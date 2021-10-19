Как в Прикамье помогают пенсионерам жить полно и интересно

Региональный проект «Пермское долголетие» нацпроекта «Демография» даёт возможность заботиться о здоровье и досуге пожилых людей.

Новые друзья, полезные знания, спортивные победы: если вы думаете, что всё это свойственно только юным, вы ошибаетесь. Сама жизнь постоянно убеждает нас в том, чтобы пересмотреть отношение к возрасту. Сейчас всё больше таких пенсионеров, что бабушками и дедушками их можно назвать разве что потому, что у них есть внуки.

1 октября отмечают международный день пожилых людей. В преддверии этой даты в Перми прошло заседание регионального Правительства, где говорили о том, как в регионе помогают людям «золотого возраста» решать самые важные вопросы, укрепляют их здоровье, добавляют в жизнь красок с помощью спортивных и культурных событий.

Участники заседания также обсудили, как в Пермском крае развивается организация долговременного ухода за пожилыми, работает служба социальных участковых.

Есть, куда расти

В рамках национального проекта «Демография» в Прикамье утверждён региональный проект «Пермское долголетие». По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина – главная задача Правительства в рамках реализации национального и регионального проектов – это повышение продолжительности и качества жизни пожилых людей.

«Для нас актуальны вопросы заботы о здоровье старшего поколения: диспансеризация, вакцинация от коронавируса, гриппа. Примерно 15,5% старших жителей систематически занимаются физкультурой, спортом, есть куда расти. Мы должны создавать всё больше возможностей для занятия спортом, – уверен Дмитрий Махонин. – В рамках региональных национальных проектов запланировано и строительство спортивных площадок, где можно заниматься популярной среди людей старшего возраста скандинавской ходьбой. У нас проходят соответствующие мероприятия. Досуг старшего поколения для нас тоже очень важен. Необходимо также предоставлять больше возможностей для круглосуточного ухода за теми, кому это необходимо. В прошлом году в Перми на ул. Лобвинская, 42 был открыт новый геронтологический центр на 150 мест, один из лучших в стране. По своим параметрам и качеству он соответствует лучшим мировым практикам. В 2023 г. запланировано создание ещё одного центра в Кудымкаре».

Сейчас в Пермском крае живёт 740 тысяч человек в возрасте старше 55 лет (это 29% населения). Растёт численность людей в категории старше 70 лет. Почти 50% людей старшего возраста – от 55 до 65 лет, активные, 30% пенсионеров – находятся в том возрасте, когда уже нужна помощь. Поэтому в регионе ставят задачу одновременно обеспечить и досуг для активной части пенсионеров, и заботу о тех, кто нуждается в помощи. И вот как это работает.

Разговор по душам

Пермяк Владимир Яковлев – из категории «кому за 70». 71-летнему жителю Индустриального района – пенсионеру с большим трудовым стажем – была очень нужна помощь, которая «нашла» его сама в лице социального участкового Ирины Пашиной.

«За нами закреплены участки – мы ходим по домам и спрашиваем, нужна ли помощь. Именно во время такого обхода мы выяснили, что у Владимира Васильевича есть проблема – он не может получить удостоверение ветерана труда. Я помогла собрать все документы, оформить выплаты, которые были ему положены», – рассказала Ирина Пашина.

Отсутствие статуса мешало пенсионеру оформить ежемесячную компенсацию за жильё. Ранее он потерял удостоверение к нагрудному знаку «Победитель социалистического соревнования 1974 г.», и из-за этого не мог получать компенсацию.

«В трудовой книжке были записаны награды, которые дают право на получение звания «Ветеран труда». Даже писали в Москву, но и это не помогло. Так это дело и забросили, но в последнее время получение звания стало важным, так как всё подорожало, и компенсация за жильё очень бы помогла, – говорит Владимир Васильевич. – Благодаря социальному участковому, всё нашли, восстановили, я получил удостоверение. Я стал меньше платить за коммунальные услуги, так что получил реальную и своевременную помощь. Нам продолжают помогать и сейчас. Жена у меня диабетик – ей, например, лекарства приносят домой. Если нужна какая-то помощь, мы обращаемся к участковому. Конечно, если в этом есть необходимость».

Удостоверение «Ветерана труда» Владимир Васильевич получил в сентябре. Следом ему назначили ежемесячную денежную выплату и ежемесячную компенсацию на оплату жилья и коммунальных услуг. В мае 2021 года он вместе с супругой воспользовался услугой дневного пребывания и посещал оздоровительный центр. А социальный участковый Ирина Пашина продолжает заботиться о Владимире Васильевиче и его супруге.

