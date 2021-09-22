Ситуация под контролем

8 сентября в Осинском центре культуры и досуга состоялось расширенное заседание-встреча с общественностью по проблемным вопросам округа, инициированная председателем Законодательного Собрания Пермского края Валерием Сухих. В центре внимания – берегоукрепление.

Отмечу, что ситуация с разрушающимся годами укреплением прибрежной линии реки Камы известна Валерию Сухих давно и находится под его личным контролем. Открывая совещание, председатель Заксобрания Пермского края пояснил тему встречи:

– Сегодня у нас очень важное мероприятие, инициированное самими осинцами. Ваше обращение в мой адрес и на имя губернатора Пермского края Дмитрия Николаевича Махонина нашло отклик. Поэтому сегодня перед нами стоит важная задача: вместе со специалистами ведомств принять конструктивное решение по проблемному вопросу, выработав некую технологию дальнейших действий.

Также Валерий Александрович отметил, что проблема берегоукрепления действительно непростая, а стандартных решений, как известно, не существует с учетом некоторых специфик работы, зон ответственности представителей разных уровней власти. Но вместе под силу справиться с любой поставленной задачей, поэтому он пригласил к обсуждению коллег.

К слову, такой концентрации представителей разного уровня власти – законодательной и исполнительной – в Осе давно не было. Кроме спикера Заксобрания ПК, в работе приняли участие депутат Государственной Думы Российской Федерации Игорь Шубин, министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович, министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский, начальник управления водных ресурсов Министерства природных ресурсов Пермского края Галина Миронова и глава Осинского городского округа Алексей Григорьев.

Алексей Григорьев в своем докладе так же подчеркнул, что проблема, которую подняли горожане, давняя и достаточно острая. Речь идет об участке в 1300 метров, протянувшемся вдоль музея – от волнореза до Комсомольской площади. Плиты, установленные еще в 1980-е годы, давно находятся в аварийном состоянии и требуют замены. В настоящее время за счет поддержки регионального правительства и Законодательного Собрания в рамках краевой программы администрация округа делает проектирование.

– Согласно договору, до конца ноября 2021 года будет готова проектно-сметная документация. Работы идут с опережением. К концу года планируем получить экспертизу. И дальнейшая задача – попасть в программу получения средств на выполнение строительно-монтажных работ, ориентировочно сумма которых оценивается в 80 миллионов рублей. Безусловно, не менее важным объектом внимания власти остается вторая часть береговой линии. Это 1200 метров, рядом с которыми располагается несколько учреждений и социальных объектов: Осинский центр культуры и досуга с Ярмарочной площадью, образовательная школа № 3, санаторий-профилакторий «Жемчужина». Также в проблемную территорию попадает жилой фонд, а это 14 многоквартирных домов, где проживают 2000 осинцев. На мой взгляд, эти объекты подвержены определенной угрозе: с каждым годом берег омывается и разрушается. Поэтому жители стали бить тревогу. И, если глобально не решить эту проблему, то недалеко до беды, – сказал в завершение Алексей Вадимович.

Далее слово держали представители краевого правительства. Так, министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович в своем выступлении подчеркнул, что проблемы объектов Камского водохранилища, требующие особого внимания и защиты со стороны властей, обсуждались по инициативе Валерия Сухих ещё в конце 2020 года. Он отметил, что Кама – это объект федерального значения, а, следовательно, находится под прямой ответственностью федеральных органов исполнительной власти. Значит, можно рассчитывать на финансирование берегозащитных мероприятий из казны РФ.

Проектные работы по капитальному ремонту первой очереди на сегодняшний день, по словам Дмитрия Белановича, находятся в завершающей стадии. Заявку на софинансирование федеральных средств наряду с краевым и местным бюджетами планируется подать в марте 2022 года. Так, совместными усилиями будет сделан первый шаг.

Министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский рассказал о возможных перспективах развития водного межмуниципального транспорта в г. Осе.

Игорь Шубин как депутат Госдумы РФ также пообещал продвигать вопрос в рамках своих полномочий и добиваться его положительного решения.

– Для получения федеральной финансовой помощи нам необходимо весомо обосновать, чем важна эта территория для жителей Осы. Реконструкция береговой линии не только обезопасит жителей ближайших с проблемными участками домов по улицам Бианки и Богомягкова и поможет развитию туристической сферы в округе, – заключил Валерий Сухих.

Кстати, напомню читателям, по результатам совместного рабочего визита Дмитрия Махонина и Валерия Сухих в наш город в мае текущего года депутаты Заксобрания выделили дополнительные 8,5 млн рублей на реконструкцию набережной в рамках проекта по обновлению исторического центра города.

По окончании встречи участники совещания выехали с осмотром на указанные прибрежные территории, чтобы лично оценить глобальность озвученной проблемы.

Итак, общими усилиями пути её решения определены, алгоритм действий составлен. Теперь вопрос реконструкции берегоукрепления взят краевым правительством в работу и находится под пристальным вниманием председателя Законодательного Собрания.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

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Мнения

Нина Ивановна Козина:

– В доме по адресу: улица Богомягкова, 14 я живу уже 36 лет и замечаю, как с каждым годом берег, осыпаясь, подходит всё ближе к многоэтажкам. Нас, жителей, этот вопрос, конечно, тревожит давно. Интересно было послушать, что думают по этому поводу наша власть. Встреча мне показалась продуктивной. Я считаю, что теперь злободневный вопрос берегоукрепления в Осе начнет-таки решаться.

Людмила Михайловна Белова:

– На встречу меня пригласила депутат по нашему округу. Я шла с целью рассказать о серьёзной проблеме разрушения берега, о которой знаю не понаслышке, так как сама живу в доме 18 по улице Богомягкова более 30 лет и вижу воочию весь процесс. И, хочется отметить, что меня порадовал Валерий Александрович Сухих. Он поставил разговор так умно, что и так было видно, что наши гости не просто в курсе темы, они готовы помочь. Приехали с целью получше разобраться и наметить пути решения. Конечно, здесь нужны большие деньги, и вся надежда на федерацию. Поэтому краевые власти будут пробивать наш насущный вопрос на высшем уровне. Надеюсь, у них это получится.