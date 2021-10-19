Пермский край принял участие в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень»

Инновации, селекция, экология и модернизация в сфере АПК – это основные темы выставки «Золотая осень», которая проходила с 5 по 8 октября в Московской области. Аграриев со всей страны впервые принял экспоцентр парка «Патриот». Министр сельского хозяйства Пермского края Павел Носков лично посетил выставку и пообщался с коллегами о перспективах развития отрасли.

«Основная задача, которую поставил губернатор Дмитрий Махонин, заключается в том, чтобы сельхозпроизводство стало более эффективным. Таким образом, на первом этапе необходимо ускорить темпы технического перевооружения. Сделать так, чтобы сельхозтоваропроизводители все больше пользовались современной сельхозтехникой в необходимом количестве и, таким образом, оптимизировали бы свою себестоимость. Поэтому со следующего года в три раза увеличится ставка субсидирования техники, приобретенной в лизинг. Она составит 30 процентов от стоимости техники для отечественного оборудования и 20 процентов – для импортного», – отметил Павел Носков.

В рамках торжественного открытия выставки заместитель председателя Правительства Виктория Абраменко вручила государственные награды лучшим работникам отрасли и отметила значимость работы по повышению качества жизни сельского населения.

«Несмотря на глобальные вызовы и риски, неблагоприятные погодные условия, агропромышленный комплекс продолжает оставаться одним из ключевых драйверов развития российской экономики», – отметил в своем видеообращении к участникам форума председатель правительства страны Михаил Мишустин.

По словам Министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, уровень технологического развития отрасли в России один из самых высоких в мире, что, в частности, демонстрирует выставка «Золотая осень». Это помогает на протяжении всех последних лет показывать устойчивые темпы развития АПК, несмотря на погодные риски и пандемию.

Стенд Пермского края стал одним из самых гостеприимных на выставке «Золотая осень». Шеф-повар и телеведущая Ника Ганич специально приехала на форум, чтобы поучаствовать в мастер-классе по приготовлению шанег и других блюд уральской кухни вместе с кунгурской мастерицей Ларисой Плюсниной. По словам эксперта, Прикамье должно занять достойное место на карте гастрономического туризма России.

У пермской делегации на форуме состоялась насыщенная деловая программа. В ходе конференций и круглых столов эксперты обсудили вопросы государственной поддержки отрасли, развитие аграрного образования и науки, органического производства, и другие актуальные темы. Кроме того, в рамках совместного проекта Совета Федерации и Минсельхоза «Женщины в АПК» состоялся открытый диалог по вопросам женской повестки в сельскохозяйственной отрасли.

Форум показал, что Пермский край меняется и развивается в общефедеральном тренде, делая ставку на техническое переоснащение и повышении эффективности в АПК. Сельскохозяйственная отрасль региона имеет большой потенциал. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поставил задачу профильному ведомству привлекать еще больше инвестиций в отрасль и разрабатывать новые меры поддержки для аграриев.

В Пермском крае сегодня поддерживаются как традиционные отрасли, связанные с животноводством и растениеводством, так и развиваются новые перспективные направления, не свойственные нам прежде, к примеру, садоводство и тепличные хозяйства. Краевые власти стимулируют аграриев, переходить на более глубокую переработку своей продукции. В регионе реализуется два десятка инвестпроектов, которые уже приносят свои плоды. Кроме того, поддержку аграрии получают и в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом Владимиром Путиным.

Агропромышленный комплекс Пермского края успешно решает задачи продовольственной безопасности и берет курс на создание высокотехнологичных современных производств. Главное – это, конечно же, результат. А он – в повышении качества жизни на селе и развитии экономики региона.

Источник – www.agro.permkrai.ru