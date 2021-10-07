Верные рецепты здравоохранения Прикамья

Сегодня власти Прикамья делают всё возможное для того, чтобы люди вне зависимости от места жительства получали своевременную и квалифицированную медпомощь.

«Здравоохранение – ключевая отрасль Прикамья. Мы серьёзно вкладываемся в её развитие и понимаем, что самое главное в медицине – кадры», – подчёркивает глава Прикамья Дмитрий Махонин. Тем более что необходимость в медработниках будет только расти, и особенно это касается первичного звена – терапевтов, педиатров и, конечно, сельских врачей и фельдшеров. Для решения кадрового вопроса сегодня в Прикамье увеличивается целевой набор в колледжи и медуниверситет, работают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а «подъёмные» и другие меры поддержки для сельских медиков планируется только увеличивать. Безусловно, ценна каждая закрытая вакансия, но дело не только в том, чтобы обеспечить численность. Важны также квалификация врачей, цифровизация здравоохранения (например, дистанционная запись на приём и электронная выписка больничных и рецептов очень экономят время), доступность качественной медпомощи в отдалённых территориях, чёткая работа службы «скорой помощи». Именно поэтому в Прикамье подход к развитию здравоохранения комплексный. В рамках нацпроекта «Здравоохранение», утверждённого Президентом России Владимиром Путиным, в крае реализуются программы модернизации первичного звена, за счёт средств краевого бюджета проводится масштабная работа: капремонты медучреждений, строительство поликлиник, ФАПов и сельских амбулаторий, закупка и обновление оборудования. Так, буквально на прошлой неделе лечебные учреждения края получили новую медтехнику – 130 единиц, в том числе аппараты ИВЛ, которые могут работать автономно. Без сомнения, эффект от такой комплексной работы замечают не только врачи, но и прежде всего сами жители. И если сравнить сегодняшнюю ситуацию в краевом здравоохранении с той, которая была лет пять назад, – улучшения очевидны.

Хорошее начало

Начинать всегда стоит с хорошего образования: уровень подготовки специалистов – фактор важный, тем более в здравоохранении. «С этого года в Пермском крае доступно обучение по целевому контракту в колледжах и училищах края по специальности «Фельдшер и медсестра». Для обучающихся в медицинском университете у нас тоже не исчерпан лимит по целевому набору», – говорит глава Прикамья Дмитрий Махонин. Медиков по линии СПО в крае готовят 7 колледжей и техникумов. Всего в 2021 году по этому направлению поступили учиться более 1,4 тысячи ребят. Первый целевой набор по программе краевого минздрава – 25 студентов-медиков. Есть заказы и от работодателей на подготовку специалистов по лечебному и сестринскому делу. Из 303 заявок по лечебному делу заказ выполнен на 295 специалистов,

по сестринскому делу – 695 из 850. Целевой набор в Пермский медуниверситет составляет 70 процентов бюджетных мест, а к 2024 году количество мест планируется увеличить вдвое. К слову, сейчас в целевой ординатуре медуниверситета учатся также специалисты, которых в 2022 и 2023 годах уже ждут в службе «скорой помощи»: это 5 реаниматологов, врач общей практики и психиатр. Также служба «скорой» заключила 12 договоров о целевом обучении фельдшеров в Пермском базовом медицинском колледже. 6 человек выпускаются в 2021 году, остальные – в 2022 году.

Целевой контракт с Осинской ЦРБ заключили и приступили к обучению в краевых ссузах двое ребят. Так, в Пермском медицинском колледже фельдшером готовится стать Вячеслав Ажгихин, а в Чайковском медицинском колледже по специальности «Сестринское дело» получает образование Марина Нефёдова.

О возможности целевого обучения выпускнице 9 класса СОШ № 3 Марине Нефёдовой рассказала мама, которая получила информацию из объявления группы «Осинское Прикамье» в соцсети «ВКонтакте». Посоветовавшись с единственным для неё близким человеком, девушка решила не терять два года и сразу приступить к получению профессии. Через 3 года и 10 месяцев она станет уже дипломированным специалистом. «О нехватке квалифицированных кадров в медицине я знаю, слышала в новостях и от руководства нашей больницы. В детстве думала выбрать профессию, при которой можно помогать людям. Лечила кукол: накладывала повязки, ставила уколы (шприц, конечно, был без иглы). И вот моя мечта начинает потихоньку сбываться. Сейчас я уже примерила на себя белый халат и шапочку – это обязательная форма одежды студентов нашего колледжа. И, получив диплом, я готова пойти на работу в ФАП родной д. Тишкова», – делится Марина.

И мама, и дочь отмечают преимущество попадания в программу «Земский фельдшер», поскольку её условия помогут решить семье и материальный вопрос проживания студентки в чужом городе во время обучения. А кроме финансовой поддержки со стороны государства программа предполагает ещё и гарантированное рабочее место.

С этого учебного года в школах Перми, Березников, Кудымкара и Соликамска также открылись 5 профильных медицинских классов, в которых учатся 95 школьников. Ребята получили возможность не только углублённо изучать профильные предметы медицинской направленности, но и осваивать практические навыки. Этот проект – инициатива губернатора Прикамья. «Медицинские классы позволят привить любовь к будущей профессии у детей, проявляющих интерес к врачебному делу. Это позволит им в будущем осознанно выбрать учебное заведение для получения профессии. Они не уйдут из медвуза после зачисления из-за того, что иначе представляли себе работу врача, – доучатся и будут спасать жизни», – уверен Дмитрий Махонин.

