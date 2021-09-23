Вкусы России: голосуй за шанежку

Среди двадцати пяти брендов, которые будут представлять Прикамье на втором Национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» в номинации «Кулинарное наследие» представлены «Пермские шанежки».

Шаньга – хлебобулочное изделие из пресного или дрожжевого пшеничного, ржаного или ржано-пшеничного теста – традиционное блюдо коми-пермяцкой кухни. Секрет приготовления блюда вместе с названием позаимствовали у местных жителей соседи-славяне и сегодня шаньги широко распространены в домашней кухне Предуралья, Среднего Урала, Зауралья и на Русском Севере.

Шаньга похожа на ватрушку, но, во-первых, почти никогда не бывает сладкой, а во-вторых, не наполняется начинкой, а лишь смазывается сверху. Тесто на шаньги замешивается более жидким, наливается в жестяные формочки, верх смазывается простоквашей, сметаной или яйцом, а сверху посыпается толокном или ячменной мукой. Шанежки с аппетитной корочкой сверху ассоциируются с теплотой бабушкиного дома, дарят ощущения любви, тепла, заботы и счастья.

Кроме того, Пермский край представят такие блюда, как вишерский медовый мармелад, гайвинский сыр из козьего молока, коми-пермяцкий сур, посикунчики коми-пермяцкие с пистиками», прикамская медовая смесь с живицей, сосновый лимонад и др.

1 октября на сайте russiantastes.ru будет размещен каталог региональных брендов, а с 20 октября по 7 ноября можно будет проголосовать за любимый региональный бренд.

Источник – Министерство сельского хозяйства Пермского края

Справка

Конкурс «Вкусы России» запускает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для развития предпринимательства в регионах России, для укрепления малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, для развития сельских территорий и продвижения региональных брендов продуктов питания.

По итогам конкурса «Вкусы России» для участников организуют проект поддержки и продвижения. Проект включает в себя образовательную программу «Продвижение региональных брендов продуктов питания», публикацию материалов в СМИ и социальных сетях, содействие в интеграции на площадки и маркетплейсы партнёров конкурса: в сеть магазинов «Магнит» и «Своё. Родное» от Россельхозбанка. Для каждого регионального бренда-участника конкурса на сайте конкурса создадут персональную страницу.

Пермский край принимает в конкурсе самое активное участие. В этом году край представил на конкурс 25 брендов – в пять раз больше, чем годом ранее. По количеству участников Прикамье на третьем месте из представленных на конкурсе 84 регионов России.