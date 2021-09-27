Дмитрий Махонин: «Обращения и жалобы жителей помогают решать конкретные проблемы здесь и сейчас»

23 сентября, губернатор Прикамья Дмитрий Махонин провел системный час по развитию Березовского городского округа. Одним из вопросов повестки стало обсуждение эффективности работы по обращениям жителей территории, поступающим через интернет, в том числе в социальных сетях.





Дмитрий Махонин отметил, что год назад по поручению президента РФ Владимира Путина в Пермском крае был создан Центр управления регионом (ЦУР). В задачи ведомства входит мониторинг и анализ эффективности обратной связи от жителей в социальных сетях. «Сегодня ЦУР помогает краевым и муниципальным властям выстраивать диалог с жителями. Специалисты Центра оказывают методическую поддержку сотрудникам администраций, проводят обучение, внедряют стандарты работы в соцсетях. Это направление важно и для нас, и для территорий. Обращения и жалобы жителей помогают решать конкретные проблемы здесь и сейчас», – подчеркнул Дмитрий Махонин.



О том, как эта работа выстроена в Березовском округе, рассказала руководитель Центра Екатерина Набатова.



«С 30 июля по 13 сентября от жителей округа в соцсетях было зафиксировано 59 сообщений, еще 27 поступило в аккаунты губернатора Пермского края и 2 – на портал «Управляем вместе». Чаще всего жители оставляли обращения по вопросам ЖКХ, ремонта и строительства дорог, а также благоустройства территории. Отмечу, что к округу есть замечания по срокам ответов на обращения граждан. Так же необходимо обратить внимание на качество публикуемых материалов в официальном сообществе в социальных сетях. Информирование граждан должно включать в себя освещение работы администрации округа с учетом обращений жителей», – отметила Екатерина Набатова.



По данным ЦУРа, за анализируемый период наибольшее количество обращений от жителей Березовского округа поступило по вопросам ЖКХ (31 сообщение). Граждане жаловались на длительные сроки отключения водоснабжения в связи с проведением опрессовочных работ (более 20 дней). По информации администрации в настоящий момент водоснабжение восстановлено.



Кроме того, поступали обращения на неисправность освещения на улицах населенных пунктов (д. Шаква, д. Батерики, д. Ванино и д. Ябурово). Жители обеспокоены, что в учебный период школьники вынуждены передвигаться по неосвещенным улицам. По информации главы округа Игоря Чайкина, стационарное освещение в настоящий момент на улицах, указанных в обращениях граждан восстановлено.



Большое число жалоб в соцсетях поступает на состояние дорожных объектов, в том числе на приостановку ремонтных работ аварийного моста через р. Шаква в окружном центре. Мост расположен на автодороге Березовка – Дубовое, по нему жители ближайших деревень и сел могут попасть в Березовку. Если он выйдет из строя, это перекроет магистраль, а альтернативной дороги для автомобилистов нет.



Как сообщил Игорь Чайкин, капитальный ремонт моста на автодороге Березовка – Дубовое начался в текущем году и должен был завершиться 15 ноября. Подрядчик провел подготовительные работы – демонтировал мост на 50%, наполовину отремонтировал крайние и промежуточные опоры. Однако остановил работы из-за существенного удорожания материалов в 2021 году и запросил пересчет сметной стоимости работ.



По данным краевого Минтранса, в соответствии с федеральным и региональным законодательством сумму контракта можно увеличивать в пределах 30%, но при этом срок контракта должен быть больше 1 года. В случае с мостом через Шакву этого сделать не получится, поэтому единственный возможный вариант – расторгать контракт.



Дмитрий Махонин, заслушав доклады, отметил, что нужно расторгать контракт и заключать другой, на новую сумму. «Игорь Иванович, ждем от вас конкретных действий. Мы не можем подвергать риску здоровье пешеходов и водителей, которые пользуются мостом. Необходимо сработать быстро: проработать вопрос расторжения контракта с действующим подрядчиком, уточнить стоимость удорожания ремонта и необходимости повторного прохождения экспертизы сметной стоимости работ. В свою очередь, Министерству транспорта необходимо оперативно проработать вопрос финансирования объекта», – подчеркнул глава региона.



Он также призвал главу округа решать «дорожный вопрос» в диалоге с жителями, совместно определять приоритетные объекты, которые необходимо приводить в порядок в первую очередь.



По данным Минтранса, в 2021 году Березовский округ на приведение дорог в нормативное состояние получил из краевого бюджета 62,1 млн руб. На эти деньги муниципалитет обязался отремонтировать 37 объектов, в том числе 4 моста. Причем, часть денег из этой суммы, 19 млн руб., муниципалитет получил как раз на проведение капремонта данного мостового сооружения. В 2020 году на это было выделено дополнительно еще 9 млн руб. Таким образом, за два года на капремонт моста через Шакву округ получил 28 млн руб.



По словам Екатерины Набатовой, еще одной темой, актуальной для жителей территории, является газификация населенных пунктов и ее сроки.



Заместитель председателя Правительства – министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрей Кокорев рассказал, что на сегодняшний день уровень газификации Березовского округасоставляет 44%. Газ подведен к домам жителей 15 населенных пунктов (д. Антонково, с. Березовка, с. Заборье, д. Копчиково, д. Мачино, д. Пентюрино, с. Покровка, д. Шишкино, д. Батерики, д. Кляпово, д. Карнаухово, д. Дубовое, д. Перебор, д. Подперебор, д. Ремга). На настоящее время по программе социальной газификации от жителей округа имеется всего 47 заявок.



Губернатор Пермского края отметил, что необходимо усилить работу по сбору заявок на догазификацию. Дмитрий Махонин поручил профильному Министерству проработать организацию в муниципалитете мобильного пункта приема заявок.