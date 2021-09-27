Вслед за врачами открытое письмо по ситуации с COVID-19 написали деятели культуры Пермского края

Руководители театров и концертных организаций Перми обратились к губернатору Прикамья с открытым письмом. В нем они выражают обеспокоенность тем фактом, что из-за растущей заболеваемости коронавирусом в регионе может повториться сценарий прошлого года, когда учреждения культуры закрывались для зрителей.





Ситуация усугубляется тем, что осень для всей культурной сферы – это старт нового концертно-театрального сезона, когда готовятся премьеры, появляются новые проекты и концепции. В то же время, осень – это традиционный период, когда медицина находится на пике загрузки из-за сезонного роста простудных заболеваний. «Опять становится возможным повторение сценария прошлого года, когда учреждения культуры уходили на карантин, полностью приостанавливая свою творческую деятельность. Выход из сложившейся ситуации, который позволит вернуться к нормальной жизни один – сделать концерты и спектакли зоной, свободной от коронавируса. Только там мы вернем зрителя в зал и будем уверены в завтрашнем дне», – говорится в обращении.



Также в письме говорится, что в условиях, когда по ряду отраслей вакцинация происходит не достаточно быстро, зритель не может быть уверен в безопасности нахождения в зрительном зале, и приходится сохранять 50% заполняемость залов. Система QR-кодов позволила бы вернуть 100% продажу билетов: «Наконец-то можно будет сходить в концертно-театральный зал, не думая о том, что ты сможешь заразиться сам или принести инфекцию своим близким».



В прошлом году учреждения культуры перешли на новой формат пропуска зрителя¸ который включает в себя обязательное использование средств индивидуальной защиты и установку антисептиков, при этом технология их использования стала привычной и не мешает организации событий. Поэтому и сейчас возможно отладить технологию пропуска по QR-кодам без ущерба для комфорта зрителей.



«Формат проведения COVID-free мероприятий уже практикуется во всём мире и приносит свои плоды. Это успешный опыт и есть все условия, чтобы реализовать его и у нас», - подчеркнули авторы обращения.



Свои подписи под письмом поставили руководители Театра-Театра, Театра оперы и балета, Пермского ТЮЗа, Театра кукол, Балета Евгения Панфилов, Театра «У Моста», Пермской филармонии, ПДНТ «Губерния», Академического хора «Млада», «Пермконцерта», ДК им. С.М. Кирова, ДК «Искра», ДК им. А.Г. Солдатова. В пресс-службе губернатора подтвердили факт поступления письма.



Напомним, ранее к губернатору с открытым письмом обратились главврачи медучреждений, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19. В нем они обратили внимание на сложную ситуацию с заболеваемостью и ее последствиями. «Сохраняется высокий уровень обращений за медицинской помощью пациентов с симптомами ОРВИ, подозрением на COVID-19. В июле-сентябре значительно, буквально в 9 раз, увеличилось количество обращений населения за неотложной медицинской помощью, - отмечали в своем письме главврачи. - В 2 раза выросло число вызовов скорой медицинской помощи. Большая часть коечного фонда перепрофилирована для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В зоне риска находятся лица пожилого возраста, а также пациенты, страдающие хроническими заболеваниями».





В своем письме они предложили губернатору и членам Оперштаба рассмотреть конкретный перечень мероприятий, который позволит стабилизировать ситуацию. Во-первых, это принять необходимые меры по увеличению заинтересованности жителей, особенного людей 60+, в вакцинации. Во-вторых, это возможность посещения населением мероприятий, в том числе спортивных или культурных только вакцинированными или переболевшими в течение последних 6 месяцев гражданами. «Это, в том числе, подтолкнет к решению пройти иммунизацию тех граждан, которые не имеют противопоказаний, но до сих пор не сделали прививку. Сумев достичь коллективного иммунитета мы быстрее сможем вернуться к обычной жизни», - подчеркнули они.