Программная поддержка

Хороших специалистов ждут везде. А дополнительным стимулом и отличной материальной поддержкой для медиков, которые приезжают работать в маленькие города и сёла, стали федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В этом году в программу «Земский доктор» вошли и приступили к работе в Осинской ЦРБ четыре специалиста. После окончания губернаторской ординатуры – врач-отоларинголог Анна Катаева и врач-участковый терапевт Ксения Ширинкина. По окончании целевой ординатуры – врач-пульмонолог Ольга Зорина. После завершения специалитета вуза ведет прием врач-участковый терапевт Анастасия Кобелева.

Дополнительно в реестр вакантных должностей по программе «Земский доктор» на 2021 год включен еще один специалист – врач клинико-лабораторной диагностики Наталья Маракова.

Выпускница СОШ № 2 Анастасия Кобелева всегда показывала отличные результаты в учёбе. Любимыми предметами были биология (получила 100 баллов на ЕГЭ) и химия. Поэтому, не раздумывая, девушка поступила по целевому обучению и закончила пермский вуз. А спустя шесть лет, получив господдержку в 1 миллион рублей, недавно успешно приступила к обязанностям в осинской поликлинике. «По программе «Земский доктор» я должна отработать 5 лет, но мне здесь очень нравится – и жить в родном городе, и работать в нашей больнице. Я никуда не собираюсь уезжать. Коллектив принял душевно. Коллеги мне помогают советом, никогда не отказывают в помощи. И в целом в больнице царит хорошая атмосфера. И хотя я здесь недавно, такое мнение слышала от своих пациентов уже не раз. Конечно, сейчас сложно приходится: врачей не хватает, а больных много. Время непростое, но мы справимся! Надо только любить своё дело», – заключает Анастасия Романовна.

В проекте краевой программы «Медицинские кадры Пермского края» уже обозначены и новые – дополнительные – меры поддержки для сельских медиков. «Планируем дополнительно выплачивать до 2 миллионов рублей врачам и фельдшерам, устроившимся на работу в медучреждения населённых пунктов, где проживает до 50 тысяч человек. В сёлах и городах с большим количеством жителей – 1 миллион рублей. Такая поддержка будет действовать в 17 муниципалитетах» – говорит глава региона Дмитрий Махонин. В случае принятия программы в следующем году такую помощь смогут получить от 40 до 50 врачей и фельдшеров. Новая льгота может появиться и у медсестёр и фельдшеров, которые придут работать в медучреждения Перми. Им намерены предоставлять служебное жильё или выплачивать компенсацию аренды – до 10 тысяч рублей ежемесячно. Деньги на эти цели в краевом бюджете уже предусмотрены.

Выездная поликлиника

«Не важно, где живёт человек – в Перми или в отдалённой территории. У него должны быть возможности получить качественную медпомощь и провести все необходимые исследования», – подчёркивает глава региона Дмитрий Махонин. Работа врачей по всему краю в рамках проекта «Выездная поликлиника» – это ещё одна возможность «доставить» качественную медпомощь до жителей края, в том числе и в прикамскую глубинку. Проект «Выездная онкополиклиника» работает в Пермском крае в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. За 7 месяцев этого года врачи Пермского онкодиспансера уже побывали в 11 территориях края: они принимали пациентов в Елово, Кишерти, Лысьве, Октябрьском, Гремячинске, Верещагино, Чердыни, Добрянке, Кизеле, Осе и в других населённых пунктах. Переоценить значение такой помощи сложно, ведь своевременная онкодиагностика, без преувеличения, спасает жизни. «К сожалению, онкология в нашем Пермском крае занимает далеко не последнее место среди заболеваний. Среди моих знакомых тоже есть те, которым поставлен страшный диагноз. Болезнь опасная, поэтому, я считаю, её важно обнаружить вовремя, а, значит, и не затягивать с обследованием. Сейчас это можно сделать не только во время диспансеризации, а еще и благодаря работе приехавших из края врачей. Удобно же пройти проверку в родной больнице без очередей и траты средств!» – отмечает жительница Осы Надежда. «Это хорошо, что есть «Выездная онкополиклиника», – присоединяется к разговору Николай. – Не нужно отпрашиваться с работы, чтобы съездить в Пермь. Нам дали возможность попасть на приём к специалистам краевого уровня, обследоваться и получить советы по лечению».

«21 сентября на базе Осинской центральной районной больницы работали врачи Пермского онкодиспансера. 25 жителей Осинского городского округа таким образом получили необходимую и своевременную консультацию. Семь из них направлены в онкологический диспансер на прохождение биопсии», – рассказывает заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Елена Белильщикова.

Врачебный десант выезжает и к маленьким жителям Прикамья: с начала года доктора Краевой детской клинической больницы проконсультировали уже более 2500 детей из 33 территорий. Готовят детей к таким консультациям педиатры районных больниц на местах: они берут первичные анализы, выдают направления на исследования, записывают пациентов на приём. Такой комплексный подход даёт возможность максимально эффективно организовать работу выездной бригады. В этом году 251 маленький пациент был направлен в краевую больницу для проведения диагностики и постановки диагноза. Остальные дети получили необходимую медпомощь на месте. В составе выездной бригады работали пульмонолог, офтальмолог, невролог, ортопед, кардиолог, гематолог, гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог, оториноларинголог, эндокринолог, уролог, хирург, нефролог и онколог.

Некоторые из этих специалистов действительно редкие в территориях. Этой осенью детские врачи планируют побывать также в Березниках и Кудымкаре.

Когда вопросы касаются нашего с вами здоровья и комфорта – компромиссов быть не может. Возможность без проблем записаться к терапевту или педиатру, не ждать очереди на кардиограмму или УЗИ целый месяц и проконсультироваться с узким специалистом краевого уровня в небольшом селе – это тоже качество жизни, на повышение которого и направлены сегодня все усилия властей.

Подготовила Татьяна ЕЛОВИКОВА

В материале использована информация из газеты

«Эфир» № 39 от 30.09.2021