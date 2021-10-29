Дмитрий Махонин депутатам ЗС: Уверен, наша дальнейшая работа на благо жителей Прикамья будет плодотворной

Губернатор обратился к депутатам Законодательного Собрания с бюджетным посланием «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Пермского края в 2021 году и плановом периоде 2022-2024 гг.».



28 октября губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил с ежегодным бюджетным посланием к депутатам регионального Законодательного Собрания. В докладе глава Прикамья представил основные направления бюджетной и налоговой политики Пермского края в 2021 году и в плановом периоде 2022-2024 гг.



Дмитрий Махонин отметил, что бюджет формировался в сложных условиях пандемии коронавируса, которая по-прежнему оказывает серьезное влияние на все сферы жизни. «Борьба с COVID-19 на сегодня остается одной из первоочередных задач, поскольку сохранение здоровья и жизней людей в регионе является ключевым. С такими вызовами государство, да и весь мир не сталкивались очень давно, и предстоит сделать еще очень многое. Перед Правительством стояла задача, в первую очередь, обеспечить стабильность в работе системы здравоохранения, поддержать наметившийся рост региональной экономики и сохранить достойный уровень развития социальной сферы», – подчеркнул губернатор.



По его словам, благодаря всем усилиям в экономике региона заметны положительные изменения. «Мы это видим по росту доходов в региональный бюджет. Так, за первое полугодие 2021 года поступление доходов в краевой бюджет составило более 150% к аналогичному периоду 2020 года. Благодаря позитивной динамике в экономике нам удалось сохранить достойный уровень исполнения социальных обязательств и других расходов бюджета», – отметил глава региона.



Так, по основным социально-экономическим показателям Прикамье продолжает удерживать достойные позиции в сравнении с другими регионами. Например, в рейтинге субъектов РФ за I полугодие текущего года Пермский край занимает 18 место в стране по показателям ввода жилья, 19 – по динамике реальных денежных доходов населения. Регион занимает высокие позиции по вкладу в экономику России. По развитию сферы торговли край на 15 месте в стране, по внутреннему региональному продукту Прикамье находится на 16 строчке среди субъектов, на 17 месте – в рейтинге по развитию промышленности, на 19 – в строительстве, на 21 – по инвестициям.





Экономические показатели уходящего года позволяют делать положительные прогнозы на итоги 2021 года и плановый период 2022-2024 гг. Так, валовой региональный продукт на конец текущего года достигнет 1,5 трлн руб. и будет расти (стоит задача до 2030 года добиться показателя в 2 трлн руб.). Индекс промышленного производства по итогам года составит 100,1% к уровню 2020 года до 281,1 млрд руб. Он продолжит расти и в 2022 году должен достичь порядка 298,7 млрд руб., в 2024 – 337,7 млрд руб. Важным показателем является сокращение числа безработных в регионе. Уровень безработицы по итогам 2021 года сократится, по прогнозам он составит порядка 5,2% от общего объема жителей трудоспособного населения. Позитивная динамика будет продолжена и по итогам 2022 года показатель должен опуститься до 5,0%, по результатам 2024 года – 4,8%. При этом продолжит расти номинальная начисленная среднемесячная заработная плата. Если в 2020 году она составляла 41 958 руб., то по итогам 2021 года должна достичь 43 531 руб., к 2024 – порядка 53 139 руб.





При составлении проекта бюджета на 2022-2024 гг. были взяты за основу прогноз социально-экономического развития региона, ориентированного на восстановление экономической активности и рост качества жизни населения. Также учитывалось, что в ближайшие годы сохранится положительная динамика в развитии экономики по ключевым показателям, будут возрастать инвестиции в территории и т.д.



Согласно проекту бюджета, его расходы в 2022 году составят порядка 198 млрд руб., прогнозируемый объем доходов – около 183 млрд руб. Бюджет Пермского края на 2022-2024 гг. сформирован с дефицитом, не превышающим допустимые 10% объема налоговых и неналоговых доходов бюджета.



Губернатор отметил, что одним из приоритетов в расходах станет реализация 11 национальных проектов. В следующем году на эти цели планируется привлечь из федерального бюджета более 13 млрд руб., в 2023 и 2024 гг. ожидается еще порядка 25 млрд руб. В региональном бюджете заложены необходимые средства на софинансирование мероприятий в рамках нацпроектов.



Бюджет, как и прежде, остается социально ориентированным, реализующим программно-целевые принципы формирования. Расходы на социальную сферу составят свыше 70%. На прогнозируемый период предусмотрен опережающий рост бюджета развития Пермского края над ростом расходов бюджета в целом. При этом объем бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства общественной инфраструктуры на 2022 год почти вдвое превысит объем 2021 года.





Одной из задач бюджетной политики остается обеспечение сбалансированности и устойчивости муниципальных образований края, так как от этого напрямую зависит уровень жизни людей. Финансовая помощь территориям в 2022 году сохранится на уровне 37 млрд руб. Предложенное распределение дотации позволит сократить различия в бюджетной обеспеченности муниципалитетов с 7 раз до 1,3 раза. В очередной трехлетний период планируется сохранить Единую субсидию. Особое внимание будет уделяться финансированию из бюджета региона проектов местных инициатив, которые поддерживаются самими жителями. Расходы на такие проекты из краевого бюджета планируется увеличить на 60 млн руб. ежегодно. Важной составляющей останутся расходы мероприятия по переселению жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов. Они востребованы среди муниципалитетов, и в 2022-2024 гг. планируется переселить не менее 189 семей, объем расходов на улучшение их жилищных условий составит 218 млн руб.





Основными стратегическими ориентирами в развитии региона в плановом периоде останутся сохранение численности населения, здоровья и благополучия людей, обеспечение возможностей для самореализации и развития талантов, создание безопасной и комфортной среды для жизни, достойного и эффективного труда, успешного ведения предпринимательской деятельности и цифровая трансформация ключевых отраслей.



Губернатор Прикамья отметил, что региональное Правительство рассчитывает на продолжение тесного взаимодействия с депутатским корпусом Законодательного Собрания Пермского края нового, IV созыва. «Надеемся, что дискуссии будут продуктивными, поскольку слаженная работа законодательной и исполнительной ветвей власти является залогом достижения поставленных задач по улучшению условий жизни в регионе. Правительство Пермского края всегда конструктивно сотрудничало с Законодательным Собранием. Уверен, наша дальнейшая работа также будет плодотворной на благо жителей региона и его развитие», – заключил Дмитрий Махонин.

Полная версия презентации к посланию губернатора размещена по ссылке.



Депутат Законодательного Собрания Пермского края Александр Бойченко подчеркнул, что представленный проект бюджета сохранил не только социальную направленность, но и поддержку курса на развитие региона. «Бюджет носит традиционно социальный характер, но в то же время это и бюджет развития. Мы видим, что с каждым годом он у нас не уменьшается, а, наоборот, увеличивается. Например, строительство школ, которых по-прежнему не хватает в регионе. На понимание: когда мы приступали к реализации программы строительства школ, по предварительной оценке, нам требовалось построить за короткое время 65 объектов. С учетом того, что последние 30 лет мы почти не занимались этим вопросом, казалось, что это задача очень сложная. Но то, что делается сегодня и планируется на ближайшие годы, показывает, что все решаемо. Возведение зданий образовательных учреждений, а также новых поликлиник и других соцобъектов – все это развитие региона и его территорий, инвестиции в них и в людей, которые там живут», – сказал Александр Бойченко.