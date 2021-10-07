На Осинской лесной даче 30 сентября состоялась традиционная всероссийская акция по очистке леса от мусора «Живи, лес!», в которой приняли участие более 70 человек, в основном ученики из первой и четвертой городских школ, а также Паклинской.

Ежегодно акция «Живи, лес!» проходит в рамках национального проекта «Экология»: проводятся мероприятия по очистке лесов от мусора, высадка новых деревьев, ведется просветительская и информационная работа с населением. Организатором акции в Прикамье выступает министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. В Осинском городском округе акция прошла в восемнадцатый раз.

– Основная цель акции – привлечение внимания общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств. Уборка на Осинской лесной даче уже стала доброй традицией. Спасибо всем, кто откликнулся на призыв. Благодаря вам и вашей активной жизненной позиции увеличиваются шансы сохранить уникальную экосистему не только нашего края, но и планеты в целом, – говорит директор Осинского лесничества Данис Кутлаев.

Учащиеся Паклинской школы – постоянные участники акции «Живи, лес!». И это неслучайно. В этом учебном заведении экологическое направление является приоритетным, к тому же школа расположена совсем рядом с ландшафтным заказником, который является площадкой для исследования юных экологов. «С ребятами мы часто выходим на территорию Осинской лесной дачи с целью проведения экологических уроков, различных природоохранных мероприятий и многого другого. Мы учим детей жить совместно с природой и беречь ее», – отмечает учитель географии Наталья Решетникова.

Ольга Десяткова, заведующий отделом природы Осинского краеведческого музея, приехала в лес по зову сердца, она не может равнодушно смотреть, как люди разбрасывают мусор в заказнике: «Эта акция – очень важное мероприятие, потому что нужно поддерживать чистоту нашей уникальной природной жемчужины и не оставаться в стороне. Необходимо, чтобы осинцы берегли Осинскую лесную дачу – место отдыха, место биологического исследования, наших удивлений».

Приняли участие в уборке леса и представители арендатора – ООО «Уралбумага». Специалист лесного департамента ООО «Уралбумага» Антон Горюнов хорошо знаком с территорией Осинской лесной дачи. «Наше предприятие постоянно участвует в акции. Эту природную красоту нужно беречь и постараться сохранить ее для будущих поколений», – отметил он.

Экологическая акция продолжалась три часа. Школьники бодро наполняли мешки бытовым мусором, который скопился вдоль дорог. Сотрудники лесничества и волонтеры убирали свалки на берегу Камы, куда кто-то целенаправленно вывозит отходы, тем самым загрязняя особо

охраняемую природную территорию. Предприятие «Чистый город» приняло на переработку на полигон собранный мусор, из леса вывезли наполненные два кузова КамАЗа и трактора.