Учреждения культуры Прикамья подготовили для жителей региона активности в рамках акции «Ночь искусств»

Для удобства зрителей и участников тематические мероприятия будут организованы в офлайн- и онлайн-формате.

Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и дворцы культуры Пермского края присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств», которая в этом году пройдет 4 ноября – в День народного единства.

Все учреждения, принимающие участие в событии, приготовили камерные программы, вход на которые будет только по QR-коду и с соблюдением всех противоэпидемиологических норм Роспотребнадзора. Организаторы призывают пользователи соцсетей присоединяться к празднику: выкладывать публикации с хэштегами #мывместе #мыедины и #россияобъединяет.

Так, Пермский детский музейный центр приглашает сделать свою игрушку, Чусовой зовет на кукольный спектакль и мастер-классы, Очер приготовил тематическую театрализованную экскурсию, Карагай организует на уличную экскурсию, Коми-Пермяцкий этнокультурный центр устраивает концерт ансамбля песни и танца «ШондiБан», кинопоказы и мастер-классы этническом стиле, а «Пермская синематека» приглашает на премьеру художественного фильма про необычную историю любви.

Пермская филармония (г. Пермь, ул. Ленина, 51б) приглашает в «Ночь искусств» прикоснуться к древним загадкам и услышать редчайшие музыкальные образцы древних цивилизаций – Месопотамии, Египта, Греции, Тибета, Индии. Этнофутуристический концерт-спектакль «Музыка древних цивилизаций» (6+) – это не просто самобытный этно-концерт, а настоящий футуристический музыкальный театр, обещающий мистерию вне времени и пространства и трансформацию для каждого зрителя.

В Доме Мешкова (г. Пермь, ул. Монастырская, 11) 4 ноября пройдет вечер классической музыки (0+). На старинном рояле прозвучат классические произведения в исполнении лауреата российских и международных конкурсов Алексея Швыдкина. Перед концертом посетители смогут прослушать авторскую экскурсию ведущего научного сотрудника Дома Мешкова Льва Ощепкова о пермских символах в исторической экспозиции музея. А после концерта кондитерская «Грибушин» организуют для гостей дегустацию чая.

Музей пермских древностей (г. Пермь, ул. Ленина, 23) приглашает юных посетителей узнать, что такое «та самая пермская пермь» (0+). Здесь зрителям расскажут, как выглядели «дважды пермяки», насколько солеными бывают уши, а еще предложат окунуть руку в пермское море и научат играть на доисторическом музыкальном инструменте «голос дождя». Будут работать мастер-классы, розыгрыши и фотозона.

В Музее современного искусства PERMM (г. Пермь, б-р Гагарина, 24) в рамках акции зритель сможет увидеть уникальные выставки: «Корни/вещи» (0+) – экспозиция, рассказывающая о текстиле в работе художников, и выставка «Работа в черном» (0+) – о пермской индустриальной фотографии и шести исследователях-сталкерах, представляющих фотодокументы исследований городских руин. Завершением акции станет специальное событие – концерт пермской группы «Jagath» (0+), участников выставки «Работа в черном», играющих индустриальный эмбиент без использования цифрового синтеза.

В Пермской художественной галерее (г. Пермь, Комсомольский п-т, 4) центральным событием «Ночи искусств» станет открытие выставки «Не только украшение…» (0+). Экспозиция знакомит с популярными техниками ювелирного производства (литье, чеканка, филигрань, чернь, эмаль). Ювелирное искусство представлено через столовое серебро, уникальные оклады икон, литургические сосуды, женские украшения и другие предметы. По новой выставке пройдут кураторские экскурсии. Еще одна «изюминка» вечера – музыкальная экскурсия по выставке иконописи и храмовой скульптуры «Неземная красота» с участием фольклорного ансамбля «Тишина». Для любителей тематических лекций – беседа «Диалоги с директором: для чего музеям особая архитектура» (0+) и рассказ о редком экспонате «Серебряная стопа» (0+). Для детей разных возрастов подготовлены игровые программы и детские экскурсии, в том числе, экскурсия по постоянной экспозиции с игровым путеводителем, содержащим увлекательные задания на темы искусства. Кроме того, на детской творческой площадке предлагается серия раскрасок по мотивам произведений искусства из собрания Пермской галереи.

Ожидается, что в офлайн-формате в акции будут участвовать более 40 учреждений культуры Пермского края. Свои программы подготовили Чусовской музей, Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф. Коновалова, Музей книжной культуры и литературной жизни Верхнекамья «Алконост», Усольский историко-архитектурный музей-заповедник, Кунгурский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Чайковский историко-художественный музей, «Усадьба Голицына», «Дом Пастернака», Краснокамская картинная галерея им. И.И Морозова, краеведческие музеи Очера, Куеды, Карагая, Осы, Чердыни, Добрянки и другие. Программы муниципальных музеев состоятся как 3, так и 4 ноября. Обращаем внимание, что на многие нужно регистрироваться заранее, так как действуют ограничения по количеству посетителей. Узнать подробнее о программах, а также ценах на билеты можно в специальном разделе на сайте Министерства культуры Пермского края.