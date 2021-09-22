Новые победы и инновационные решения

Председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих в рамках очередного рабочего визита в Осинский округ посетил краеведческий музей, где совсем недавно появился интерактивный экран в зале, посвящённом Великой Отечественной войне.

Сенсорная панель вмещает информацию о фронтовиках, в том числе и тех, кто был представлен к высоким наградам за подвиги перед Отечеством. Среди разделов имеются обновленные списки солдат, не вернувшихся с фронта, а также ветеранов, внесших свой вклад в развитие Осинского района в послевоенные годы.

– Мы поняли, что наша экспозиция «Осинский район в годы Великой Отечественной войны» не может вместить всю информацию, которая у нас имеется, а это воспоминания и письма участников войны, выписки приказов, обновленные данные о погибших на фронте. Поэтому мы решились и написали проект для участия в конкурсе социальных и культурных проектов, который проводит ПАО «ЛУКОЙЛ» и выиграли. Нам выделили 150 тысяч рублей на приобретение интерактивного экрана. Сейчас в нем имеется девять разделов, некоторые из них до сих пор остаются незаполненными. Нам предстоит выполнить еще немало исследовательской работы, чтобы посетители музея могли себе представить максимально полную картину об этом не простом для страны периоде. Во время войны Оса как тыловой город оказывал активную помощь фронту. Более 7 тысяч осинцев были призваны на защиту Родины, это примерно одна седьмая часть всего населения. 3280 имен, выгравированных на мемориале, размещены теперь в книге памяти нашим воинам, отдавшим свою жизнь за родину. К ним добавились 940 вновь выявленных солдат погибших на фронте, – рассказала краевед Галина Клыкова.

Несомненно, наличие интерактивного экрана имеет большую значимость для Осинского музея. Здесь содержатся сведения о фронтовиках, получивших высокие государственные награды Героя Советского Союза, Героя России, кавалерах Ордена Славы и др. Не менее интересна информация о почетных гражданах города и района, внесших существенный вклад в развитие осинской земли уже в послевоенное время. Например, участник войны Борис Брюхов возглавил и 50 лет руководил ансамблем «Уральская рябинушка». На сенсорном экране все желающие могут посмотреть занимательную экскурсию по выставочным залам музея, посвященным жизни района в военные и послевоенные годы. К слову, во время пандемии, когда люди были вынуждены, находиться дома, эти видеоэкскурсии набрали более 10 тысяч просмотров. Как говорят сотрудники музея, структура и содержание интерактивного киоска не окончательно и по мере необходимости будет пополнятся новыми данными.

– Осинский филиал краеведческого музея является одним из самых значимых и серьезных в Пермском крае. На протяжении многих лет мы помогаем ему развиваться. Буквально месяц назад я был здесь на открытии памятной доски, посвященной Витусу Берингу и его Второй Камчатской экспедиции. Сегодня состоялось очень значимое событие не только для музея, но и для всех жителей Осинского городского округа. Сейчас в ней находится более пяти тысяч записей об участниках Великой Отечественной войны. Любой посетитель музея сможет найти здесь своих родственников, дедов и прадедов. Важно гордиться своею малой и большой родиной. Мы будем продолжать работу в данном направлении, – прокомментировал событие председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих.

В свою очередь директор музея Елена Коноплёва поблагодарила Валерия Сухих за оказанное содействие в реализации проекта.

После посещения музея парламентарий отправился вместе с главой городского округа Алексеем Григорьевым и председателем Думы Осинского городского округа Михаилом Алатыревым и сенатором Российской Федерации от Пермского края Алексеем Пушковым посмотреть на обновленный фонтан на против Дворца культуры «Нефтяник». Старая конструкция фонтана за 10 лет заметно устарела и требовала капитального ремонта. Однако вместо этого было решено использовать более современный вариант, когда струи воды бьют прямо из-под земли. Особенную красоту придает подсветка в вечернее время. Фонтан имеет четыре режима работы и совершенно безопасен для детей. Так как струя не мощная, ребята могут не бояться и заходить в него. Надежное основание выдерживает до 600 кг, в зимний период насосы и возможно саму коробку будет убирать на время. Демонтаж старого и строительство нового фонтана, а также замена некоторых конструктивных элементов на детской площадке, расположенной на площади рядом были проведены в рамках социального соглашения на средства компании «ЛУКОЙЛ».

Несмотря на то что, работы еще не доделаны, осинцы уже успели оценить такое решение. Так, жительница Осы Анастасия Панькова живет рядом с Фонтанной площадью, часто гуляет и проводит здесь свое свободное время.

– Раньше фонтан постоянно засорялся. В нем плавал мусор, и из-за этого струя воды была низкой. Сейчас, я думаю, такого не будет. Мне кажется очень удобно сделали. Сам дизайн нравится, особенно когда работает подсветка. Такие красивые места, где можно просто посидеть, отдохнуть и встретиться с друзьями, очень нужны нашему гостеприимному городу, – говорит девушка.

Председатель Заксобрания отметил, что очень рад таким переменам: новый фонтан отвечает современным тенденциям.

В завершение своего визита Валерий Сухих посетил школу № 3, где торжественно вручил школьному коллективу в лице директора Ольги Самоловских сертификат за победу в конкурсе Министерства образования Пермского края среди образовательных учреждений с кадетским уклоном. Школы-победители получили грант в размере 1 млн рублей на укрепление материально-технической базы.

– Уважаемые педагоги и ученики, мне очень приятно, что я могу лично поздравить вас с новым учебным годом, который начался с очень приятного для всех нас события. Ваша школа стала победительницей конкурсного отбора среди общеобразовательных организаций, в которых созданы кадетские классы, поэтому я сегодня вручаю вам этот сертификат. Борьба была честной, вы заслужили эту награду. Надо двигаться и дальше в этом направлении. Молодцы, так держать! Новых успехов вам и всему педагогическому коллективу, – поздравил учителей и ребят Валерий Сухих.

Директор школы Ольга Самоловских поблагодарила спикера Заксобрания за постоянное участие в жизни школы и поделилась планами по развитию образовательного учреждения:

– Летом наши педагоги написали программу «Техно-кадет», в рамках которой в нашей школе появится класс «Робобот». Ребята начнут изучать азы программирования. Школа закупит свой 3D-принтер, на котором школьники научатся печатать копии медалей войны и создавать модели танков. Это будет инновационная работа. Большое спасибо нашим учителям информатики, которые приняли активное участие в написании программы.

Сенатор Алексей Пушков отметил, что кадетское образование имеет большое значение для будущего нашей страны, так как с детства из ребят растят настоящих патриотов и поздравил учеников с новым учебным годом. Церемония вручения состоялась в актовом зале. Кадеты выступили перед гостями в парадной форме, исполнили несколько номеров и песню школе.

Кристина ТАТАРНИКОВА

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