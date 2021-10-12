Дмитрий Махонин: Каждый житель Прикамья должен осознать, что от его участия в переписи зависит будущее края

Глава региона напомнил, что прошлая перепись проводилась 11 лет назад, и ее результаты серьезно устарели. «Наша ключевая задача – собрать объективные данные о ситуации в регионе. Речь не только о численности населения, но и о его уровне образования, роде занятий, миграции и других сведениях. Вся эта информация необходима для принятия управленческих решений в части стратегии дальнейшего развития и муниципальных образований, и региона в целом. От того, сколько жителей по данным переписи будет установлено в каждой из территорий и в крае, зависит объем мер федеральной и краевой поддержки, а также эффективность участия края в федеральных программах на ближайшие годы», – отметил губернатор.

Он также подчеркнул, что на федеральном уровне принято решение, что в этот раз жители смогут участвовать в переписи онлайн – через портал Госуслуги. Ответить на все вопросы можно будет не выходя из дома, а потребуется на заполнение данных порядка 20 минут. По словам Дмитрия Махонина, это важно донести до жителей Пермского края. Каждый человек, живущий в регионе, должен осознавать, что от него зависит будущее Прикамья.

О том, как идет подготовка к переписи, рассказал Владимир Белянин, руководитель Пермьстата – органа, который отвечает за организацию и проведение переписи в крае. Он пояснил, что в этом году перепись впервые пройдет в многоканальном формате. В частности, любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуги в период с 15 октября по 8 ноября. Традиционный формат также сохранен: в период с 18 октября по 14 ноября по домам будут ходить переписчики, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты. Кроме этого переписаться можно будет на стационарных переписных участках – в период с 15 октября по 14 ноября.

Опрос посредством портала Госуслуги является самым перспективным с точки зрения обеспечения охвата населения переписью, а также обеспечения безопасности в условиях пандемии коронавируса. При этом данным способом участвовать во Всероссийской переписи населения можно будет только в период с 15 октября по 8 ноября. Поэтому важно, чтобы максимальное число людей были проинформированы об этой возможности и воспользовались ею.

Для того чтобы передать свои данные через Госуслуги, нужно иметь на портале учетную запись (подтвержденную либо стандартную). Найти услугу «Участие в переписи» можно будет через меню в личном кабинете. После ее заполнения каждому жителю на электронную почту или телефон будет направлен QR-код. Возможность участвовать в переписи через Госуслуги будет предоставлена в МФЦ, где имеются компьютеры с доступом к порталу. В МФЦ будут работать волонтеры переписи, которые будут помогать разобраться с процедурой прохождения опроса в формате онлайн.

В целях удобства жителей 15 октября на региональных порталах государственных и муниципальных услуг, а также на сайтах местных администраций и органов государственной власти будут размещены баннеры для перехода по ссылке на Госуслугах в нужный раздел на услугу «Участие в переписи».

Важно отметить, что QR-код, полученный после заполнения анкеты через Госуслуги, нужно будет предъявить переписчику для подтверждения прохождения переписи. При сверке специалист убедится, что через Госуслуги заполнены данные о всех жителях домовладения, и при необходимости внесет недостающие сведения. Предъявить переписчику QR-код, высланный тому, кто заполнял сведения на Госуслугах, может любой член семьи. Переписчики будут осуществлять обход квартир с 18 октября.

Заметим, родителям стоит заранее договориться, кто из них внесет данные об общих несовершеннолетних детях, проживающих с ними в одном домовладении. Это позволит сэкономить время и самих жителей, и переписчиков.

Отметим, 788 стационарных переписных участков будут работать с 15 октября по 14 ноября с 8:00 до 20:00 часов. Узнать их адреса можно будет на онлайн-карте в поисковой системе Яндекс или по телефону горячей линии Всероссийской переписи населения по номеру 8 (800) 707 20 20. Звонок бесплатный.

В течение всего месяца в территориях Прикамья на площадках МФЦ будут вести разъяснительную работу более 400 волонтеров. Подробнее о них можно прочитать по ссылке.

Также в ходе заседания обсудили вопросы, связанные с проведением переписи в территориях края – организации доступа посетителей в переписные участки в установленные часы, соблюдения безопасности (в том числе противоэпидемической) и т.д.

В завершении обсуждения Дмитрий Махонин еще раз подчеркнул необходимость обеспечить максимальный охват переписью жителей края. Для этого муниципалитеты, министерства и ведомства должны оказать Пермьстату содействие и обеспечить информирование населения в социальных сетях, средствах массовой информации по всем другим возможным каналам. «По сути, от активности наших жителей зависит то, как федерация будет поддерживать регион, а регион – муниципалитеты», – заключил губернатор.

Скачать информационные материалы о переписи можно по ссылке.