«Сейчас мы созваниваемся. Если я нахожусь рядом, то захожу к Владимиру Васильевичу и его супруге, спрашиваю у них, как дела, нужна ли помощь, – говорит Ирина. – В целом, мы всегда внимательно следим, как живут наши пенсионеры. Решаем, как сложные вопросы, так и простые, с которыми пожилые люди могут справиться не всегда. Например, однажды, один из них потерял ключ от домофона. Мы помогли ему получить новый. Мы можем организовать помощь по дому, связаться с родственниками, спросить, часто ли навещают пожилых родителей или бабушек и дедушек. Хочу сказать, что работа социальных участковых очень важна. Они могут направить людей, дать телефоны, не оставить их в беде, помочь в трудной ситуации».

Помощь на дом

Работа социальных участковых, таких как Ирина Пашина, – одно из важных направлений работы с пожилыми людьми. Заместитель министра социального развития региона Дмитрий Санников рассказал, что сейчас вызвать участкового очень просто – для этого в регионе есть единый номер Скорой социальной помощи 129 (для стационарного телефона) или 8 800 100 83 05 (для мобильного телефона). Достаточно назвать имя человека, которому нужна помощь, его контактные данные и специалисты навестят его и выяснят, какая именно помощь ему нужна.

«Есть ещё один вариант. На сайте министерства социального развития Пермского края есть специальный раздел «Служба социальных участковых». Нужно ввести свой адрес и вам будет показан телефон вашего социального участкового. Телефон 129 и сайт помогают максимально быстро найти соцучасткового, – пояснил Дмитрий Санников. – В работе с пожилыми людьми мы ставим перед собой две задачи. Во-первых, это своевременно выявление тех пенсионеров, у которых есть проблемы. Мы понимаем, что чем раньше мы начнём помогать человеку, тем меньше потребуется ресурсов и тем быстрее найдём варианты для полного решения его проблемы. Это – превентивная мера к решению негативных ситуаций. Во-вторых, нам важно предложить активным людям как можно больше вариантов применения своих возможностей – от спорта до культуры. Чем больше создадим таких точек и чем больше людей проинформируем об этом, тем эффективнее будет работать система. Причём, занятия творчеством или спортом тоже могут помочь человеку решить самые разные вопросы. С новыми друзьями, руководителем секции человек может поделиться своими бедами и найти поддержку и решение проблемы».

Сейчас в Пермcком крае работают 265 социальных участковых. Они обошли почти 94 тысячи человек старше 75 лет. Более половины пенсионеров нуждались в посторонней помощи. Участковые помогают пожилым людям в получении технических средств реабилитации и прохождении экспертизы на инвалидность. А также – в вызове врачей, получении мер социальной поддержки, надомного социального обслуживания. Более 600 людям социальные участковые помогли улучшить жилищные условия.

Дмитрий Санников говорит – важно, чтобы больше пожилых людей узнали о возможностях, которые им предлагают в регионе. Многие пенсионеры, становясь старше, просто не понимают, что силы уже не те и им нужна поддержка.

Система долговременного ухода, которая работает в регионе, направлена на выявление и комплексную поддержку людей, нуждающихся в помощи, чтобы человек максимально долго находился дома. При этом важно сохранить высокое качество жизни и самостоятельность.

Семья для бабушки и дедушки

Примерно 320 тысяч жителей Прикамья – это одинокие пожилые, гериатрические пациенты, инвалиды, люди с ментальными нарушениями. Около 60 тысяч человек охвачены медицинской, социальной помощью и сопровождением. К 2024 г. планируется увеличить охват до 40%.

В Пермском крае около 27 тысяч человек получают социальные услуги в различных формах, большая часть из них – 77% – в нестационарных формах. Более 10 тысяч пожилых получают необходимую помощь и уход у себя дома.

Становится всё более популярной очень важная технология «Семья для пожилого». Сегодня жители региона приняли в свои семьи почти 1500 человек. С этого года по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина выплата таким людям выросла с трёх до пяти тысяч рублей в месяц.

Социальный навигатор

Чтобы активные люди старшего возраста могли своевременно узнавать об интересных событиях, мероприятиях, площадках для занятий спортом и творчеством, в Пермском крае разработали Социальный навигатор на площадке портала «Управляем вместе». Этот ресурс объединяет информацию обо всех возможностях по принципу «единого окна». Здесь собрано более двух тысяч площадок - спорт, культура, образование, адреса, телефоны, виды и график занятий. Всё это можно найти на сайте.

Источник: www.perm.aif.ru