончании проекта все желающие смогут принять участие в конкурсе творческих работ, которые будут выложены в социальные сети. Это могут быть видеоролики, слайд-шоу, презентации на любые темы, например, о традициях своей семьи, истории малой родины, о взаимодействии с внуками и детьми и т.д.

Участие в проекте «Бабушка с изюминкой» бесплатное. Чтобы присоединиться к курсу, необходимо зарегистрироваться на сайте бабушкасизюминкой.рф или позвонить по номеру телефона +7 (342) 22 50 650.