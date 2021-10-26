Пермская детская сборная КВН сыграет в четверть-финале

31 октября 2021 года в 14.00 на Первом канале состоится премьера сезона «Детский КВН» с участием школьной сборной команды КВН Пермского края!

В первой 1/4 сыграют: «Дабл Трабл» (Пермский край), «Карусель» (Тында, Амурская область), «Ровесник» (Кронштадт), «Дети Басты» (Ростов-на-Дону).

История нашей сборной команды начинается в 2017 году, когда лысьвенская школьная команда КВН «Дабл Трабл» стала абсолютным Чемпионом Пермского края. Чемпионат командировал команду на Международный фестиваль детских команд КВН (в г. Анапа). Наши ребята стали бронзовым призером и получили свое первое приглашение участвовать в телевизионном проекте "Детский КВН".

Для участия команды в телепроекте было принято решение усилить команду представителями краевых команд, таким образом в составе команды оказались ребята из Лысьвы, Перми, Лобаново, Гамово, художественным руководителем команды была приглашена Анастасия Плоскова (актриса сериала «Реальные пацаны»), поскольку к моменту прохода команды в телевизионный проект имела опыт участия во Всероссийской Юниор-лиге КВН.

В команде один юноша и 8 девочек, на сегодняшний день у команды КВН «Дабл Трабл» за плечами два сезона телевизионных лиг, в сезоне 2018-2019 (телеканал «Карусель») команда с первых мест в четверти и полуфинале прошла в финал, где встретилась с пятью соперниками, в результате у ребят четвёртое место.

В сезоне 2020 году (телеканал СТС) команда так же с первых мест в четверти и полуфинале стала финалистом и завоевала бронзу телевизионного проекта «Детский КВН» и получила право без дополнительного отбора участвовать в сезоне 2021 г. По итогу финала 2020 фронтмэн команды Гавриил Имеров (г.Лысьва) был признан лучшим актером.

В мае 2021 года ребята вновь отправились в Москву, где сыграли четвертфинальную игру, заняли первое место и прошли в полуфинал. Полуфинал состоялся в сентябре 2021 года, но, к сожалению, в этом году в финал попасть не удалось, поскольку половина команды просто не смогла поехать на игру из-за положительных ПЦР-тестов. По итогам полуфинальной игры Пакиза Велиева (г. Пермь) – участница команды, была признана лучшей актрисой.

Для того, чтобы попасть в следующий сезон телепроекта в 2022 году, ребятам вновь пришлось пройти отборочный фестиваль в г.Анапа в конце сентября. По итогам фестиваля ребята завоевали серебряный кубок самого фестиваля и вошли в 27 команд из 130, которые сыграют очередной сезон проекта уже на Первом канале.

23 ноября 2021 года в крокус сити холле в г.Москва состоится игра, посвященная 60-летнему юбилею КВН, на игре выступит Всероссийская детская сборная, в состав которой были приглашены представители нашей команды «Дабл Трабл» – Гавриил Имеров и Пакиза Велиева.

Особенностью команды, кроме того, что она женская, так же является то, что практически все ребята в команде ребята играют на музыкальных инструментах, а изюминкой является балалайка. В проекте команду называют «команда-оркестр».

Состав команды «Дабл Трабл»: Арсеньева Анастасия (Москва – переехала из Перми), Велиева Пакиза (Пермь), Винокурова Арина (Лысьва), Гараева Арина (с. Гамово), Имеров Гавриил (Лысьва), Коваль Ксения (Лысьва), Сыромятникова Полина (п. Лобаново), Шатрова Александра (Пермь), Шадрина Евгения (Пермь).