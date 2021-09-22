Соболезнования губернатора Пермского края родным и близким погибших в ПГНИУ

Уважаемые земляки!

Сегодня мы прощаемся с погибшими в результате трагедии, произошедшей в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

Классический университет – один из главных символов нашего региона, старейший вуз Урала. Кто-то работал и учился в университете сам, у кого-то здесь обучались дети, друзья, знакомые. И для многих из нас он был практически вторым домом, где мы получали путевку в жизнь, взрослели, находили друзей. Печально и горько, что в его стены пришла страшная беда.

Весь регион понес невосполнимую утрату. Погибли молодые ребята, талантливые, умные, полные надежд и планов. К сожалению, погибла и замечательный врач, которая всю свою жизнь посвятила заботе о здоровье земляков.

Приношу искренние и глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и однокурсникам погибших. Всем сердцем разделяю вашу боль. И, конечно, мы готовы позаботиться о вас, и оказать всю необходимую поддержку.

Вместе с нами скорбит вся Россия и другие страны. Пермский край получает множество добрых слов сочувствия от органов власти, учреждений образования, общественных и религиозных объединений, представителей научного и бизнес-сообщества, медицинских и финансовых организаций. В трудные минуты очень ценно знать, что мы не одни.

Все мы убеждены – таким жестоким преступлениям нет оправдания. Рассчитываем, что преступник понесет самое суровое наказание.

Вместе с правоохранительными органами и другими ведомствами приложим максимум усилий для обеспечения безопасности в Пермском крае. Каждый из нас может и должен сделать все, что в его силах, чтобы никогда не допустить повторения таких трагедий.

Светлая память погибшим.

Губернатор Пермского края Д.Н. Махонин