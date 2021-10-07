Учитель химии из Прикамья стала лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года».

Подведены итоги Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Учитель года – 2021». Победителем стала преподаватель физики из Тюмени. Пермский край на конкурсе представляла Елена Щукина, учитель химии школы «Петролиум +» г. Перми. Она вошла в число 15 лауреатов конкурса и встретилась с Президентом РФ.





Конкурс «Учитель года» был и остается одним из самых масштабных и значимых событий в педагогическом сообществе страны. Это авторитетное профессиональное соревнование проходит уже в 32 раз и направлено на популяризацию профессии и повышения статуса учителя, демонстрирует достижения российской системы образования и перспективы ее развития.



В этом году финал конкурса проходил в Ростове-на-Дону, куда приехали учителя 85 регионов страны. Здесь они прошли конкурсные испытания, встречи и мастер-классы, продемонстрировали педагогический талант и обменялись опытом.



На финальном испытании педагог из Прикамья Елена Щукина провела в ростовской школе открытый урок химии «Химия высокого полета. Организация живой и неживой природы». Ребята узнали о том, как добывать кислород на борту самолета, а также организовали «химический» ланч.



«Это очень важно и ценно – представлять регион, потому что пермское образование – это бренд. Очень чувствуется мощная поддержка коллег. Считаю, что «Учитель года» – это лучшие курсы повышения квалификации. Это стоит того, чтобы здесь быть. Также поздравляю коллег с профессиональным праздником! Желаю вам уважения учеников и понимания родителей, семейного благополучия, тепла и уюта. Пусть каждый рабочий день приносит вам радость. И помните, самый лучший учитель – это тот, кто каждый день входит в класс, берет мел и начинает вести урок», – поделилась впечатлениями Елена Щукина.



В финале призеры и лауреаты конкурса встретились с Президентом РФ Владимиром Путиным. В режиме видеоконференции они обсудили поддержку молодых учителей, высокий уровень бюрократической нагрузки, с которым сталкиваются педагоги. Конкурсанты рассказали о новаторских подходах в работе с детьми, которые реализуются в их регионах, о собственном видении профессии учителя. Вместе с главой страны обсудили информационную безопасность.



Победителя конкурса наградят 10 октября в Кремлевском дворце. Педагог из Тюмени Екатерина Костылева получит главный приз конкурса – Большого хрустального пеликана – и станет советником Министра просвещения Российской Федерации на общественных началах.



Значимость конкурса оценила и министра образования Пермского края Раиса Кассина.



«Учитель года» – один из самых значимых и масштабных в России конкурсов педагогического мастерства. Это площадка для демонстрации лучших практик, а для кого-то – новая ступень в профессиональной карьере. Я и сама была участником этого конкурса. Он учит быстро перестраиваться и видеть выход из любой ситуации»,

– отметила Раиса Кассина.



Впереди подведение итогов еще одного федерального конкурса педагогического мастерства «Воспитатель года России». Прикамье на нем представит воспитатель детского сада №23 г. Перми Галина Харина. Она будет бороться за победу в заключительном этапе, который пройдет в Сочи 8 октября.



Напомним, что с 4 по 10 октября по всей стране проходит Неделя учителя. Жители Пермского края узнают о ярких, успешных и увлеченных педагогах. Кульминацией Учительской недели станет первый Всероссийский форум классных руководителей. Наш регион на форуме будут представлять 14 учителей из Перми, Губахи, а также Чердынского, Кудымкарского, Еловского, Чайковского и Соликамского округов.







