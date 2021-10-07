Иммунизация важна!

В начале сентября 2021 года в Пермском крае началась ежегодная традиционная вакцинация против сезонного гриппа и пневмококковой инфекции.

На фоне ситуации с пандемией коронавируса Минздрав призывает всех жителей, не имеющих противопоказаний, сделать прививку и обеспечить иммунизацию несовершеннолетних.

Как пояснил главный специалист-эпидемиолог Минздрава Прикамья Владислав Семериков, в первую очередь нужно привиться лицам из групп риска – страдающим хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной системы, а также работникам образовательных, медицинских, социальных учреждений, призывникам, пожилым людям, беременным женщинам и детям.

«Как показывает практика, чтобы снизить заболеваемость и сформировать иммунную прослойку, необходимо охватить вакцинацией против гриппа 60% населения региона, это более 1,5 млн человек, и 75% лиц из групп риска, – подчеркнул Вадислав Семериков. – Конечно, мы учитываем эпидемическую обстановку, поэтому для посещения прививочного кабинета необходимо заранее записаться, при входе в поликлинику пройти входной фильтр, быть в маске и перчатках. Для удобства и большего охвата населения иммунизацией мы организуем в лечебных учреждениях достаточное количество прививочных бригад. Взрослые могут записаться на прививку всеми доступными способами, детей будут вакцинировать в организованных коллективах и поликлиниках».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила рекомендуемый состав вакцин от гриппа для использования в период сезона 2021-2022 гг. в северном полушарии. В Пермский край поступил препарат «Ультрикс» в количестве 459 670 доз, и в первую очередь планируется привить детей, на иммунизацию которых выделено 70% всей поступившей вакцины.

«Накануне эпидсезона 2021-2022 годов мы обращаемся к родителям, которым надо дать согласие на вакцинацию детей, начиная с 6-месячного возраста. Взрослым необходимо продолжить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, и через 30 дней сделать прививку от гриппа. Это допустимый интервал между иммунизацией от этих двух инфекций. Наша главная задача – предупредить сочетанную инфекцию – коронавирусную и гриппозную», – отметил Владислав Семериков.

Вакцинацией против пневмококковой инфекции нужно максимально охватить детей первых лет жизни, призывников, лиц, проживающих в домах социального обслуживания, а также жителей региона, имеющих хроническую патологию сердечно-сосудистой или дыхательной системы. Из краевого бюджета выделены средства на приобретение вакцины. В 2021 году

планируется иммунизировать против пневмококковой инфекции не менее 44 тыс. прикамцев из групп риска за счет регионального бюджета и не менее 95% детей первых лет жизни за счет средств федерального бюджета.

А как у нас?

Наряду с другими территориями, вакцинация против гриппа проводится и в Осинском городском округе.

Как рассказала фельдшер прививочного кабинета Осинской центральной районной больницы Светлана Фотина, вакцинация против гриппа и пневмонии стартовала в муниципалитете 7 сентября. Она осуществляется в 45 кабинете 1 этажа больницы (на 2 этаже проводится вакцинация против коронавирусной инфекции).

– Желающих привиться и поддержать свой иммунитет довольно много. Люди приходят семейными парами, и таких уже узнаём в лицо, – с улыбкой отмечает Светлана Фёдоровна. – В день до пятидесяти человек приходят. А ещё прививки ставят в сельских фельдшерско-акушерских пунктах и школах.

По мнению Светланы Фотиной, вакцина «Ультрикс Квадри» (от гриппа) хорошая. Она четырёхкомпонентная, а, значит, защищает от четырех видов гриппа. К слову, в прошлые годы ставили российские вакцины «Совигрипп», а также «Гриппол плюс» (для детей) и «Гриппол» (для взрослых). Кроме того, в Осинскую ЦРБ поступила еще и вакцина «Пневмовакс 23», предназначенная для профилактики пневмококковой инфекции.

Все данные по привитым заносятся и хранятся в системе ПроМед, после чего информация появляется на портале Госуслуг.

Наступила осень, и многие осинцы спешат подготовиться к периоду холодов, проводя иммунизацию организма. А мы напоминаем, что прививку от гриппа может сделать бесплатно каждый желающий. Обезопасьте себя и своих близких от ненужных проблем. Я с коллегами это уже сделала.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

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Языком цифр

По официальным данным на 1 октября 2021 года, вакцинацию от гриппа в Осинском городском округе прошли 2518 граждан. Из них дошкольники – 275 человек, учащиеся 1-11 классов – 720 человек, студенты колледжа – 49 человек, работники образовательных учреждений – 85 человек, медработники – 61 человек, категория «60+» – 962 человек, лица с хроническими заболеваниями – 60 человек и прочие – 306 человек.

От пневмонии привились 140 осинцев