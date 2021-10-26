Ковидные отделения Прикамья на этой неделе получат 500 кислородных концентраторов

В ближайшие дни стационары Пермского края, в которых оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, получат 500 кислородных концентраторов.

Как пояснили в Министерстве здравоохранения Пермского края, данное оборудование представляет собой аппараты для выделения молекул кислорода из окружающей атмосферы и их последующей концентрации и выдачи в виде потока чистого кислорода. Концентраторы используются при кислородной терапии: пациенту подается кислород в более высокой концентрации, чем в атмосферном воздухе.

Аппараты уже начали поступать в «красные зоны» стационаров Пермского края. По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина на эти цели из регионального бюджета было направлено 35 млн руб. Ранее глава Прикамья подчеркивал необходимость использовать все возможности для обеспечения стационаров оборудованием для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрениями на нее.

Как объяснил главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава Пермского края Роман Энгаус, кислородный концентратор – это альтернатива сжатому кислороду, он более безопасен и менее дорог в расчете на литр. В ближайшее время в лечебные учреждения Прикамья планируется поставить еще крупную партию таких аппаратов.

Аппараты будут поставлены в отделения для лечения пациентов с COVID-19 в больницы Перми, Кунгура, Соликамска, Лысьвы, Барды, Березовки, Куеды, Нытвы, Березников, Красновишерска, Краснокамска, Кудымкара, Чайковского, Гайн, Суксуна, Сивы, Оханска, Частых, Губахи, Верещагино, Уинска, Горнозаводска, Пермского района, Чернушки, Очера, Осы, Октябрьского.