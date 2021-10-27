Не копите в себе тревожность!

В Пермском крае есть возможность бесплатно и анонимно получить поддержку психолога в сложной ситуации

Вот уже почти два года весь мир учится жить в других условиях – с соблюдением социальной дистанции и масочного режима, с освоением дистанционной формы работы и учебы. Вынужденные ограничения не могли не сказаться на психоэмоциональном состоянии людей.

Общественная организация поддержки семьи, материнства, отцовства и детства «НАСМНОГО» уже не первый год реализует проект «С детьми не разводятся». В рамках проекта семьям в состоянии конфликта и кризиса оказывается бесплатная юридическая и психологическая помощь. Как легко понять из названия проекта, его главная цель — защита детей от негативного влияния родительских конфликтов. Специалисты проекта делают всё для того, чтобы родители прошли кризисный этап максимально цивилизованно и спокойно, давая понять ребёнку, что в любой ситуации он остаётся любимым и окружённым заботой как мамы, так и папы.

В последнее время психологи проекта «С детьми не разводятся», отмечают неприятные изменения в поведении и моральном состоянии людей. Общий негативный фон пандемии, усталость и неуверенность привели к тому, что люди стали более замкнуты, закрыты, хуже идут на контакт и диалог. Когда человек долгое время носит переживания в себе, ничего хорошего из этого не выходит: накапливается стресс, раздражительность.

Понятно, что эту общую тревожность и неуверенность «считывают» наши дети — чуткий индикатор состояния взрослых. Они становятся такими же замкнутыми и тревожными, накапливая переживания. И если вовремя не остановить этот процесс — недалеко до беды.

Беда — это само по себе негативное восприятие мира ребёнком. В самых крайних случаях это превращается в трагедию, в том числе с человеческими жертвами, и все мы знаем целый ряд примеров таких недавних трагедий. При этом, как говорит руководитель проекта «С детьми не разводятся» Ирина Ермакова, семьи, в которых росли такие подростки — с виду самые обычные.

«Не стоит думать, что взявший в руки нож или огнестрельное оружие подросток — непременно родом из какой-то асоциальной семьи. Вовсе нет, при поверхностном взгляде эти семьи самые обычные, вовсе не маргиналы. Тем не менее, в них наверняка был скрыт длящийся конфликт, который ребёнок тяжело переживал. Но по тем или иным причинам этот конфликт не был разрешён, что творится в душе ребёнка — никто не интересовался. И сколько сегодня таких семей, в которых зреют «мины замедленного действия», - никто не знает. Ведь очень много обратившихся к нам женщин, которые испытывают домашнее насилие — внешне тоже совершенно благополучны», - говорит Ирина Ермакова.

Мало того, что в нашем обществе не очень-то принято делиться переживаниями и семейными проблемами с психологами. Ситуация усугубляется ещё и тем, что даже если такое желание возникнет — оперативно получить психологическую помощь непросто. Скажем, в рамках полиса ОМС человек имеет право на бесплатную консультацию психолога. Но, во-первых, всего на одну. Во-вторых, записываться на неё надо за полтора месяца, и боге знает, что может произойти за этот срок. Наконец, многих отпугивает от таких консультаций необходимость предоставления персональных данных, которые попадают в специализированные медицинские базы.

Эту проблему, к слову, давно осознали в Москве. Там работает Московская служба психологической помощи населению (МСППН), которая бесплатно оказывает жителям столицы самый широкий спектр психологических услуг. Москвичи бесплатно в течение года могут получить пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинговые программы, две консультации психотерапевта, восемь сеансов психологической реабилитации, а также две консультации психолога-реабилитолога — первичную и завершающую. Кроме того, жители, состоящие в браке, могут получить и семейную консультацию при условии, что брак официально зарегистрирован.

Также обратиться в психологическую службу могут пары, не состоящие в браке, но имеющие общих детей. При этом у одного из партнёров должна быть постоянная московская регистрация или постоянное место работы. Воспользоваться всеми бесплатными услугами могут и жители Москвы с временной регистрацией, а также студенты очных отделений столичных вузов и граждане, работающие в Москве.

Что и говорить, прекрасная практика, в регионах о таких возможностях пока приходится только мечтать. Впрочем, что касается Пермского края, то здесь сделан огромный шаг в этом направлении. И это именно проект «С детьми не разводятся», работа которого довольно близка к московской практике.

Помимо того, что помощь в рамках проекта бесплатная, очень важно, что она оказывается анонимно. Никто не собирает персональных данных и не заносит их ни в какие базы. С момента обращения до собственно получения консультации проходит максимум двое суток. Обратиться к психологу можно не один раз, а несколько. При этом, если становится понятно, что человек или семья нуждаются в постоянном сопровождении — подскажут, куда за ним обратиться.

«Сегодня государственная социальная политика ставит во главу угла адресность помощи. Это значит, что помощь должна оказываться тем, кто в ней нуждается. В случае с семейными неурядицами, конфликтами или кризисом только сам член семьи может определить, что ему нужна помощь и поддержка. И мы работаем для того, чтобы оказать такую поддержку максимально быстро и качественно», - заключает Ирина Ермакова.

Записаться на консультацию можно по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.