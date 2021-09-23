Оперштаб: для стабилизации ситуации могут потребоваться превентивные меры

Правительство Пермского края и профильные ведомства прорабатывают вопрос о внедрении QR-кодов в качестве обязательного условия для посещения мероприятий, спортивных соревнований, учреждений культуры и заведений общественного питания.

Оперштаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции обсудил эпидемиологическую обстановку в Прикамье. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 усложняется. «Растет число зараженных коронавирусом среди детей, что было ожидаемо, так как начался учебный год, ребята пошли в школу, и количество контактов между ними увеличилось. Кроме того, по словам эпидемиологов, в крае уже наблюдается сезонный рост случаев ОРВИ. По данным регионального Минздрава, за неделю число заболевших достигло 29 тыс. человек – это максимальный показатель за всю историю в крае. Также ожидается сезонный рост гриппа. Поэтому нам необходимо обсудить эффективные меры, которые помогут контролировать ситуацию, чтобы сохранить здоровье людей», – подчеркнул губернатор.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев сообщил, что заболеваемость COVID-19 в регионе уже длительное время держится на высоком уровне, а с 15 сентября наметилась тенденция к росту. «За 7 дней выявлено столько же новых случаев, что и за прошедшую неделю. Но это не говорит ни о чем хорошем, у нас растет число ОРВИ, показатель числа болеющих обычными острыми респираторными вирусными инфекциями на сегодня уже существенно выше, чем в аналогичный период прошлого года. В сентябре происходит образование новых коллективов, дети приходят в школу, взрослые возвращаются из отпуска, что может повлечь за собой рост заболеваемости, как ОРВИ так, и ковидом. При этом отмечу, что в регионе циркулирует дельта-штамм (B.1.617.2, вариант SARS-CoV-2). Он отличается от других повышенной заразностью и очень быстро распространяется», – сказал Виталий Костарев.

По его словам, только среди пациентов школьного возраста за прошедшую неделю выявлено более 500 новых инфицированных. При этом в настоящее время порядка 50-55% всех случаев COVID-19 фиксируется в домашних очагах. С учетом скорости распространения дельта-штамма, который циркулирует в Прикамье, люди очень быстро заражаются друг от друга и болеют целыми семьями. «Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю оценивает сложившуюся в регионе эпидемическую обстановку, как крайне неудовлетворительную», – пояснил руководитель ведомства.

Заместитель председателя Правительства Пермского края Сергей Никифоров, курирующий сферу здравоохранения, заметил, что сейчас медицинские организации серьезно загружены. И стабильно высокий ежедневный прирост новых случаев COVID-19 еще более усиливает нагрузку на медработников, поликлиники, стационары, скорую помощь и другие службы. «Например, только за прошедшую неделю медорганизации края обслужили свыше 8,4 тыс. вызовов бригад неотложной помощи, тогда как в прошлом году на пике заболеваемости самый высокий показатель составлял порядка 7,5 тыс. обращений. Если рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ не удастся затормозить, медработники не будут успевать оказывать помощь даже тем, кто остро в ней нуждается. Значит, что пациенты, которым по показаниям необходима госпитализация, не будут попадать в стационары. Это, в свою очередь, скажется на показателях выздоровления», – сообщил зампредседателя Правительства.

Сергей Никифоров пояснил, особо осложняет ситуацию то, что в крае уже более года почти не производятся плановые госпитализации. Напомним, их потребовалось максимально сократить, чтобы высвободить ресурсы для лечения пациентов с COVID-19. «В результате отложенная плановая медицинская помощь в крае «накапливается»: по некоторым направлениям очередь на госпитализации составляет по несколько месяцев», – рассказал Сергей Никифоров.

Как рассказал зампред, если рост заболеваемости не удастся сдерживать, это не позволит возобновить плановые приемы: значит высоки риски, что часть пациентов могут не получить своевременно медицинскую помощь, и их здоровье может ухудшится. «В нашем случае есть только два варианта развития событий. Либо рост заболеваемости будет продолжаться до тех пор, пока каждый житель региона не переболеет коронавирусом. Либо населению необходимо срочно привиться, и тогда рост заболеваемости будет не таким интенсивным. Но на сегодня темпы вакцинации в крае снизились. По некоторым отраслям экономики, например, в сфере услуг, в которую входят учреждения общественного питания и торговли, привиты чуть более 20% сотрудников. И это как раз те отрасли, представители которых ежедневно контактируют с десятками, а то и сотнями людей. Значит, они и сами подвергаются рискам заражения, а, заболев, могут инфицировать десятки людей за смену», – подчеркнул Сергей Никифоров.

Кроме того, зампредседателя регионального Правительства отметил, что сейчас как никогда жителям необходимо пройти вакцинацию не только от COVID-19, но и от гриппа, и особенно важно, чтобы прививки сделали детям. Это позволит жителям обезопасить себя – в случае заболевания перенести его в более легкой форме. Вакцины в регионе имеются в достаточном количестве.

В ходе обсуждения вопроса прозвучали мнения, что сложившаяся эпидемическая обстановка требует полного закрытия для посещений учреждений культуры, заведений общественного питания и других организаций, полной отмены проведения любых массовых спортивных и любых других мероприятий. Особая потребность имеется в приостановлении работы детских игровых комнат, которые являются очагами заражения большого числа детей. Все это позволит снизить число контактов жителей и сдержать темпы роста заболеваемости.

Чтобы избежать введения таких кардинальных мер, члены оперштаба также предложили обсудить компромиссный вариант – ввести для населения при посещении общественных мест обязательное условие в виде предъявления QR-кодов сертификатов о вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев. Такое условие может быть введено для доступа к любым мероприятиям в зданиях и на открытом воздухе, в том числе при посещении спортивных соревнований, спектаклей, концертов, фитнес-клубов, заведений общепита и т.п. В случае, если введение этого обязательного условия будет поддержано, это позволит даже ввести некоторые послабления. В частности, может быть разрешено проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий – при условии, если организаторы смогут обеспечить необходимые меры безопасности. Аналогичные послабления можно будет распространить и на культурные мероприятия – снять ограничение по наполняемости зрительных залов, если организаторы будут допускать только тех посетителей, которые предъявят QR-коды сертификатов.

В завершении заседания оперштаба глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что данные меры могут быть эффективными для решения сразу нескольких вопросов. Во-первых, они позволят создать фильтр – снизить число контактов лиц, зараженных коронавирусом, со здоровыми людьми. Во-вторых, это побудит учреждения сфер с низким процентом привитых сотрудников провести вакцинацию персонала (иначе они не смогут работать). В-третьих, это подтолкнет к решению пройти иммунизацию тех граждан, которые не имеют противопоказаний, но до сих пор не сделали прививки. В том числе это может стать дополнительным стимулом для тех, кто хочет вести привычный образ жизни, посещать концерты, спектакли, спортивные и другие мероприятия.

«Поэтому Правительству и профильным ведомствам необходимо тщательно проработать вопрос возможности введения таких ограничений в регионе с профессиональным и экспертным сообществом. Не исключено, что мы будем вынуждены их установить, чтобы стабилизировать эпидемическую обстановку и вакцинировать больше жителей. Без этого в условиях пандемии невозможно сохранить здоровье и жизни людей. Но именно в этом заключается наша главная задача», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Планируется, что вопрос введения данных мер будет обсуждено уже на ближайшем заседании оперативного штаба.