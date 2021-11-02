Получить информацию об ограничениях в регионах России можно на портале стопкоронавирус.рф

Из-за пандемии коронавируса в регионах России вводятся новые правила и ограничения, ситуация может меняться ежедневно. Так, в 47 регионах страны, в том числе в Пермском крае, уже ввели QR-коды для посещения учреждений культуры, социального обслуживания, общепита или торговых центров. А с 1 по 7 ноября в Прикамье объявили локдаун. Узнать об актуальных ограничениях в регионах России можно на карте портала стопкоронавирус.рф.

Об ограничениях в регионах России можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф: https://clck.ru/NL8jT. На ресурсе представлена интерактивная карта эпидобстановки, данные обновляются еженедельно, а если произошли значимые изменения – еще чаще. Кроме информации об ограничениях, можно узнать о количестве заболевших, умерших, выздоровевших, а также об уровне иммунизации населения региона.

Ежемесячно карту просматривает более четырех миллионов уникальных посетителей. Информацию о ситуации с COVID-19 в регионе предоставляют Центры управления регионом, курируемые АНО «Диалог».

«Сейчас в медиасреде отмечается повышенный запрос граждан на информацию об ограничениях по QR-кодам. Меры, принимаемые губернаторами, могут отличаться в зависимости от регионов. Для того, чтобы любой житель мог разобраться, какие именно ограничения и на какой срок утверждены органами власти и введены в его городе, мы собрали максимально полную информацию и представили ее на сайте стопкоронавирус.рф», – отметил первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Введенные QR-коды проверяют через приложение «Госуслуги.Стопкоронавирус». Персональные данные жителей во время проверки не разглашаются. Внедрение QR-кодов в Пермском крае – вынужденная мера, связанная с высокой заболеваемостью. На карте эпидобстановки регионы России окрашены в разные цвета в зависимости от уровня заболеваемости населения. К сожалению, Пермский край находится в красной зоне.

1 ноября ежедневный прирост заболевших в Прикамье составил 702 человека. Вакцинация поможет справиться с эпидемией, если даже привитый человек заболевает, то переносит коронавирус легко.

С начала прививочной компании сделали прививку 924,2 тысячи жителей Пермского края (в эту категорию входят привитые первым компонентом вакцины или «Спутник Лайт»). Полностью завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами 676,5 тысячи человек. Записаться на прививку можно через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатная, доступна для всех граждан России без медицинских противопоказаний.