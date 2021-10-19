Восполняя биоресурсы

В акватории Ершовки, где расположен бывший порт, установлены садки для выращивания поголовья рыбы. Здесь плещется белый амур семейства карповых. Крестьянское фермерское хозяйство принадлежит пермяку Дмитрию Стрелкову, взявшему в аренду несколько прудов на территории Осинского городского округа.

Коммерсант по образованию, Дмитрий Стрелков стал предпринимателем в 2015-м, а в 2016 году открыл своё КФХ. И все эти пять лет он занимается разведением нескольких видов рыб: белый амур, судак, стерлядь, щука (последняя – в каскадных прудах д. Верх-Пещёрка).

– Моя цель – восполнение утраченных водных биоресурсов и увеличение популяций рыб, то есть мы помогаем заказчикам компенсировать ущерб за нанесенный ими вред, – рассказывает Дмитрий Владимирович.

Руководитель крестьянского фермерского хозяйства сотрудничает с партнерами из другого региона. Таким образом, кроме вод Воткинского и Камского водохранилищ, он выращивает рыбу в водоёмах Челябинской области.

Мальков белого амура выводят искусственным путем из оплодотворенных икринок (поскольку рыба теплолюбивая, то процесс инкубации проводится в Челябинске в тёплых водах), а затем в специальных ёмкостях с подачей кислорода привозят и пересаживают на доращивание в естественные условия обитания. Таким образом они лучше приспосабливаются.

В год хозяйство производит 6400 особей этого вида рыбы.

– Белый амур, которого ещё называют амурским карпом, хорош для разведения. Это довольно ценная и, что немаловажно, быстрорастущая промысловая рыба. Она неприхотлива, выживаемость при условии наличия в водоёмах хищников доходит до 50 процентов. Вес годовалых мальков составляет примерно 27-28 граммов. Особого ухода молодь не требует, так как питается растительностью, – поясняет руководитель КФХ.

Кстати, экологи отмечают, именно поэтому рыба является живым санитаром. Она очищает любой водоем от ила, а, значит, приносит пользу, оздоравливая экосистему.

По словам Дмитрия, конкретно белого амура он разводит под заказ с прошлого года и давно имеет постоянных клиентов. Так, например, регулярными заказчиками выступают Общество «Транснефть» (выпускает стерлядь) и пермское предприятие «Прикамский картон».

Отмечу, что ООО «Прикамский картон», являющееся одним из групп предприятий Пермской целлюлозно-бумажной компании, при участии инспекторов регионального отдела Росрыболовства второй год подряд реализует проект по зарыблению водоемов Пермского края. В конце сентября 2021 года предприятие выпустило в суксунский пруд более 2 тысяч особей амурского карпа, а в 2020-м в водоем отправили 4,5 тысячи мальков ценной рыбы. Известно, что эту хорошую традицию – восполнять биоресурсы Пермского края – предприятие собирается продолжать и в будущем, так как Группа предприятий «ПЦБК» является активным участником национального проекта «Экология», реализуемого в Российской Федерации по указу Президента.

Крестьянское фермерское хозяйство Дмитрия Стрелкова выпускает выведенную рыбу по всему Пермскому краю. Кроме Суксуна и Осы, ещё в Добрянке, Барде, Лядах и других территориях.

КСТАТИ

В Пермском крае предусмотрена господдержка рыбоводства в рамках развития малых форм хозяйствования на селе путем предоставления грантов на конкурсной основе по нескольким направлениям.

Так, для начинающих фермеров возможно поучаствовать в конкурсе «Агростартап» и получить грант в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, фермерские хозяйства могут пройти конкурсный отбор и получить грант на развитие семейных рыбоводных ферм – до 15 миллионов рублей. А в целях развития межхозяйственной кооперации рыбоводных хозяйств предусмотрено предоставление грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Максимальный размер такого гранта составляет 30 миллионов рублей. Также субсидируется часть затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области товарного рыбоводства.

В Прикамье функционирует Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Благодаря консультациям и обучающим семинарам Центра компетенций в 2021 году в регионе создано пять сельскохозяйственных кооперативов, один из которых рыбоводческий. Механизмы господдержки постоянно совершенствуются, разрабатываются дополнительные её направления – с учетом приоритетных направлений развития сельского хозяйства Пермского края.

Татьяна Еловикова

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