Дмитрий Махонин представил краевому парламенту задачи бюджета в здравоохранении и соцподдержке на 3 года

На заседании краевого парламента 28 октября, губернатор Дмитрий Махонин озвучил ключевые направления в области здравоохранения и поддержки населения, предусмотренные проектом регионального бюджета на 2022-2024 гг.



По словам главы региона на медицину глобально возросла нагрузка в период пандемии коронавируса, при этом, власти Прикамья продолжат уделять внимание развитию отрасли и повышать качество оказания медицинской помощи населению. В общей сложности, из федерального и регионального бюджетов на плановый трехлетний период на финансирование отрасли здравоохранения предусмотрен 191 млрд руб., что на 14% больше, чем на предыдущий.



«Одной из первоочередных задач краевого Правительства на ближайшие 3 года является решение проблем нехватки квалифицированных кадров, особенно в сельских и отдаленных территориях. Для этого предусмотрено финансирование стимулирующих мероприятий для студентов профильных образовательных учреждений и молодых специалистов. Второй по значимости вопрос – развитие в регионе инфраструктуры. В 2022-2024 гг. планируется построить 30 объектов здравоохранения. Наша главная цель – создать в Пермском крае комфортные условия как для пациентов, так и для медработников», – отметил Дмитрий Махонин.



В проект бюджета также включены мероприятия, направленные на модернизацию первичного звена здравоохранения, в том числе обеспечение доступности медицинской помощи в отдаленных территориях. В плановом периоде предусмотрено финансирование на обновление медицинского оборудования, капитальный ремонт учреждений, а также поставку новых автомобилей. Кроме того, в крае продолжат развивать санавиацию и цифровые технологии при оказании медицинской помощи населению. Дополнительно 3 млрд руб. направят на обеспечение жителей Прикамья льготными лекарствами. В общей сложности на закупку препаратов предусмотрено 6,5 млрд руб.



В своем выступлении Дмитрий Махонин подчеркнул, что здоровое общество определяется не только здоровьем граждан, но и отношением к социально незащищенным категориям населения.



«В прогнозный период мы сохраним существующие меры поддержки и продолжим оказывать помощь тем, кто в ней наиболее нуждается. Прежде всего, это семьи с детьми, люди старшего поколения и граждане с инвалидностью. На эти цели в 2022-2024 гг. предусмотрено более 100 млрд руб.», – отметил губернатор.



В плановом трехлетнем периоде выплаты семьям будут сохранены и проиндексированы, а также продлены программы «Молодая семья», «Подарок новорожденному».



Кроме того, продолжится программа обеспечения жильем детей-сирот, в том числе с использованием жилищных сертификатов.



Говоря о поддержке старшего поколения, Дмитрий Махонин подчеркнул, что важными задачами остаются сохранение здоровья и максимально возможного качества жизни пожилого человека, создание системы активного долголетия старшего поколения.



Для людей с особыми потребностями, в том числе детей-инвалидов также сохранятся существующие меры поддержки. В ближайшее время в регионе планируется создать современную реабилитационную инфраструктуру для повышения доступности данной помощи. Для этого Дмитрий Махонин поручил профильным ведомствам в кратчайшие сроки приступить к строительству детского реабилитационного центра в Камской долине в Перми.



Главным финансовым документом края также предусмотрены мероприятия по развитию службы социальных участковых, оказанию помощи безработным и содействию занятости.



«От того, как грамотно и точно распределены бюджетные средства, зависит жизнь наших граждан. Важно, что в условиях пандемии сохраняются все социальные обязательства и гарантии перед населением, поскольку получателями мер поддержки являются более 800 тыс. человек. В плановом периоде на 2022-2024 гг. все гарантии будут сохранены для многодетных семей, старшего поколения и остальных категорий», – отметил депутат Законодательного Собрания Пермского края, Секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев.